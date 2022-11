Les responsables de la Fed ont discuté du ralentissement des hausses de taux d’intérêt “bientôt”

Trouver cet équilibre sera un défi pour la Fed. L’économie se comporte de manière inhabituelle après des années de perturbations pandémiques, et les décideurs ont peu d’épisodes modernes de forte inflation à utiliser comme repères. De nombreux économistes s’attendent à ce que l’inflation s’estompe l’année prochaine alors que les loyers augmentent lentement et que la demande de biens se modère, mais les prévisionnistes ont été surpris à plusieurs reprises par la persistance de l’inflation au cours des 18 derniers mois.

FAQ sur l’inflation Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que l’inflation ? L’inflation est une perte de pouvoir d’achat au fil du temps, ce qui signifie que votre dollar n’ira pas aussi loin demain qu’aujourd’hui. Il est généralement exprimé comme la variation annuelle des prix des biens et services courants tels que la nourriture, les meubles, les vêtements, les transports et les jouets. Qu’est-ce qui cause l’inflation? Cela peut être le résultat d’une demande croissante des consommateurs. Mais l’inflation peut également augmenter et diminuer en fonction d’évolutions qui n’ont pas grand-chose à voir avec les conditions économiques, telles qu’une production pétrolière limitée et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’inflation est-elle mauvaise ? Cela dépend des circonstances. Des hausses de prix rapides sont synonymes de problèmes, mais des hausses de prix modérées peuvent entraîner une hausse des salaires et une croissance de l’emploi. L’inflation peut-elle affecter le marché boursier? Une inflation rapide est généralement synonyme de problèmes pour les actions. Les actifs financiers en général se sont historiquement mal comportés pendant les booms inflationnistes, tandis que les actifs corporels comme les maisons ont mieux conservé leur valeur.

C’est pourquoi les autorités envisagent de ralentir bientôt. Augmenter les taux plus progressivement – mais à un niveau ultime plus élevé – leur permettra de montrer qu’ils sont déterminés à lutter contre l’inflation tout en se donnant plus de temps pour observer comment leurs mouvements jusqu’à présent fonctionnent.

“Il était largement admis que l’incertitude accrue concernant les perspectives d’inflation et d’activité réelle soulignait l’importance de prendre en compte le resserrement cumulé de la politique monétaire, les décalages avec lesquels la politique monétaire affectait l’activité économique et l’inflation, et les évolutions économiques et financières”, le procès-verbal l’a montré.

Les minutes n’ont pas précisé quand exactement la banque centrale ralentira ses hausses de taux, mais les investisseurs prévoient qu’elle pourrait revenir à un mouvement d’un demi-point le mois prochain.

En plus de donner aux responsables plus de temps pour voir comment les politiques se déroulent, une évolution plus progressive pourrait “réduire le risque d’instabilité du système financier”, ont déclaré “quelques” responsables de la Fed lors de la réunion. Mais quelques autres participants ont pensé qu’il serait peut-être préférable d’attendre que les taux soient encore plus élevés avant de ralentir le rythme des augmentations.