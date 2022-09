Les responsables de la forêt de TN offrent un abri à un bébé éléphant endormi dans un geste réconfortant

Une équipe compatissante d’agents forestiers du Tamil Nadu (TN) a récemment fourni de l’ombre à un bébé éléphant endormi à l’aide d’un parapluie et les images de leur doux geste font fondre les cœurs sur Internet. La vidéo en question a été partagée en ligne par l’officier de l’IAS Supriya Sahu qui est également le secrétaire en chef de l’environnement, du changement climatique et des forêts, Tamil Nadu. Le mercredi 7 septembre, Sahu a apprécié le geste touchant des forestiers accompagné d’une brève note via Twitter.

Notamment, le bébé éléphant qui s’est endormi au milieu de l’équipe de forestiers s’est perdu dans la forêt. Les officiers du clip étaient en route pour réunir le bébé avec sa mère. Si l’on en croit le tweet, le bébé éléphant a réussi à retrouver son habitat. Sahu a écrit: «Partageant cette vidéo réconfortante où vous pouvez voir TN Foresters fournir de l’ombre au bébé éléphant endormi pendant leurs efforts réussis pour unir le bébé à sa mère. Leur compassion, leurs soins et leur attention ont rendu tout l’effort utile.

Dans le court clip, on peut voir le bébé éléphant faire une petite sieste au soleil. Pour rendre sa sieste plus relaxante, l’un des membres de l’équipe tient un parapluie pour fournir de l’ombre à la petite créature avant de poursuivre son voyage dans la nature. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Partager cette vidéo réconfortante où vous pouvez voir #TNForesters fournir de l’ombre au bébé éléphant endormi pendant leurs efforts réussis pour unir le bébé à sa mère. Leur compassion, leurs soins et leur attention ont rendu tout cet effort valable. #TNForest pic.twitter.com/npR8mV5E21 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 7 septembre 2022

Dès que le clip a fait surface sur le site de micro-blogging, les internautes l’ont largement partagé. Alors que certains ont apprécié et salué les efforts louables de l’équipe, beaucoup ont salué la vidéo comme “touchante”. Un utilisateur a déclaré: “Félicitations à l’équipe, qui a réussi à unir le veau à la maman. Leurs services doivent être reconnus et récompensés par le gouvernement.

Félicitations à l’équipe qui avait réussi à unir le veau à la maman. Leurs services demandaient à être reconnus et récompensés par le Gouvernement. – Samikkannu M (@ SamikkannuM2) 7 septembre 2022

Un autre a ajouté : « Besoin de plus de ça ! Travail compatissant de TN Forest !

Besoin de plus de ça ! Travail de compassion par TN Forest ! — Yash Kale IFS 🐾 (@YashSKale) 7 septembre 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 57 400 vues et plus de 3 000 likes sur l’application de médias sociaux. Si vous aimez regarder des vidéos d’animaux mignons, alors ce clip est sûr de faire votre journée.

