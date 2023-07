Les responsables de Kane réagissent à la décision de la Cour suprême de l’Illinois SAFE-T Act – Shaw Local

Dans une décision de 5-2 mardi, le La Cour suprême de l’Illinois a statué que la loi SAFE-T – la loi actuelle sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité – mettant fin à la caution en espèces en tant qu’exigence est constitutionnelle.

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, a déclaré que son bureau, le procureur de l’État, le juge en chef Clint Hull et les services judiciaires travaillaient tous depuis deux ans pour être prêts lorsque la loi SAFE-T entrera en vigueur.

« Nous étions prêts le 31 décembre à le lancer le lendemain matin, mais il a ensuite été suspendu pour examen par la Cour suprême », a déclaré Hain. « Nous nous sommes entraînés ces derniers mois. Nous sommes en bonne position pour le mettre en œuvre le 18 septembre. … Nous sommes prêts à lancer à tout moment.

La loi, adoptée en 2017 et devait entrer en vigueur le 1er janvier 2023, mais elle a été suspendue après qu’un juge d’un tribunal d’État a statué en décembre qu’elle était inconstitutionnelle. La décision du tribunal de grande instance d’aujourd’hui annule cette décision.

« La loi oblige le tribunal à examiner la » nature et la gravité de la menace réelle et actuelle pour la sécurité de toute personne ou personnes … qui serait posée par la libération de l’accusé « , selon la décision de la Haute Cour. « La clause des droits des victimes d’actes criminels mentionne le « montant de la caution », et non le montant de la caution monétaire. Le mot «montant» évoque une quantité et ne signifie pas seulement une quantité d’argent mais plutôt, conformément à la clause de cautionnement, une quantité de cautions suffisantes.

En d’autres termes, les accusés seront détenus ou libérés avant le procès en fonction d’autres facteurs, mais pas de leur capacité à déposer une caution, conformément à la loi de l’État.

Hain a déclaré que le procureur de l’État, Jamie Mosser, était l’une des rares personnes autorisées à la table avec ceux qui ont créé le projet de loi, de sorte que certains problèmes que les forces de l’ordre voulaient résoudre ont été corrigés.

«Nous sommes pro-bail sans numéraire. Nous voulons nous assurer que tout est bien fait et que la plupart des bogues sont résolus dans la loi elle-même », a déclaré Hain.

Et contrairement à la croyance populaire, « les portes de la prison ne s’ouvriront pas », a-t-il déclaré.

Les accusés peuvent être détenus pour des infractions énumérées et ils peuvent faire appel par l’intermédiaire de leurs avocats pour être libérés, a déclaré Hain.

« Cela ne signifie pas sortir par la porte », a déclaré Hain.

Dans un e-mail, Mosser a déclaré qu’elle n’aurait pas de commentaire sur la décision de la Cour suprême.

« C’est une bonne chose », a déclaré Mark Guethle, président des démocrates du comté de Kane, a déclaré que la haute cour de l’État avait conclu à la constitution de la loi SAFE-T.

« Les législateurs l’ont voté. La State House et la majorité du Sénat l’ont votée. Le gouverneur l’a signé », a déclaré Guethle. « Les législateurs ont été élus par le peuple et ils s’attendent à ce qu’ils votent sur des choses qu’ils soutiennent. À mon avis, la majorité des gens l’appuient et c’est pourquoi il a été adopté. Et je suis content que la Cour suprême ait décidé que c’était constitutionnel.

Andro Lerario, président du Parti républicain du comté de Kane, a déclaré que le gouverneur et les démocrates étaient en fête – jusqu’à ce que quelqu’un sorte pour la première fois et commette un autre crime.

« Je n’aime pas ça », a déclaré Lerario. « Les juges ont déjà la possibilité de ne pas se tromper un jour et de faire lâcher la mauvaise personne. »

Lerario a déclaré que le système de caution offrait une sorte de protection contre le fait de laisser sortir la mauvaise personne.

« Il s’agit de savoir quel était le crime et à quel juge en particulier ils sont confrontés », a déclaré Lerario. « Il y a beaucoup de pièces mobiles à cela. … Je prie pour que nous ne le découvrions pas à la dure par quelqu’un qui ne va pas avant le procès (prison), mais qui va là-bas et qui détourne une voiture et quelqu’un se blesse. … Je me sentirai mal pour la victime et sa famille.