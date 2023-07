Les avocats du chef de la police de Joliet et plusieurs autres ont nié qu’un sergent à la retraite ait été faussement arrêté l’année dernière pour avoir volé un chariot élévateur.

Les avocats du cabinet d’avocats Itasca Hervas, Condon et Bersani ont répondu jeudi à une plainte déposée par le sergent de police à la retraite de Joliet. Dwayne Killian contre le chef William Evans, le chef adjoint Robert Brown, le sergent. Ed Grizzle, sergent. Raul Alvarez et l’officier Ryan Shaw.

Le procès de Killian les a accusés d’avoir joué un rôle dans ce qu’il prétend être une fausse arrestation le 14 juin 2022 sur la cause probable du vol d’un chariot élévateur. Depuis cette date, aucune accusation n’a jamais été déposée contre Killian.

La vidéo du véhicule de l’escouade a montré que Killian n’avait pas été menotté lorsqu’il a été emmené au département de police de Joliet. Un officier qui a escorté Killian jusqu’au véhicule de la brigade lui a dit : « Je ne vais pas te menotter, Dwayne. Mais je dois te mettre sur la banquette arrière, puisque c’est devant la caméra.

Vidéo du véhicule d’escouade de l’ancien sergent de police de Joliet. Dwayne Killian assis à l’intérieur d’un véhicule de l’escouade lors de son arrestation le 14 juin 2022. (Service de police de Joliet)

Les avocats d’Evans et d’autres ont nié que Killian avait l’obligation de fournir un espace de stockage pour un chariot élévateur, un compresseur et une remorque sur sa propriété à Minooka, car le groupe de travail sur le vol d’automobiles du Tri-County n’avait pas sa place ailleurs. Le chariot élévateur et d’autres objets appartenaient apparemment au groupe de travail.

Killian était autrefois membre du groupe de travail dirigé par Grizzle. Killian affirme que sa fausse arrestation a conduit à son licenciement en tant que directeur adjoint du groupe de travail.

Le 7 juin 2022, Grizzle a ordonné à Killian de rendre le chariot élévateur, selon la réponse des avocats au procès de Killian. Puis, le 14 juin 2022, Grizzle a signalé que Killian avait « commis le vol du chariot élévateur ».

Les avocats ont admis que Killian avait été arrêté le même jour pour ce qu’ils prétendaient être le « vol du chariot élévateur ».

Cependant, les avocats ont nié qu’Evans et Brown aient approuvé l’accusation de vol de Grizzle contre Killian. Cependant, ils ont également nié qu’Evans et Brown n’avaient aucune raison probable de croire que Killian avait commis un vol.

Les avocats ont en outre nié qu’Alvarez et Shaw n’avaient aucune raison probable de croire que Killian avait commis un vol.

Vidéo du véhicule d’escouade des policiers de Joliet menant l’ancien sergent de police de Joliet. Dwayne Killian (à gauche) à un véhicule de la brigade lors de son arrestation le 14 juin 2022. (Service de police de Joliet)

Dans le cadre de leur défense, Evans et d’autres accusés prévoient de lever le bouclier de l’immunité qualifiée, une doctrine juridique qui protège les représentants du gouvernement contre les poursuites à moins qu’ils n’aient violé la loi « clairement établie ». selon la Cornell Law School.

Le procès de Killian a été initialement déposé devant le tribunal du comté de Will le 31 mai. Il a ensuite été transféré au tribunal fédéral en raison de ses allégations de violations constitutionnelles.

L’arrestation de Killian a été connue pour la première fois lorsqu’il a intenté une action en justice contre la ville de Joliet le 8 février pour obtenir des informations sur l’incident.