Les responsables de Koch disent aux donateurs que Nikki Haley était la bonne candidate à soutenir, malgré les premières défaites face à Trump

Des responsables du réseau politique affilié au milliardaire Charles Koch ont défendu samedi leurs lourds investissements dans La campagne à long terme de Nikki Haley pour faire dérailler la candidature de l’ancien président Donald Trump à l’investiture présidentielle du GOP.

Dans une présentation aux principaux donateurs du réseau, Emily Seidel et Michael Palmer – conseillers principaux d’Americans for Prosperity Action – ont déclaré que le rétrécissement de la course du GOP à Trump et Haley démontrait qu’elle était la bonne candidate à soutenir comme alternative à Trump, selon à un résumé de la présentation fournie à CNN par un responsable de l’AFP Action.

AFP Action a soutenu l’ancien gouverneur de Caroline du Sud en Novembre et continuera à la soutenir – même si elle fait face à ce que les responsables de Koch reconnaissent comme une « bataille difficile » pour la nomination.

Seidel et Palmer ont cependant également souligné que l’organisation était prête à réorienter ses ressources et affirment que soustraire le Sénat au contrôle démocrate est une priorité absolue qui devient d’autant plus importante si Trump remporte l’investiture.

La présentation des responsables d’AFP Action a eu lieu samedi après-midi devant les principaux donateurs du réseau de tendance libertaire associé à Koch – un industriel du Kansas qui a travaillé pour diffuser ses idées de libre marché à travers des investissements dans la politique, des groupes de réflexion, des groupes philanthropiques et des établissements d’enseignement.

Au total, quelque 400 contributeurs affiliés au réseau se réunissent à Indian Wells, en Californie, pour un sommet hivernal annuel.

Haley est rejeter les appels de Trump et ses alliés de quitter la course, bien qu’ils aient terminé à 11 points de l’ancien président du New Hampshire. Elle prévoit une ambitieuse levée de fonds avec des événements dans les prochains jours à New York ; Palm Beach, Floride ; et Miami.

Haley a également eu un court appel vidéo avec les principaux donateurs de Koch pour décrire comment elle voit la course dans son ensemble et en Caroline du Sud, la prochaine compétition potentiellement compétitive du calendrier primaire du GOP.

Les directeurs de campagne de Haley et de Trump prévoient également tous deux d’assister à un prochain rassemblement en Floride d’un autre groupe de donateurs influent du GOP, l’American Opportunity Alliance, ont déclaré deux sources à CNN.

Les membres de l’Alliance comprennent d’éminents investisseurs Ken Griffin et Paul Singer, l’investisseur immobilier Harlan Crow et des membres de la famille Ricketts, propriétaires des Cubs de Chicago.

Comme CNN rapporté vendredicertains donateurs qui ont soutenu Haley disent qu’ils redoublent désormais d’efforts pour assurer la victoire du Parti républicain dans les élections au Congrès, après les grandes victoires de Trump dans l’Iowa et le New Hampshire.

Le résumé fourni de la présentation de samedi aux donateurs de Koch fait écho aux récentes déclarations publiques des dirigeants d’AFP Action.

Le groupe a investi des millions pour soutenir la candidature de Haley et a déjà dépensé plus de 3 millions de dollars en publicité en Caroline du Sud, selon les données d’AdImpact. Les responsables de l’AFP affirment avoir contacté plus de 420 000 électeurs de Caroline du Sud et frappé à davantage de portes dans l’État de Palmetto ce week-end.

Pourtant, Trump reste clairement le favori dans l’État d’origine de Haley, qui tient ses primaires le 24 février.

Kylie Atwood de CNN a contribué à ce rapport.