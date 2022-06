Les responsables de Hong Kong sont testés positifs pour Covid, jetant le doute sur la visite potentielle de Xi

Le secrétaire aux Affaires constitutionnelles et continentales Erick Tsang et le directeur du bureau du chef de l’exécutif Eric Chan ont tous deux été testés positifs par des tests d’acide nucléique et sont en isolement, a indiqué jeudi un communiqué du gouvernement de Hong Kong.

Leurs infections ont soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle visite des chefs d’État pour les célébrations du 1er juillet de la ville, qui incluent la prestation de serment du nouveau chef de Hong Kong et l’anniversaire de sa passation de pouvoir en 1997 de la domination britannique.

Cela jette également un doute sur la robustesse de l’arrangement en “boucle fermée” de la ville, qui oblige les responsables à éviter les engagements publics et à entrer en quarantaine avant les cérémonies prévues.

Alors que la Chine s’en tient à une approche byzantine de verrouillages instantanés, de tests de masse et de mise en quarantaine pour maintenir sa politique zéro-Covid, les autorités chinoises semblent prendre des précautions supplémentaires pour ne pas attraper le virus.

Xi n’a pas quitté la Chine continentale depuis le déclenchement de la pandémie il y a plus de deux ans. Et bien que sa participation à la cérémonie de passation reste un secret bien gardé, le gouvernement de Hong Kong a commencé à préparer l’arrivée d’une délégation de chefs d’État de l’autre côté de la frontière encore largement scellée avec le continent. Jeudi, les hauts responsables de Hong Kong sont entrés dans le système en boucle fermée, en vertu duquel ils ne peuvent voyager entre leur domicile et leur travail qu’en véhicule privé et doivent passer une nuit dans un hôtel de quarantaine à la veille de l’anniversaire de la remise. Ils sont également soumis à des tests quotidiens pour Covid-19. “M. Tsang et M. Chan sont allés travailler pour la dernière fois les 22 et 20 juin respectivement. Ils portaient des masques et suivaient les mesures de prévention des maladies pertinentes au travail, y compris des tests antigéniques rapides effectués quotidiennement avec des résultats négatifs obtenus. Ils n’ont aucun antécédent de voyage récent”, a déclaré le dit le communiqué du gouvernement. La déclaration ne fait aucune mention des symptômes des deux fonctionnaires. Chan devrait devenir l’officiel n ° 2 de la ville le 1er juillet, alors que le nouveau dirigeant de Hong Kong, John Lee, prend la barre. Malgré des taux de vaccination élevés et une réduction du nombre total de cas, le gouvernement de Hong Kong reste attaché à sa propre politique de style «zéro Covid», en maintenant des mesures strictes de distanciation sociale et de recherche des contacts, ainsi que des restrictions strictes aux frontières – y compris un hôtel obligatoire de sept jours quarantaine pour toutes les arrivées.

Reportage supplémentaire de Martin Goillandeau et Hannah Ritchie de CNN.