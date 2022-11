Les responsables de la Fed, Barkin et Collins, envisagent la possibilité de hausses de taux plus lentes à venir

Deux responsables de la Réserve fédérale ont indiqué vendredi qu’ils s’attendent à de nouvelles hausses des taux d’intérêt, mais qu’ils examineront de près si ces mesures doivent être aussi agressives qu’elles l’ont été cette année.

Le président régional Thomas Barkin de Richmond et Susan Collins ont déclaré séparément que la Fed entre dans une nouvelle phase qui examinera à quel point une politique plus restrictive doit être.

Dans des remarques à CNBC, Barkin a déclaré que les hausses de taux ont amené la politique là où la Fed est maintenant passée du pied sur la pédale d’accélérateur au frein. La nouvelle phase signifie que les décideurs “pomperont parfois les freins” et “agiront un peu plus sur la défensive”, a-t-il déclaré.

“Je suis prêt à le faire, et je pense que cela implique probablement un rythme d’augmentation plus lent, un rythme d’augmentation plus long et un point potentiellement plus élevé”, a-t-il déclaré lors d’une interview en direct “Squawk on the Street”.

Barkin a ajouté qu’il pourrait voir le taux des fonds fédéraux – utilisé comme référence pour les emprunts à court terme – dépasser 5 % par rapport à sa fourchette cible actuelle de 3,75 % à 4 %.

Les prix du marché ont augmenté vendredi pour atteindre un “taux terminal” potentiel de 5,14%, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis la mi-2007. La Fed a approuvé mercredi une quatrième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentage et a indiqué que d’autres hausses sont à venir.

“Nous devons ramener l’inflation à la cible et nous devons faire tout ce que nous devons faire avec les taux pour ramener l’inflation à la cible”, a déclaré Barkin. “C’est tout à fait concevable pour moi, nous finirions par dépasser 5%. Mais pour moi, ce n’est pas un plan, ce serait le résultat de nos efforts pour essayer de garder l’inflation sous contrôle.”

De même, Collins a souligné la nécessité de s’attaquer à l’inflation, tout en évaluant l’impact des politiques de la Fed contre un assouplissement trop rapide des hausses de taux.

“La politique est rapidement entrée en territoire restrictif, mais il reste encore du travail à faire. Dans cette prochaine phase d’élaboration des politiques, mon objectif passe de l’augmentation rapide des taux à la détermination du niveau que le taux des fonds doit atteindre pour être suffisamment restrictif pour atteindre le niveau souhaité. résultats », a-t-elle déclaré dans des remarques préparées. “Cela reconnaît que les risques d’une baisse trop lente de l’inflation et d’un affaiblissement trop rapide de l’économie deviennent plus équilibrés.”

Les deux responsables se sont exprimés le même jour que le ministère du Travail a signalé que la masse salariale non agricole en octobre avait augmenté de 261 000, bien au-dessus de l’estimation de 205 000, et que les revenus horaires moyens avaient augmenté de 4,7 % par rapport à il y a un an, inférieur au taux d’inflation et bien supérieur à celui de la Fed. Objectif d’inflation de 2 %.

Collins a noté que le rapport était cohérent avec l’idée que les entreprises continuent d’avoir besoin de travailleurs même avec le ralentissement de la demande. Elle a toutefois ajouté qu'”à mesure que la politique se resserre davantage, les risques d’un resserrement excessif augmentent”.

Elle a dit qu’elle ne pense pas qu’un “ralentissement significatif” de l’économie soit nécessaire pour faire baisser l’inflation.

“Par conséquent, il sera de plus en plus important d’équilibrer le risque de ralentir trop la demande dans l’économie, avec le risque de laisser l’inflation persister trop longtemps et éventuellement de désancrer les anticipations d’inflation”, a-t-elle déclaré.