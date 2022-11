Les responsables de la protection de la jeunesse du Nunavik, au Québec, disent qu’ils ne peuvent plus assurer le bien-être des enfants

Les travailleurs de la protection de la jeunesse du Nunavik, au Québec, tirent la sonnette d’alarme face à la pénurie de familles d’accueil et de places en garderie dans les petites villes près de la baie d’Hudson.

Il en est arrivé au point où les travailleurs sociaux ne peuvent plus assurer le bien-être des enfants dont ils ont la charge, a déclaré le Hudson Bay Dispensary Workers’ Union.

Dans un communiqué de presse publié le 9 novembre, le syndicat a décrit la situation comme étant hors de contrôle car il n’y a pas suffisamment de familles d’accueil pour s’occuper des enfants qui ont été retirés de leur foyer pour des raisons de sécurité.

Travailleurs sociaux agissant comme « fournisseurs de services de garde »

La présidente par intérim du syndicat, Gailene Thomas, affirme que certains travailleurs se sont mobilisés et se retrouvent à travailler 24 heures sur 24.

“Cette situation dure, mais elle n’a jamais été aussi grave”, a déclaré Thomas.

“Les travailleurs font des heures supplémentaires … Et ils se retrouvent donc à être des fournisseurs de services de garde plutôt qu’à faire leur travail comme (Directeur de la protection de la jeunesse) Travailleurs de la DPJ. Ils se retrouvent avec des enfants au bureau la journée, travaillant la nuit et le week-end.”

L’un des nombreux terrains de jeux de Kangiqsualujjuaq, au Québec. Il y a dix ans, le village comptait le plus grand nombre d’enfants en famille d’accueil au Nunavik, une statistique qui a stimulé la construction d’une « maison familiale ». (Catou MacKinnon/CBC)

Elle dit qu’il y a eu un manque général de familles d’accueil pendant un certain temps, mais la situation s’est aggravée il y a environ deux mois.

“Je ne sais pas s’il y a une raison concrète, mais … c’est un manque général de candidats de personnes qui répondent aux critères pour être des familles d’accueil”, a déclaré Thomas.

“Effet domino” sur les enfants pris en charge

Le syndicat affirme que ces circonstances ont conduit à des situations où jusqu’à sept enfants, pour la plupart des nourrissons, doivent être pris en charge par deux travailleurs sociaux.

Certains enfants ont été dans 10 foyers d’accueil différents sur une période de 14 jours, a déclaré Roxanne Parady, qui représente les techniciens et les professionnels de la santé et des services sociaux.

“Nous savons que l’instabilité peut avoir un impact sur le développement de l’enfant et c’est vraiment troublant de voir cela”, a déclaré Parady, dans le communiqué de presse. Elle dit que deux enfants ont été victimes de violence physique en raison du manque de familles d’accueil.

“Est-ce qu’un autre enfant sous protection de la jeunesse doit mourir avant que des mesures ne soient prises?” dit Parady.

La situation, aggravée par un ” roulement constant du personnel “, signifie qu’il existe un risque élevé d’erreur, a déclaré Thomas.

« Ça va juste dégénérer. C’est un effet domino… Les interventions et les suivis nécessaires pour les autres enfants ne peuvent plus se faire à temps. Cela entraîne une escalade des problèmes où presque tous les dossiers deviennent urgents, ouvrant la porte à des risques explosifs. situations où la DPJ ne peut plus assurer la protection des enfants », a déclaré Thomas.

“Comment puis [social workers] faire leur travail pour lequel ils ont été embauchés ? »

Barrières culturelles entre les services sociaux et la communauté

Ellasie Annanack dit qu’il est « navrant » de voir l’impact sur les enfants pris en charge dans la région.

Elle est conseillère à la Maison Qarmaapik, un centre pour parents et enfants à Kangiqsualujjuaq au Nunavik. Leur organisme offre des services pour garder les familles ensemble et s’assure que les ressources inuites interviennent lorsque les familles ont besoin d’aide.

Ellasie Annanack, conseillère de Qarmaapik, à droite, et un autre membre du personnel devant la maison Qamaarpik en mai 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Bien que Kangiqsualujjuaq ne soit pas situé près de la baie d’Hudson, Annanack affirme que le manque de familles d’accueil est répandu partout au Nunavik depuis un certain temps.

Elle note qu’il existe un certain nombre de facteurs contributifs, notamment les barrières culturelles et linguistiques entre les services sociaux et la communauté.

Un autre problème est l’absence de travailleurs inuits dans le système, a déclaré Annanack.

“Avoir des services sociaux est vraiment un bon service à avoir”, a déclaré Annanack, qui était parent d’accueil.

“Nous n’avons pas beaucoup de personnes capables d’occuper ces postes, même si elles en sont capables, car nous manquons d’éducation pour occuper ces postes.”

Elle dit que bien qu’ils aient beaucoup de “bons acteurs communautaires”, les opportunités de travailler dans le système et de fournir des soins adaptés à la culture ne sont pas disponibles. Elle dit qu’avoir plus de travailleurs inuits pourrait faire une différence à l’avenir.

La gouverneure générale Mary Simon, à droite, a écouté une présentation de la conseillère Qarmaapik Ellasie Annanack, à gauche, à la Maison Qamaarpik lors de sa visite à Kangiqsualujjuaq, au Québec. en mai. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Besoin de plus de ressources

En essayant de trouver des solutions, Thomas dit que les travailleurs “frapperont aux portes de la communauté pour demander aux gens d’aider avec ces enfants”.

Elle dit que la solution est plus de ressources.

“Le gouvernement provincial, le gouvernement régional, ils ont leur travail à faire”, a déclaré Thomas. “Il s’agit pour le gouvernement de s’assurer que les travailleurs … disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail.”

À ce stade, dit-elle, la santé mentale des travailleurs est en danger.

Le ministre délégué à la protection de la jeunesse, Lionel Carmant, n’a pas souhaité faire de commentaire. Mais son bureau reconnaît que la situation au Nunavik est préoccupante et indique que le ministère travaille avec le conseil de santé et la protection de la jeunesse pour tenter de trouver des solutions.