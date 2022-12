Les responsables de la chaîne d’approvisionnement s’attendent à ce que les problèmes persistent jusqu’en 2024

Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Plus de la moitié des responsables logistiques des grandes entreprises et des groupes commerciaux déclarent ne pas s’attendre à ce que la chaîne d’approvisionnement revienne à la normale avant 2024 ou après, selon une nouvelle enquête CNBC. Soixante et un pour cent des répondants ont déclaré que leur chaîne d’approvisionnement actuelle ne fonctionnait pas normalement, contre 32 % qui ont déclaré qu’elle fonctionnait normalement. Interrogés sur le retour à la normale, 22% n’étaient pas sûrs, 19% ont dit 2023 et 30% ont dit 2024. Un autre 29% ont dit en 2025 ou après, ou jamais. Les sombres perspectives surviennent après près de trois ans de problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale, qui ont commencé avec la fermeture de Wuhan, en Chine, où l’épidémie de Covid a commencé. Les répondants au sondage ont déclaré qu’ils passaient encore des commandes six mois à l’avance pour assurer leur arrivée. L’enquête a interrogé 341 responsables logistiques la semaine du 12 au 19 décembre dans des entreprises membres de la National Retail Federation, de l’American Apparel and Footwear Association, du Council Of Supply Chain Management Professionals, du Pacific Coast Council, de l’Agriculture Transportation Coalition et la Coalition Of New England Companies For Trade a participé à la première enquête sur la chaîne d’approvisionnement par CNBC.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Partage de données

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que l’administration Biden comprenait les défis auxquels la chaîne d’approvisionnement était confrontée, 59% des répondants ont répondu que non. Jon Gold, vice-président de la chaîne d’approvisionnement et de la politique douanière de la NRF, a déclaré que l’administration avait pris des mesures pour relever les défis de la chaîne d’approvisionnement. Plus tôt cette année, par exemple, l’administration a déployé un programme pilote de partage de données sur la chaîne d’approvisionnement appelé Freight Logistics Optimization Works, ou FLOW. Le ministère des Transports a déclaré à CNBC qu’il y avait actuellement 46 participants au programme. “L’administration doit rester concentrée et continuer à réunir les bonnes parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement pour discuter des moyens d’améliorer les opérations de la chaîne d’approvisionnement et d’étendre le partage de données pour créer un véritable 21St chaîne d’approvisionnement du siècle », a déclaré Gold. Eduardo Acosta, président du Pacific Coast Council of Customs Brokers and Freight Forwarders Association, a également insisté sur la nécessité d’une réforme plus poussée. “Les transporteurs ont arbitrairement imposé de tels frais aux courtiers en douane, même si nous n’avons peut-être joué aucun rôle dans la réservation ou la gestion du transport”, a-t-il déclaré. “L’enquête fournit des données soutenant l’impératif pour la Commission maritime fédérale de faire avancer sa proposition de règle pour mettre fin à cette pratique déraisonnable des transporteurs.”

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Cinquante et un pour cent des responsables de la logistique interrogés ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’une base de données nationale sur la chaîne d’approvisionnement serait créée, tandis que 22 % ont déclaré que oui et 27 % ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs. Les responsables de la logistique et les responsables gouvernementaux ont déclaré que le partage de données accélérerait le mouvement du fret, aiderait à réduire les coûts et créerait des économies qui pourraient être répercutées sur le consommateur. “Les données concrètes sont l’épine dorsale d’une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement, en particulier au milieu de l’incertitude révélée par cette enquête”, a déclaré Karen Kenney, présidente de CONECT. “L’intelligence des flux de fret en temps réel est essentielle. L’enquête met en évidence la nécessité pour l’industrie de se rallier à de meilleures solutions de partage de données.” Nate Herman, vice-président directeur de la politique de l’AAFA, a déclaré à CNBC que les problèmes qui ont créé la crise de la chaîne d’approvisionnement sont loin d’être résolus. “Il est maintenant temps de redoubler d’efforts pour rassembler toutes les parties prenantes afin de créer et de mettre en œuvre de vraies solutions aux problèmes structurels afin que nous ne finissions pas par sauter de crise en crise”, a-t-il déclaré.

Entrepôts de dédouanement

Parmi les plus grands défis cités par les responsables logistiques notés dans l’enquête figurent le manque de disponibilité des matières premières, la congestion des ports, le manque de travailleurs qualifiés et la diminution de l’espace d’entreposage en raison de la flambée des stocks. Les règles des terminaux concernant le ramassage et le dépôt des conteneurs et les traversées annulées ont également été citées. Les inventaires gonflés ont gardé les entrepôts remplis, et les répondants ont déclaré avoir vu une augmentation de 400 % des prix des entrepôts à mesure que l’espace diminue. Cela profite aux consommateurs, qui achètent des articles à prix très réduits alors que les détaillants tentent de sortir les produits des entrepôts. Scott Sureddin, PDG de DHL Supply Chain, a déclaré que les volumes de fret étaient stables après la Cyber ​​​​Week, mais qu’ils ont maintenant augmenté de 10% par rapport à il y a un an, les détaillants réduisant les prix pour éliminer les stocks. “Les clients achètent des remises et nous le constatons dans les articles que nous vendons. Ce sont les produits de plus grande valeur comme les chaussures de tennis par rapport à un t-shirt à moindre coût”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais vu des niveaux d’inventaire comme celui-ci et après le premier de l’année, les détaillants ne peuvent pas continuer à s’asseoir sur cet inventaire, donc les rabais qu’ils ont poussés devront continuer. »

Inflation, pressions du travail