Les responsables de la Fed ont gardé un ton patient en termes de resserrement de la politique monétaire, selon le procès-verbal

Les responsables de la Réserve fédérale ont parlé de réduction lors de leur dernière réunion, mais peu semblaient pressés de lancer le processus, selon le compte rendu publié mercredi.

Le résumé de la réunion des 15 et 16 juin du Federal Open Market Committee n’a fourni que quelques nouveaux aperçus des discussions sur le moment où la banque centrale devrait commencer à réduire le rythme de ses achats d’obligations.

Certains membres ont indiqué que la reprise économique se déroulait plus rapidement que prévu et s’accompagnait d’une hausse démesurée de l’inflation, les deux plaidant en faveur d’un relâchement de la politique de la Fed.

Cependant, l’état d’esprit dominant était qu’il ne devrait pas y avoir de précipitation et que les marchés doivent être bien préparés à tout changement. La plupart des membres ont convenu, selon le procès-verbal, que l’économie n’avait pas encore atteint le critère de « progrès supplémentaires substantiels » que la Fed a établi pour tout changement important de politique.

« Au cours des prochaines réunions, les participants ont convenu de continuer à évaluer les progrès de l’économie vers les objectifs du Comité et de commencer à discuter de leurs plans pour ajuster la trajectoire et la composition des achats d’actifs », indique le procès-verbal. « De plus, les participants ont réitéré leur intention de donner un avis bien avant une annonce pour réduire le rythme des achats. »

Alors que le document notait que certains responsables considéraient que les conditions de réduction » devaient être remplies un peu plus tôt qu’ils ne l’avaient prévu « , d’autres ont déclaré que le FOMC » devrait être patient pour évaluer les progrès accomplis vers ses objectifs et annoncer des changements dans ses plans d’achat d’actifs « .

Les marchés ont peu réagi, les actions augmentant et les rendements des obligations d’État baissant.

« Le compte rendu de la réunion du FOMC de la Fed à la mi-juin n’était pas aussi belliciste que nous le pensions », a écrit Paul Ashworth, économiste en chef américain chez Capital Economics. « En particulier, il semble n’y avoir qu’un soutien limité pour commencer à réduire les achats mensuels d’actifs de sitôt. »

Lors de la réunion, le comité a maintenu les taux d’intérêt à court terme proches de zéro, mais a également indiqué qu’il pourrait ajuster sa politique autrement dans les mois à venir.

Le groupe de décision de la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur ancré dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,25 %. C’était conforme aux attentes du marché.

Mais lors de sa conférence de presse après la réunion, le président Jerome Powell a indiqué que les membres du comité avaient tenu leurs premières discussions sur la réduction du rythme des achats d’obligations que la banque centrale effectue chaque mois. Dans l’état actuel des choses, la Fed achète au moins 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires.

Dans les semaines qui ont suivi la réunion, plusieurs responsables ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était temps d’élaborer un processus sur la façon dont ces achats seront réduits et finalement éliminés – « diminution », dans le jargon de la Fed.

Le résumé de la réunion devait fournir d’autres indices sur la réflexion des membres du comité sur le moment où la réduction pourrait commencer.

Cependant, le procès-verbal a peu ajouté au dialogue public sur le rythme des achats d’actifs, indiquant essentiellement que les responsables « parlaient de parler de réduction », faisant écho à ce qui est devenu un idiome populaire du marché, mais avec peu d’autres progrès. Certains membres ont discuté de la possibilité de réduire les achats hypothécaires avant les bons du Trésor, mais rien n’a été décidé.

En plus de garder les taux sous contrôle et de n’annoncer aucun mouvement significatif sur le tapering, les membres de la Fed ont ajusté leurs projections de croissance économique et d’inflation à la hausse.

Le sentiment dominant, cependant, était que les pressions inflationnistes en place maintenant allaient s’atténuer dans les mois à venir, mais pas avant d’avoir connu une augmentation de 3,4 % cette année.

Ces projections à la hausse ont aidé les responsables de la Fed à avancer leur première attente de hausse des taux jusqu’en 2023, bien que les prix du marché indiquent désormais au moins une augmentation en 2022.

Les membres ont également discuté des mouvements récents sur les marchés de financement à court terme, en particulier les opérations de pension où les banques vont échanger des garanties de haute qualité comme les bons du Trésor contre des réserves. Ces dernières semaines, les opérations ont connu une demande record, et les responsables de la Fed ont généralement exprimé leur soutien à une facilité de pension permanente comme filet de sécurité pour garantir le bon déroulement des opérations de marché.

Lors de la réunion, le FOMC a approuvé une augmentation de 5 points de base des intérêts que les banques paient sur les réserves excédentaires ainsi que pour les opérations de pension au jour le jour.