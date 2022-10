Les responsables de la Maison Blanche avaient un accord secret sur le pétrole avec l’Arabie saoudite. Ou alors ils pensaient.

Le président américain Joe Biden rencontre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Djeddah en juillet. (Bandar Algaloud/Reuters)

Les responsables de la Maison Blanche pensaient avoir conclu un accord pétrolier secret avec l’Arabie saoudite, selon le NY Times.

Mais le dirigeant saoudien Mohammed bin Salman a ensuite fait marche arrière, les prenant par surprise.

La décision saoudienne de réduire la production de pétrole avant les élections de mi-mandat a provoqué la colère de la Maison Blanche, selon le NY Times.

Les assistants du président Joe Biden étaient furieux lorsque le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a abandonné un accord secret qu’ils pensaient avoir conclu pour augmenter la production de pétrole, Le New York Times a rapporté.

Citant des responsables américains et du Moyen-Orient, le journal a déclaré que les aides de Biden pensaient avoir conclu un accord avec les Saoudiens pour augmenter la production de pétrole jusqu’en décembre.

Cela aurait permis à la Maison Blanche Biden de prétendre que le visite controversée du président dans le royaume en juillet avait entraîné un avantage significatif et aurait stimulé les démocrates avant les élections de mi-mandat, où ils sont confrontés aux critiques des républicains concernant les prix élevés de l’essence.

Biden avait critiqué les Saoudiens pendant la campagne électorale pour leur bilan en matière de droits de l’homme, mais alors que la guerre en Ukraine augmentait les prix du pétrole, il s’est rendu à Djeddah au-dessus de la tête de hauts responsables de son propre parti et a été photographié en train de cogner les poings avec bin Salman.

Mais au lieu de donner à Biden une victoire politique indispensable, le prince héritier a abandonné l’accord. L’Arabie saoudite a également exaspéré les législateurs démocrates et Les responsables de la Maison Blanche plus tôt ce mois-ci en annonçant prévoit de réduire la production avec la Russie et d’autres pays de l’OPEP, faisant grimper les prix du pétrole.

Cette décision a été interprétée par certains démocrates comme une tentative d’ingérence dans les élections de mi-mandat et a plongé la Maison Blanche et les Saoudiens dans un cycle de récriminations. Biden a dit qu’il y aurait des conséquences pour l’Arabie saoudite à la suite de la décision, sans préciser ce qu’elles pourraient être.

Le ministère saoudien de l’énergie a repoussé les affirmations selon lesquelles la réduction de la production était politiquement motivée : “Les décisions de l’OPEP + sont prises par consensus de tous les membres et déterminées uniquement par les fondamentaux du marché, pas par la politique”.

Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a défendu les politiques pétrolières de l’administration Biden auprès du NY Times.

“Nous avons un désaccord avec l’Arabie saoudite sur la dernière réduction de production, mais notre politique énergétique s’est toujours concentrée sur les prix, pas sur le nombre de barils – et cette politique réussit avec des prix du pétrole brut en baisse de plus de 30 % cette année seulement », a-t-elle déclaré au journal.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.