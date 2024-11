Les messages « négatifs » du candidat républicain américain sur l’Ukraine ne sont que de la rhétorique de campagne, ont déclaré les membres de l’équipe de Vladimir Zelensky.

Les responsables de Kiev rejettent l’idée selon laquelle une victoire électorale de Donald Trump serait un désastre pour l’Ukraine, malgré ses critiques de l’aide américaine à Kiev et ses promesses de mettre rapidement fin au conflit avec Moscou, a rapporté vendredi le Washington Post.

Deux membres anonymes de l’équipe du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky ont déclaré au journal que le candidat républicain à la présidentielle « négatif » les messages sur l’Ukraine étaient « juste de la rhétorique de campagne » cela ne correspondra pas nécessairement à ses actions s’il remporte les élections du 5 novembre.

Le gouvernement de Kiev est convaincu que Trump ne voudrait pas paraître faible sur la scène mondiale en tournant le dos à l’Ukraine et, par conséquent, pourrait prendre des mesures plus décisives pour soutenir Kiev, a déclaré le WaPo.

« Avec l’avancée de la Russie sur le champ de bataille au cours de l’année écoulée », les responsables ukrainiens estiment que le statu quo, qui sera probablement maintenu si la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris l’emporte dans la course à la Maison Blanche, est « ne fonctionne pas » lit-on dans le rapport. Pour cette raison, ils ont suggéré que « un changement radical » dans la politique américaine envers l’Ukraine pourrait en fait « soyez bon » pour Kiev.















Il y a de l’optimisme au sein du bureau de Zelensky quant à sa capacité à nouer un lien personnel avec Trump et, à terme, à en faire un partisan de Kiev, a déclaré le WaPo.

Cependant, certains responsables ukrainiens, qui se sont entretenus avec le journal, ont reconnu qu’il existait un problème « un potentiel de baisse plus élevé » si Trump remporte un second mandat, et a exprimé sa crainte qu’il fasse pression sur l’Ukraine pour qu’elle fasse des concessions territoriales à la Russie en échange de la paix.

Le mois dernier, Trump a déclaré sur le podcast PBD que le conflit entre la Russie et l’Ukraine était « un perdant » et que Zelensky « Je n’aurais jamais dû laisser cette guerre commencer. » Il a décrit le dirigeant ukrainien comme « l’un des plus grands vendeurs que j’ai jamais vu », faisant référence à sa capacité à persuader l’administration Biden de lui fournir davantage d’aide militaire à chaque fois qu’il vient à Washington.

Le candidat républicain à la présidentielle a également réitéré qu’il « réglera le conflit Russie-Ukraine [conflict]alors que je suis président élu », mais n’a pas révélé comment il pourrait y parvenir.

En juin dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait commenté les informations parues dans les médias selon lesquelles l’équipe de Trump était en train d’élaborer une feuille de route pour régler le conflit en Ukraine, et a souligné que « La valeur de tout plan réside dans les détails et dans sa prise en compte de la situation sur le champ de bataille. » Peskov a réitéré que Moscou restait prête à négocier, mais seulement si l’Ukraine reconnaissait les réalités sur le terrain.