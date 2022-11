Les responsables de la Fed saluent l’IPC d’octobre mais prévoient toujours une politique plus stricte à venir

Les prix des fruits et légumes sont affichés dans un magasin de Brooklyn, New York, le 29 mars 2022. Andrew Kelly | Reuter

Les responsables de la Réserve fédérale ont salué les nouvelles de jeudi montrant que l’inflation avait augmenté moins que prévu le mois dernier, et ils ont noté que les hausses de taux d’intérêt pourraient ralentir. Mais ils ont également mis en garde contre une trop grande excitation face aux données, affirmant que les prix sont encore beaucoup trop élevés. “Un mois de données ne fait pas une victoire, et je pense qu’il est vraiment important de penser qu’il ne s’agit que d’une information positive, mais nous examinons tout un ensemble d’informations”, a déclaré la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly. lors d’une séance de questions-réponses avec le Centre économique et financier européen. Daly et d’autres responsables de la Fed ont pris la parole après que le Bureau of Labor Statistics a annoncé que l’indice des prix à la consommation avait augmenté de 0,4 % en octobre, en dessous de l’estimation de 0,6 % du Dow Jones. Les données ont envoyé un signal possible selon lequel, bien que l’inflation soit toujours élevée, les hausses de prix pourraient s’être stabilisées et pourraient bientôt baisser. Les marchés ont organisé un rallye massif à la suite du rapport, le Dow Jones Industrial Average ayant grimpé de plus de 1 000 points. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans, sensible à la politique, a chuté de 30 points de base, ou 0,3 point de pourcentage, à 4,33 %. Alors que Daly a déclaré que le rapport était “en effet une bonne nouvelle”, elle a noté que l’inflation à un taux annuel de 7,7% est encore beaucoup trop élevée et bien en deçà de l’objectif de 2% de la banque centrale. “C’est mieux que plus de 8 [percent] mais ce n’est en aucun cas assez proche de 2 pour que je sois à l’aise”, a-t-elle déclaré. “C’est donc loin d’être une victoire.” De même, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que le rapport de jeudi “suggère une certaine détente de l’inflation globale et de base”, bien qu’elle ait noté que la tendance est toujours “inacceptablement élevée”. La présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, a noté que même avec le gain mensuel plus faible, l’inflation est toujours « inconfortablement proche » du sommet annuel atteint en 41 ans cet été. “Avec une inflation toujours élevée et susceptible de persister, la politique monétaire a clairement plus de travail à faire”, a-t-elle déclaré. Cependant, elle a préconisé une approche plus “délibérée” à l’avenir, notant que “le moment est particulièrement important pour éviter de contribuer indûment à la volatilité des marchés financiers”. Mester et George sont tous deux membres votants cette année au sein du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux.

Prix ​​du marché dans les hausses inférieures

La Fed a a relevé son taux d’intérêt de référence à six reprises cette année pour un total de 3,75 points de pourcentage. Cela a inclus une série de quatre hausses consécutives de 0,75 point de pourcentage, le resserrement politique le plus agressif depuis que la banque centrale a décidé d’utiliser le taux au jour le jour comme principal outil politique en 1990. Les prix du marché ont immédiatement réagi aux nouvelles de l’IPC, passant fortement à la probabilité d’une augmentation de 0,5 point de pourcentage en décembre, selon Données du Groupe CME appelant à une probabilité de 85,4% d’une hausse d’un demi-point. “Malgré les mesures que nous avons prises jusqu’à présent, étant donné que l’inflation s’est toujours avérée plus persistante que prévu et que le maintien d’une inflation élevée a des coûts importants, je considère actuellement que les risques plus importants proviennent d’un resserrement trop faible”, a déclaré Mester. D’autres responsables ont également été prudents. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a qualifié le rapport de l’IPC de “soulagement bienvenu”, mais a noté que d’autres augmentations de taux sont probablement à venir, bien qu’à un rythme plus lent. “Je pense qu’il pourrait bientôt être approprié de ralentir le rythme des augmentations de taux afin que nous puissions mieux évaluer l’évolution des conditions financières et économiques”, a-t-elle déclaré.

Pas de baisse de taux en vue