Les responsables de la Coupe du monde du Qatar s’excusent après que l’équipe de télévision ait été “menacée” (VIDEO)

Une équipe danoise a été forcée d’interrompre une émission après avoir été approchée par le personnel de sécurité

Les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar ont présenté leurs excuses à une chaîne de télévision danoise après qu’un équipage a été vu approché par le personnel de sécurité et a dit d’arrêter de filmer lors d’une émission en direct depuis une rue de Doha.

Le Qatar se prépare à accueillir la pièce maîtresse du football de la FIFA, qui débutera dimanche lorsque les hôtes affronteront l’Équateur et se poursuivra jusqu’au 18 décembre.

Une grande partie de la préparation médiatique du tournoi s’est concentrée sur la pertinence du Qatar en tant que lieu, avec un examen particulier du traitement des travailleurs migrants par le pays et des lois sur l’homosexualité.

Des scènes impliquant une équipe de la chaîne danoise TV2 ont été utilisées comme munitions supplémentaires pour critiquer le Qatar cette semaine, et ont montré une émission en direct interrompue par des responsables de la sécurité accusés d’avoir tenté de casser l’équipement de caméra de l’équipe.

Nous avons maintenant reçu des excuses du Qatar International Media Office et du Qatar Supreme Commitee.

C’est ce qui s’est passé lorsque nous diffusions en direct pour @tv2nyhederne d’un rond-point aujourd’hui à Doha. Mais cela arrivera-t-il également à d’autres médias ? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql – Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) 15 novembre 2022

Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux par le journaliste Rasmus Tantholdt et le montraient en train de parler à un présentateur de nouvelles au Danemark alors que trois hommes apparaissaient derrière lui dans une voiturette électrique.

Un membre du groupe de sécurité a semblé tenter d’arrêter la diffusion, ce à quoi Tantholdt a répondu en anglais : « Monsieur, vous avez invité le monde entier à venir ici, pourquoi ne pouvons-nous pas filmer ? C’est un lieu public. »

Tantholdt a montré plus tard ses références d’accréditation, insistant “nous pouvons filmer où nous voulons.”

« Tu peux casser la caméra, tu veux la casser ? Vous nous menacez en cassant la caméra ? » le rapport ajouté au fur et à mesure que la ligne se poursuivait.

Les images ont été visionnées plus de 3 millions de fois en ligne et ont suscité des excuses du Comité suprême pour la livraison et l’héritage, les organisateurs locaux de la pièce maîtresse.

“Les organisateurs du tournoi sont au courant d’un incident où une équipe de diffusion danoise a été interrompue par erreur lors d’une diffusion en direct dans l’une des destinations touristiques du Qatar”, une déclaration lue.

“Après inspection de l’accréditation valide du tournoi et du permis de tournage de l’équipe, des excuses ont été présentées au diffuseur par la sécurité sur place avant que l’équipe ne reprenne son activité.

“Les organisateurs du tournoi ont depuis parlé au journaliste et ont émis un avis à toutes les entités pour qu’elles respectent les autorisations de tournage en place pour le tournoi”, ajoute la déclaration.

Les responsables qatariens ont réagi avec colère à de nombreuses affirmations occidentales selon lesquelles les travailleurs migrants ont été maltraités à grande échelle avant la Coupe du monde.

Ils insistent également sur le fait que les fans de football LGBT seront les bienvenus au tournoi, même s’ils doivent rester conscients des coutumes locales.

Le mois dernier, l’émir qatari cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a déclaré un “campagne sans précédent” était menée contre son pays dans le but de le saper avant la Coupe du monde.

Sur les 32 nations participant au tournoi, le Danemark a été parmi les plus virulents dans sa critique de l’État du Golfe.

L’équipe danoise portera des maillots spéciaux «atténués» pour leurs matchs, dans ce que le fabricant de kits Hummel a décrit comme étant en partie “une manifestation contre le Qatar et son bilan en matière de droits humains.”