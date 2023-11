Les responsables de Gaza affirment que les hôpitaux subissent de nouvelles attaques israéliennes

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS:

Un hôpital indonésien à Gaza endommagé par une explosion nocturne, selon le ministère indonésien des Affaires étrangères

L’Indonésie « condamne les attaques sauvages contre les civils et les biens de caractère civil, en particulier les installations humanitaires à Gaza »

GAZA/WASHINGTON, 10 novembre (Reuters) – Des responsables de Gaza ont déclaré qu’Israël avait lancé vendredi des frappes aériennes sur ou à proximité d’au moins trois hôpitaux, mettant encore plus en danger un système de santé submergé par des milliers de victimes et de personnes déplacées par la guerre menée par Israël contre le Hamas dans l’enclave palestinienne.

“L’occupation israélienne a lancé des frappes simultanées sur un certain nombre d’hôpitaux au cours des dernières heures”, a déclaré Ashraf Al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, à la télévision Al Jazeera.

Qidra a déclaré qu’Israël avait ciblé la cour d’Al Shifa, le plus grand hôpital de la ville de Gaza, et qu’il y avait eu des victimes, mais il n’a pas fourni de détails. Israël a déclaré que le Hamas avait caché des centres de commandement et des tunnels sous Al Shifa, allégations démenties par le Hamas.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté la déclaration de Qidra, que Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante.

La campagne militaire israélienne menée depuis un mois pour éliminer le Hamas, suite au raid des militants du 7 octobre dans le sud d’Israël, a laissé les hôpitaux de Gaza en difficulté, car les fournitures médicales, l’eau potable et le carburant pour alimenter les générateurs s’épuisent.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 18 des 35 hôpitaux et 40 autres centres de santé de Gaza étaient hors service, soit à cause des dégâts causés par les bombardements, soit à cause du manque de carburant.

Les médias palestiniens ont publié vendredi une séquence vidéo d’Al Shifa, que Reuters n’a pas pu authentifier immédiatement, qui, selon eux, montrait les conséquences d’une attaque israélienne sur un parking où étaient abrités des Palestiniens déplacés et que des journalistes observaient.

Une mare de sang était visible à côté du corps d’un homme placé sur une civière.

« Avec les frappes et les combats en cours à proximité (Al Shifa), nous sommes gravement préoccupés par le bien-être de milliers de civils, parmi lesquels de nombreux enfants, qui cherchent des soins médicaux et un abri », a déclaré Human Rights Watch sur le site de réseau social X.

Qidra a déclaré que l’hôpital pédiatrique Al-Rantisi et l’hôpital pour enfants Al-Nasr « ont été témoins d’une série d’attaques et de bombardements directs » vendredi. Il a déclaré que des frappes sur l’enceinte de l’hôpital d’Al-Rantisi avaient incendié des véhicules mais qu’elles avaient été en partie éteintes.

Le ministère indonésien des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu’il y avait eu des explosions pendant la nuit près de l’hôpital indonésien, qui ont endommagé des parties de l’hôpital, situé à l’extrémité nord de l’étroite enclave côtière. Il n’a pas précisé qui était responsable de l’explosion et n’a fait état d’aucun décès ni blessé.

“L’Indonésie condamne une fois de plus les attaques sauvages contre des civils et des biens de caractère civil, notamment les installations humanitaires à Gaza”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

LES ÉTATS-UNIS DITENT qu’ISRAÉL ACCEPTE LES PAUSES

Israël affirme que 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées et environ 240 prises en otage par le Hamas lors du raid du 7 octobre qui a déclenché l’assaut israélien. Israël affirme avoir perdu 35 soldats à Gaza.

Les responsables palestiniens ont déclaré que 10 812 habitants de Gaza avaient été tués jeudi, dont environ 40 % d’enfants, dans des frappes aériennes et d’artillerie. Une catastrophe humanitaire s’est produite alors que les approvisionnements de base comme la nourriture et l’eau s’épuisent et que les bombardements chassent les civils de leurs maisons.

L’armée israélienne a déclaré avoir des preuves que le Hamas utilise Al Shifa et d’autres hôpitaux tels que l’hôpital indonésien pour cacher les postes de commandement et les points d’entrée d’un vaste réseau de tunnels sous Gaza. Il affirme ne pas cibler les civils et a autorisé certains civils palestiniens blessés à entrer en Égypte pour y être soignés.

Mais l’avancée militaire israélienne dans le centre de la ville de Gaza, qui a amené les chars à environ 1,2 kilomètre d’Al Shifa, selon les habitants, a soulevé des questions sur la manière dont Israël interprétera les lois internationales sur la protection des centres médicaux et des personnes déplacées qui y trouvent refuge.

Des frappes aériennes meurtrières contre des camps de réfugiés, un convoi médical et à proximité d’hôpitaux ont déjà suscité de violentes disputes parmi certains alliés occidentaux d’Israël sur le respect par son armée du droit international.

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi dans un message sur X qu’Israël avait “l’obligation de faire la distinction entre les terroristes et les civils et de se conformer pleinement au droit international”.

La Maison Blanche a déclaré jeudi qu’Israël avait accepté de suspendre ses opérations militaires dans certaines parties du nord de Gaza pendant quatre heures par jour, mais qu’il n’y avait aucun signe de ralentissement des combats.

Ces pauses, qui permettraient aux personnes de fuir par deux couloirs humanitaires et pourraient être utilisées pour la libération des otages, constituent des premiers pas importants, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby.

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a laissé entendre que toute pause serait dispersée, et il n’y a eu aucune confirmation officielle d’un plan de pauses récurrentes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un « arrêt » des combats, Netanyahu a répondu sur la chaîne Fox News : « Non. Les combats se poursuivent contre l’ennemi du Hamas, les terroristes du Hamas, mais dans des endroits spécifiques pendant une période donnée de quelques heures ici ou un quelques heures là-bas, nous voulons faciliter le passage en toute sécurité des civils loin de la zone de combat et c’est ce que nous faisons.

Sur le terrain, dans le nord de Gaza, aucune accalmie des combats n’a été signalée. Chaque camp a déclaré avoir infligé de lourdes pertes à l’autre lors d’intenses combats de rue.

Reportages de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem, Rami Amichay à Tel Aviv, Matt Spetalnick et Humeyra Pamuk à Washington et d’autres bureaux de Reuters ; Écrit par Cynthia Osterman ; Montage par Grant McCool et Simon Cameron-Moore

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.