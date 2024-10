Les responsables de Falls commencent à examiner le projet proposé de centre de données NFR

26 octobre — Les responsables de la ville de Falls ont déclaré vendredi avoir reçu une demande de Niagara Falls Redevelopment (NFR) pour établir un district de développement planifié négocié, également connu sous le nom de district d’unités planifiées (PUD), dans le but de développer un projet de 1,5 milliard de dollars. campus de centre de données dans le South End.

Le maire Robert Restaino a reconnu que la demande était entre les mains des urbanistes de Falls et qu’elle était en cours d’examen.

« Nous avons reçu la soumission (de NFR) et, comme pour tout autre développeur, elle sera envoyée à divers services de la ville pour examen », a déclaré Restaino vendredi.

Le nouveau quartier de développement proposé, que NFR a surnommé « Centre de données du campus numérique de Niagara PUD », prévoit que le campus du centre de données soit développé en cinq phases. Il comprendrait huit bâtiments de deux étages et un bâtiment d’un étage, pour un total de 1 232 715 pieds carrés d’espace.

Le développement complet devrait couvrir environ 53 acres de ce que NFR appelle « des terrains pour la plupart vacants ». La propriété serait délimitée par le boulevard John B. Daly, la rue Falls, la 15e rue et l’avenue Buffalo.

Il n’existe aucun calendrier proposé pour le démarrage ou l’achèvement du projet proposé. Restaino a également noté que le plan NFR nécessiterait des changements importants au code de zonage de la ville.

« Cela ne semble pas cohérent avec le tissu urbain du centre-ville », a déclaré le maire. « Ces types de développements sont généralement limités aux zones industrielles. »

L’emplacement proposé pour ce qui serait la première étape du PUD est la même parcelle de 12 à 15 acres de terrain de South End que la ville a proposé d’utiliser pour son projet de parc Centennial. Le parc Centennial est envisagé comme un « campus événementiel à multiples facettes ouvert toute l’année » qui comprendrait une arène de 6 000 à 7 000 places pour les événements sportifs et de divertissement, une arène plus petite pour les événements sportifs et de divertissement et une aire de jeux d’eau qui pourrait être convertie en une patinoire pendant les mois d’hiver.

Restaino a déclaré que la ville avait été approchée par au moins deux autres développeurs, intéressés à amener des projets de centres de données aux chutes. Cependant, a déclaré le maire, ces promoteurs « ont recherché dans les quartiers industriels de la ville » pour localiser leurs projets potentiels.

NFR a déclaré que son projet de campus de centre de données « devrait créer 5 600 emplois à Niagara Falls pendant la construction, ainsi que plus de 550 emplois permanents lorsque toutes les phases du centre de données seront opérationnelles ».

Les responsables de la ville, lors d’une présentation sur les plans du campus du centre de données de NFR, devant le conseil municipal de Falls, ont qualifié ces demandes d’emploi de « extrêmement exagérées ». Le conseiller spécial de la ville pour le projet Centennial Park, Daniel Spitzer, a déclaré que le nombre d’emplois dans le secteur de la construction projeté par NFR est « supérieur au nombre d’ouvriers du bâtiment utilisés pour construire le pont de Brooklyn ».

La soumission NFR de près de 500 pages a été déposée auprès de la ville lundi. Le vice-président exécutif du NFR, Roger Trevino, a déclaré que le propriétaire foncier de South End « a travaillé sans relâche pour rassembler tous les éléments pour soumettre cette demande de PUD à la ville de Niagara Falls, malgré les obstacles considérables auxquels nous avons été confrontés en cours de route ».

Ce dépôt intervient également un peu plus d’un mois après que la plus haute juridiction de New York, la Cour d’appel, a rejeté, pour la deuxième fois en moins d’un an, un appel de NFR et d’une société affiliée, Blue Apple Properties Inc., cherchant à obtenir ses juges se prononcent sur la légalité de l’utilisation d’un domaine éminent pour prendre le terrain non aménagé de NFR, décrit comme le 907 Falls St. et une partie adjacente de la propriété le long de John Daly Memorial Parkway, pour le projet proposé du parc du Centenaire.

Après la décision de la cour d’appel, Restaino a déclaré que la ville procéderait à « une évaluation et une acquisition » de la propriété sur laquelle NFR souhaite construire son premier projet de campus de centre de données. Restaino a déclaré vendredi qu’un évaluateur de la ville continuait de travailler à l’établissement d’une valeur pour ce que les tribunaux de l’État ont qualifié de terrain « sous-développé et dévasté ».

Une fois l’évaluation de la propriété déterminée, le maire a déclaré que la ville pouvait prendre les dernières mesures pour l’acquérir via un domaine éminent.

NFR a annoncé qu’elle construirait le Niagara Digital Campus en partenariat avec le constructeur torontois Urbacon Data Center Solutions et ils ont tous deux approché la ville au début de 2021 pour discuter du projet.

Restaino a déclaré que les dernières « conversations » de la ville avec NFR au sujet du projet avaient eu lieu en mars 2022.

« Il est important de se rappeler que notre candidature concerne un PUD négocié », a déclaré Trevino. « Nous sommes donc impatients de nous asseoir avec les autorités municipales dès que possible pour finaliser les détails de ce projet de développement économique passionnant et aller de l’avant. »

Le maire a suggéré vendredi qu’un accord PUD pourrait être insaisissable.

« Un PUD est généralement l’occasion de discuter de ce qu’un promoteur veut faire et des avantages que la communauté peut tirer de ce quartier », a déclaré Restaino. « Ce n’est pas parce que ce document a été abandonné qu’il est admissible à un PUD. »