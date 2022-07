Les responsables de la Fed, Waller et Bullard, soutiennent une autre forte augmentation des taux d’intérêt en juillet

Les marchés s’attendent largement à un autre mouvement de ce type en juillet et à des augmentations continues jusqu’à ce que le taux des fonds fédéraux atteigne une fourchette de 3,25% à 3,5% d’ici la fin de 2022. Les augmentations sont une tentative de contrôler l’inflation à son plus haut niveau depuis 1981.

En juin, la Fed a approuvé une augmentation de 75 points de base, soit 0,75 point de pourcentage, de son taux d’emprunt de référence, la plus importante mesure de ce type depuis 1994.

“Je suis définitivement en faveur d’une autre hausse de 75 points de base en juillet, probablement de 50 en septembre, puis après cela, nous pourrons débattre de l’opportunité de revenir à 25s”, a déclaré Waller à la National Association for Business Economics. “Si l’inflation ne semble tout simplement pas baisser, nous devons faire plus.”

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, n’a laissé aucun doute sur le fait qu’il pense que des augmentations sont nécessaires si l’institution veut remplir ses fonctions et répondre aux attentes du marché en tant que combattant de l’inflation.

La Réserve fédérale est en bonne voie pour une nouvelle forte hausse des taux d’intérêt en juillet et peut-être en septembre également, même si cela ralentit l’économie, selon les déclarations jeudi de deux décideurs politiques.

“L’inflation est une taxe sur l’activité économique, et plus la taxe est élevée, plus elle supprime l’activité économique”, a ajouté Waller. “Si nous ne maîtrisons pas l’inflation, l’inflation à elle seule peut nous placer dans une très mauvaise situation économique sur la route.”

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a fait écho aux commentaires de Waller lors d’une autre comparution, affirmant qu’il pensait que la meilleure approche était d’agir rapidement maintenant, puis d’évaluer l’impact des hausses.

“Je pense qu’il serait très logique d’opter pour les 75 à ce stade”, a déclaré Bullard, membre votant du Federal Open Market Committee cette année. “J’ai préconisé et continue de préconiser d’atteindre 3,5% cette année, alors nous pourrons voir où nous en sommes et voir comment l’inflation se développe à ce stade.”

Les deux responsables ont déclaré qu’ils pensaient que les craintes de récession étaient exagérées, bien que Waller ait déclaré que la Fed devait risquer un ralentissement économique afin de pouvoir maîtriser l’inflation.

“Nous allons faire baisser l’inflation. Cela signifie que nous allons être agressifs sur les hausses de taux et nous devrons peut-être prendre le risque de causer des dommages économiques, mais je ne pense pas, étant donné la force du marché du travail en ce moment que cela devrait être autant », a-t-il déclaré.