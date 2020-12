L’administration Trump a refusé l’offre de Pfizer pour des doses supplémentaires de son vaccin COVID-19 – et maintenant, des fournitures supplémentaires pour vacciner les Américains pourraient ne pas être disponibles avant juin.

Le New York Times a rapporté pour la première fois que Pfizer avait fait l’offre, affirmant qu’elle était venue à la fin de l’été – et que l’administration avait refusé.

Lors d’un appel avec des journalistes, un haut responsable de l’administration a déclaré que le rapport du Times était « faux ».

Cela fait suite à l’annonce de Fox News Channel selon laquelle le président Donald Trump prévoyait de signer un décret qui « garantirait que le gouvernement des États-Unis donne la priorité à la distribution du vaccin aux citoyens américains avant de l’envoyer à d’autres pays ».

Dans le cadre de l’ordonnance actuelle de Pfizer, le gouvernement américain recevra 100 millions de doses, ce qui ne suffit que pour vacciner 50 millions d’Américains. Pfizer a pris des engagements envers d’autres pays, ce qui pourrait entraîner un retard.

On ne sait pas si le décret du président sortant serait en mesure de forcer la main de Pfizer.

Le président Donald Trump était furieux après que de bonnes nouvelles sur le front du vaccin contre le coronavirus soient arrivées après l’élection présidentielle du 3 novembre

La Maison Blanche a invité le PDG de Psizer Albert Bourla (à gauche) et le PDG de Moderna Stéphane Bancel au « Sommet des vaccins » de mardi, une invitation qu’ils ont tous deux déclinée, selon STAT

Psizer a déclaré au Times dans un communiqué que «toute dose supplémentaire au-delà des 100 millions est soumise à un accord séparé et mutuellement acceptable».

« La société n’est pas en mesure de commenter les discussions confidentielles qui pourraient avoir lieu avec le gouvernement américain », indique le communiqué.

Un haut responsable de l’administration Trump a prononcé une ligne similaire en déclarant: « Nous sommes actuellement au milieu d’une négociation et nous ne pouvons pas en parler publiquement.

« Nous sommes absolument convaincus que nous obtiendrons les doses de vaccin pour lesquelles nous avons contracté et que nous aurons un nombre suffisant de doses pour vacciner tous les Américains qui en souhaitent une avant la fin du deuxième trimestre 2021 », a déclaré le responsable.

Auparavant, STAT avait rapporté que les dirigeants de Pfizer et de Moderna avaient refusé une invitation à comparaître mardi au « Sommet des vaccins » de la Maison Blanche, où Trump signera le décret.

Il a accusé les fabricants de vaccins de retenir de bonnes nouvelles jusqu’après les élections du 3 novembre, qu’il a perdues contre le président démocrate élu Joe Biden.

Trump a refusé de concéder.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, et le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, avaient été invités à comparaître mardi à Washington et ont refusé.

Un haut responsable de l’administration a expliqué qu’au début de la planification de l’événement de mardi, ils voulaient inclure les responsables pharmaceutiques, mais ont décidé que le Dr Peter Marks, le chef du centre de produits biologiques de la FDA, serait un meilleur invité.

Selon le responsable, Marks n’a pas pu se présenter au même événement que les PDG de l’entreprise pendant que leurs vaccins sont en cours d’examen.

Le président devrait s’attribuer le mérite du développement rapide de vaccins via l’opération Warp Speed ​​lors du sommet, ainsi que faire pression sur la Food and Drug Administration pour qu’elle approuve rapidement une autorisation d’utilisation d’urgence pour les produits des deux sociétés.

Le camouflet est prévisible, car Trump était particulièrement en désaccord avec Pfizer après que la directrice Kathrin Jansen, responsable de la recherche et du développement de vaccins, ait déclaré le 10 novembre que ce vaccin particulier ne faisait pas partie de l’opération Warp Speed.

Pfizer n’a pas pris de dollars fédéraux pour le développement du vaccin, mais s’est engagé à en vendre 1,95 milliard de dollars au gouvernement américain, garantissant ainsi l’existence d’un marché.

Bourla a défendu la décision de l’entreprise de ne pas prendre de fonds fédéraux en disant que Pfizer voulait «libérer nos scientifiques de toute bureaucratie» et «garder Pfizer hors de la politique».

Mais le 9 novembre – six jours après l’élection présidentielle et deux jours après que le président élu Joe Biden a été jugé vainqueur – Pfizer a annoncé les conclusions selon lesquelles le vaccin de la société était efficace à 95% contre COVID-19.

Trump était furieux.

« Comme je l’ai longtemps dit, @Pfizer et les autres n’annonceraient un vaccin qu’après les élections, car ils n’avaient pas eu le courage de le faire avant. De même, la @US_FDA aurait dû l’annoncer plus tôt, non pas à des fins politiques, mais pour sauver des vies! Trump a tweeté cette nuit-là. « La @US_FDA et les démocrates ne voulaient pas que je reçoive un vaccin WIN, avant les élections, alors il est sorti cinq jours plus tard – comme je l’ai toujours dit! »

Le Washington Post a rapporté le 11 novembre que Trump avait blâmé « l’État médical profond » et la Food and Drug Administration pour l’annonce post-électorale.

D’autres grandes entreprises enverront des représentants au sommet de la Maison Blanche mardi.

Ils comprennent FedEx, UPS, CVS, Walgreens et McKesson, a rapporté STAT.

Plus tard, lors d’un appel, la Maison Blanche a déclaré Govs. Ron DeSantis de Floride, Bill Lee du Tennessee, Greg Abbott du Texas et John Bel Edwards de Louisiane participeraient à un panel.

Seul Edwards est démocrate et il dirige un État rouge.

Un document de la Maison Blanche a montré que l’accent serait mis sur la distribution de vaccins.

Biden, dans ses remarques la semaine dernière, a suggéré que le plan de l’opération Warp Speed ​​n’était pas complètement développé.

« Il n’y a pas de plan détaillé que nous ayons vu de toute façon sur la façon dont vous faites sortir le vaccin d’un récipient dans une seringue d’injection dans le bras de quelqu’un », a déclaré Biden.

Le Dr Moncef Slaoui, conseiller en chef de l’opération Warp Speed, a déclaré dimanche qu’il prévoyait de rencontrer Biden cette semaine.