Les responsables de la Louisiane ont déclaré jeudi que les efforts visant à ralentir la poussée de l’eau salée en amont du fleuve Mississippi contribuent à gagner des semaines supplémentaires avant que les réserves d’eau potable de la Nouvelle-Orléans et de ses environs ne soient contaminées par l’intrusion d’eau salée.

Le district de la Nouvelle-Orléans du Corps des ingénieurs de l’armée américaine avait initialement prévu que l’eau salée s’infiltrant à l’intérieur des terres depuis le golfe du Mexique pourrait atteindre les installations de prise d’eau de la Nouvelle-Orléans plus tard ce mois-ci, mais les responsables disent maintenant que ces délais prévus se sont améliorésgardant probablement la ville à l’abri jusqu’à fin novembre.

L’excès de salinité dans l’eau potable est dangereux pour la santé publique car il peut entraîner des niveaux élevés de sodium dans l’organisme, ce qui augmente la tension artérielle.

Dans le but de retarder l’invasion de l’eau salée, le corps d’armée a travaillé au renforcement d’une barrière sous-marine qui a été construite pour la première fois en juillet.

Le colonel Cullen Jones du Corps d’armée a déclaré jeudi que la digue sous-marine agirait comme un « dos d’âne », aidant à ralentir ou à bloquer l’eau salée à mesure qu’elle remonte la rivière.

Néanmoins, certaines communautés au sud de la Nouvelle-Orléans devraient subir des impacts sur les systèmes d’approvisionnement en eau municipaux dans les semaines à venir.

Les responsables ont déclaré que l’expansion de la barrière, connue sous le nom de seuil, est achevée à plus de 60 %. Ces travaux devraient s’achever d’ici le 12 octobre, juste un jour avant que l’eau salée n’atteigne les installations de prise d’eau de Belle Chasse, juste au sud-est de la Nouvelle-Orléans. Les communautés de Dalcour et de Saint-Bernard devraient être inondées respectivement le 17 et le 28 octobre.

Environ 2 000 habitants de la paroisse de Plaquemines ont été je dépends de l’eau en bouteille depuis juinaprès que l’eau salée ait infiltré les réserves d’eau potable de la région.

« De manière générale, nous verrons encore des impacts à la fois sur Plaquemines et sur la paroisse Saint-Bernard au mois d’octobre », a déclaré Jones, « mais nous constatons également des impacts différés sur les installations d’Alger et de Gretna à la fin novembre ».

Les responsables des situations d’urgence aux niveaux local, étatique et fédéral se sont préparés à une éventuelle crise de l’eau potable en sécurisant des millions de gallons d’eau qui seront déversés dans les communautés pour diluer les systèmes d’eau locaux à des niveaux sûrs, si nécessaire. Des systèmes d’osmose inverse sont installés dans certaines installations de prise d’eau, et les responsables de la paroisse de Jefferson, qui comprend les villes de Gretna et Kenner, construisent un pipeline pour transporter l’eau douce depuis l’amont jusqu’à l’une des usines de traitement de la région.