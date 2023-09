Les responsables de la Maison Blanche ne se rendront pas à Détroit pour des négociations sur l’automobile

Des membres de l’United Auto Workers (UAW) sur une ligne de piquetage devant l’usine d’assemblage de Ford Motor Co. Michigan à Wayne, Michigan, États-Unis, le vendredi 15 septembre 2023.

L’administration Biden n’envoie plus deux responsables clés à Détroit cette semaine pour potentiellement aider à négocier un accord entre les travailleurs de l’automobile en grève et les trois grands constructeurs automobiles, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NBC News.

Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait Gene Sperling, conseiller principal de la Maison Blanche, et Julie Su, secrétaire au Travail par intérim, pour soutenir les discussions entre les entreprises et le syndicat United Auto Workers.

Mais la Maison Blanche et le syndicat UAW ont convenu d’un commun accord qu’il serait préférable de parler virtuellement via Zoom, a déclaré mardi le responsable.

Sperling et Su pourraient encore se rendre à Détroit la semaine prochaine, mais il n’y a aucun projet concret pour eux de le faire, a déclaré le responsable.

« Nous continuerons d’évaluer le calendrier des voyages en fonction de l’état actif des négociations », a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Biden s’est largement rangé du côté des travailleurs de l’automobile en grève dans un discours prononcé vendredi. Le président a appelé Gué , Moteurs généraux et Stellantis partager des bénéfices record avec leurs travailleurs.

Malgré cela, Biden a reçu un accueil relativement froid de la part de l’UAW.

Le président du syndicat, Shawn Fain, a déclaré lundi à MSNBC qu’il ne voyait pas de rôle majeur pour la Maison Blanche dans la résolution du conflit.

« Cette bataille ne concerne pas le président », a déclaré Fain. « Il ne s’agit pas de l’ancien président ou de toute autre personne avant cela. Cette bataille concerne les travailleurs qui défendent la justice économique et sociale et obtiennent leur juste part parce qu’ils en ont assez de reculer. »

Près de 13 000 membres de l’UAW sont en grève dans trois usines clés du Michigan, du Missouri et de l’Ohio. C’est la première fois que le syndicat cible les trois constructeurs automobiles en même temps.

Fain a déclaré lundi soir que l’UAW lancerait des grèves supplémentaires dans davantage d’usines Ford, GM et Stellantis si de « sérieux progrès » n’étaient pas réalisés dans les négociations d’ici vendredi midi.

« Les travailleurs de l’automobile ont attendu assez longtemps pour arranger les choses au sein des Trois Grands. Nous n’attendons pas et nous ne plaisantons pas. Donc, le vendredi 22 septembre à midi est une nouvelle date limite », a déclaré Fain dans un communiqué. vidéo diffusée par le syndicat.

Biden, qui vante souvent son éducation de classe moyenne, a cherché à s’associer étroitement au mouvement ouvrier. Mais les grèves pourraient mettre à l’épreuve l’engagement du président en faveur du mouvement syndical si les arrêts de travail s’étendent et menacent de provoquer des perturbations économiques plus larges alors qu’il brigue un second mandat.

L’ancien président Donald Trump avait appelé l’UAW à soutenir sa candidature à la présidence en 2024, tout en attaquant en même temps la direction du syndicat.

Trump prévoit de sauter le débat primaire du GOP la semaine prochaine et de se rendre à Détroit pour parler avec les membres du syndicat.