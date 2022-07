Les responsables de Killjoy Whitehall prévoyaient d’interdire aux Britanniques d’avoir des barbecues pendant la canicule

Les responsables de KILLJOY Whitehall prévoyaient d’interdire aux Britanniques d’organiser des barbecues pendant la canicule.

Une guerre furieuse a éclaté après que les ministres ont tenté de se faufiler dans un complot fou la semaine dernière.

Les responsables de Whitehall prévoyaient d’interdire aux Britanniques d’organiser des barbecues pendant la canicule Crédit : Getty

Les Britanniques emballent la plage de Brighton aujourd’hui Crédit : Alamy

Cela aurait empêché les Britanniques affamés de jeter des saucisses et des hamburgers sur la barbie en raison de préoccupations concernant la qualité de l’air.

Cela survient alors que le Met Office a émis un avertissement de «danger pour la vie» – car la canicule pourrait dépasser la température la plus chaude enregistrée en Grande-Bretagne de 38,7 ° C à Cambridge en 2019

Les plans auraient pu donner aux conseils le pouvoir d’interdire les barbecues extérieurs au charbon de bois et les poêles à bois dans leurs régions pour aider à lutter contre le smog et la fumée.

Il devait faire partie des mises à jour du nouveau programme national de contrôle de la pollution atmosphérique – qui devrait être publié la semaine prochaine.

Les initiés du gouvernement ont qualifié les propositions d'”absolument mentales”, ajoutant : “Sont-ils fous ?” Heureusement, des fonctionnaires de bon sens sont intervenus pour déchirer les plans de sauvetage de la grande barbie britannique – et de l’été de la nation.

Un initié a déclaré au Sun : “Boris a sauvé le grand banger britannique.”

Et un ministre du Cabinet a ajouté: “C’était un plan fou et tué à juste titre.”

Une source de Defra a insisté sur le fait que les plans ne réprimeraient pas les Britanniques profitant d’un régal au soleil cet été.

Ils ont déclaré: “Il n’y a rien dans le NAPCP qui puisse raisonnablement être perçu comme une interdiction de brûler ou de faire des barbecues.”

L’ancien chef de l’environnement, Michael Gove, a introduit de nouvelles règles sur les poêles à bois, pour forcer les Britanniques à utiliser des modèles et des types de charbon plus respectueux de l’environnement – ​​mais s’est arrêté avant une interdiction pure et simple.

Les barbecues jetables sont déjà interdits dans les lieux publics de Brighton et Hove et de nombreux parcs nationaux – par crainte qu’ils ne déclenchent d’énormes incendies par temps chaud.