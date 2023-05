Les responsables de la LNH meurent 10 ans plus jeunes que leurs collègues joueurs, selon une étude

Une étude d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey montre que les exécuteurs qui ont passé beaucoup de temps à laisser tomber leurs gants ou dans la surface de réparation ont vécu des vies beaucoup plus courtes que leurs pairs.

Des chercheurs de l’Université Columbia à New York sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé les données de 6 039 joueurs de la LNH de 1967 au printemps dernier.

L’étude, publiée mercredi dans le JAMA Network Open, a révélé que les exécuteurs sont décédés en moyenne une décennie plus jeune que leurs pairs comparables qui ont été repêchés au même rang, avaient une taille et un poids similaires et jouaient au même poste.

Les chercheurs n’ont pas trouvé plus de décès parmi les exécuteurs de la LNH que dans le groupe témoin. « Cependant, être un exécuteur était associé à la mort d’environ 10 ans plus tôt et plus fréquemment de suicide et de surdose de drogue que les témoins appariés », indique l’étude. « Le fait de remettre l’accent sur la sécurité des joueurs et l’amélioration de la qualité de vie après une carrière de hockey devrait relancer la discussion pour faire de la lutte une punition d’inconduite de match dans la LNH. »

Les différences dans les causes de décès entre les exécuteurs et leurs collègues joueurs étaient frappantes. Deux décès de troubles neurodégénératifs, deux surdoses de drogue, trois suicides et quatre accidents de la route ont été attribués aux 331 joueurs identifiés comme combattants-exécuteurs, contre un seul décès par accident de voiture parmi le groupe témoin du même âge.

Le Dr Dave Ellemberg, professeur à l’Université de Montréal et spécialiste de la médecine sportive et des commotions cérébrales, a déclaré dans une entrevue que la nouvelle étude renforce les arguments en faveur de l’arrêt des bagarres au hockey.

« Cette étude sera-t-elle la goutte qui fera déborder le vase ? Je l’espère, mais bien avant cette étude, nous avions des données qui plaidaient clairement en faveur de l’abolition des combats », a déclaré Ellemberg, qui n’était pas l’un des auteurs de l’étude.

REGARDER | Une étude suggère que les exécuteurs de la LNH meurent 10 ans plus jeunes que les autres joueurs :

Les exécuteurs de la LNH meurent 10 ans plus jeunes que les autres joueurs, selon une étude Des chercheurs de l’Université Columbia à New York ont ​​mené une étude comparant d’anciens responsables de l’exécution de la LNH à leurs pairs et ont découvert que les responsables de l’exécution mouraient une décennie plus tôt et étaient plus susceptibles de mourir d’un suicide ou d’une surdose de drogue.

Ellemberg a déclaré qu’en raison de la taille de son échantillon, l’étude permet de tirer des conclusions sur l’état du cerveau des athlètes qui jusqu’à présent n’étaient accessibles qu’avec une autopsie.

« A très grande échelle, on voit qu’il y a des sportifs qui présentent les caractéristiques de l’encéphalopathie traumatique chronique [CTE] sans que nous ayons à faire des autopsies », a-t-il dit.

La CTE est une maladie cérébrale progressive et mortelle associée à des lésions cérébrales traumatiques répétées, notamment des commotions cérébrales et des coups de tête répétés. Les décès par suicide et surdose de drogue sont fréquents chez les athlètes dans les cas de CTE.

Les chercheurs, dirigés par le Dr Charles Popkin du Columbia University Medical Center, ont défini les exécuteurs-combattants comme des joueurs qui avaient participé à 50 combats de carrière ou plus et les ont comparés à des joueurs similaires qui ne l’avaient pas fait. Un deuxième groupe de joueurs qui ont en moyenne trois minutes de pénalité ou plus par match au cours de leur carrière a été comparé à des joueurs similaires qui n’en avaient pas.

REGARDER | Le commissaire de la LNH nie avoir établi un lien entre la CTE et un traumatisme crânien au hockey :

Gary Bettman refuse de lier CTE à un traumatisme crânien Le commissaire de la LNH a déclaré qu’à part quelques preuves anecdotiques, aucun lien solide n’a été établi entre la CTE et les traumatismes crâniens au hockey.

Âge moyen de décès des combattants

Le nombre de combats et les minutes de pénalité élevée ont été utilisés pour évaluer l’exposition aux traumatismes crâniens. Tant pour les combattants que pour les lourdement pénalisés, l’âge moyen de décès était de 10 ans inférieur à celui des groupes témoins de joueurs qui sont restés en dehors de la surface.

Plus de 90% des joueurs de l’étude sont encore en vie. Mais la différence était prononcée entre les 26 joueurs décédés dans les groupes d’exécuteurs et les 24 décédés dans les groupes de contrôle. Alors que l’âge moyen de décès des combattants était de 47,5 ans, celui du groupe témoin était de 57,7 ans. Ceux qui ont été lourdement pénalisés sont décédés à 45,2 ans ou à l’âge, contre une moyenne de 55,2 ans pour le groupe de comparaison.

Ellemberg a déclaré que d’autres études à plus petite échelle montrent l’existence de CTE chez les joueurs de la Ligue nationale de football.

« Ce que nous voyons, ce sont des dépôts de protéines dans leur cerveau qui sont des marqueurs de lésions cérébrales que nous associons généralement à des maladies comme la maladie d’Alzheimer », a-t-il déclaré. « Ce sont des personnes qui, dans leurs dernières années de vie, ont des comportements irrationnels, erratiques, avec de l’agressivité, de la colère, des mèches courtes, des tendances suicidaires [and] souvent, ils se suicident. »

La nouvelle étude soulève une question majeure à laquelle les chercheurs n’avaient pas de réponse. Alors que les combattants et ceux qui ont tiré beaucoup de minutes de pénalité sont morts en moyenne 10 ans plus jeunes que leurs pairs, ces autres coéquipiers sont également morts étonnamment jeunes.

Ellemberg a déclaré qu’il était ébranlé de voir que les athlètes des groupes témoins mouraient en moyenne au milieu de la cinquantaine. « C’est extrêmement jeune », a-t-il dit, ajoutant que la question mérite des recherches plus approfondies.

Les auteurs de l’étude notent que la LNH est la seule ligue sportive professionnelle dans laquelle les joueurs ne sont pas expulsés des matchs pour combat, et ils citent des études montrant que le nombre de combats a diminué depuis 1987. « Avec des taux de combat en baisse et un manque de preuves que les bagarres favorisent l’assiduité, la victoire ou la sécurité des joueurs, il est temps que la LNH s’aligne sur les autres sports professionnels et élimine les bagarres », écrivent-ils.