Les responsables de la Colombie-Britannique confirment le premier cas de variante BA.2.86 COVID

Les responsables de la santé de la Colombie-Britannique ont confirmé un cas de souche BA.2.86 du SRAS-Cov-2, la première infection de ce type détectée au Canada.

Le variant du COVID-19 a récemment été ajouté à la liste des variants sous surveillance de l’Organisation mondiale de la santé.

Bien qu’il ne soit pas actuellement à l’origine de la hausse continue des infections en Europe, aux États-Unis et au Canada, BA.2.86 présente certaines mutations qui « font sourciller », selon le Dr Isaac Bogoch, un expert en maladies infectieuses basé à Toronto, qui s’est entretenu avec CTVNews.ca à propos de la variante la semaine dernière.

« Il y avait des composants de cette mutation qui rappelaient BA.2, que nous avons vu beaucoup plus tôt dans l’ère Omicron », a-t-il déclaré. « Il y avait (aussi) des composants similaires aux mutations Delta. »

Bogoch a également souligné, tout comme les responsables de la santé de la Colombie-Britannique, que le variant n’a été détecté que récemment et qu’il est trop tôt pour dire quel effet, le cas échéant, il aura sur la trajectoire de la COVID-19 au Canada.

« Le BC Center for Disease Control a identifié le premier cas en Colombie-Britannique d’une personne infectée par la variante BA.2.86 d’Omicron chez un individu de la région sanitaire de Fraser qui n’a pas voyagé à l’extérieur de la province », a déclaré la Dre Bonnie Henry, agente de santé provinciale. et le ministre de la Santé Adrian Dix dans une déclaration commune mardi.

« Il s’agit du premier cas connu au Canada de cette variante. Jusqu’à présent, il ne semble pas y avoir d’augmentation de la gravité de cette souche de COVID et l’individu n’est pas hospitalisé. »

Les responsables de la santé ont déclaré que la détection du variant en Colombie-Britannique témoigne de la surveillance continue du coronavirus par la province, à la fois par le biais de tests et de surveillance des eaux usées.

« Il n’était pas inattendu que BA.2.86 apparaisse au Canada et dans la province », ont déclaré les deux hommes. « Le risque pour les habitants de la Colombie-Britannique n’a pas changé. La COVID-19 continue de se propager à l’échelle mondiale et le virus continue de s’adapter. Réduire la transmission et bénéficier de niveaux élevés de protection grâce à la vaccination continuent d’être notre meilleure défense contre toutes les variantes de la COVID-19. «

Même si Henry et Dix ont qualifié le risque pour les Britanno-Colombiens de inchangé, leur annonce était inhabituelle dans le contexte de la COVID-19 en 2023.

La province n’a pas publié de déclarations publiques sur la première détection en Colombie-Britannique d’autres sous-variantes d’Omicron, telles que les souches XBB et EG.5.

Selon Dix et Henry, XBB.1.5 reste la sous-variante la plus courante signalée en Colombie-Britannique, et aucun autre cas de BA.2.86 n’a été détecté dans la province jusqu’à présent.

« Nous exhortons tous les habitants de la Colombie-Britannique à continuer de suivre les conseils de santé publique et à rester à la maison en cas de maladie, à porter des masques lorsque cela est approprié, à suivre l’étiquette respiratoire, à se laver les mains fréquemment et, surtout, à rester à jour sur leurs vaccinations », ont déclaré les responsables. dit.