Les responsables de Crimée détaillent la taille des explosions, contredisant le Kremlin

ODESA, Ukraine – Après des explosions qui ont ravagé une base aérienne russe en Crimée mardi, le ministère russe de la Défense a rapidement minimisé l’étendue des dégâts, affirmant qu’une explosion de munitions n’avait fait aucune victime et qu’aucun équipement n’avait été détruit.

Des vidéos de la scène et une évaluation par des responsables locaux, qui ont déclaré l’état d’urgence, ont raconté une histoire très différente, avec au moins une personne tuée, plus d’une douzaine de blessés et des centaines déplacés dans des abris. Plus de 60 immeubles d’habitation ont été endommagés, ainsi que 20 magasins et autres bâtiments, ont indiqué des responsables. Et sur le terrain de la base, après que les énormes panaches de fumée se soient dissipés, on pouvait voir les restes d’un avion de combat apparemment fondus dans le tarmac. L’imagerie satellite a montré des cratères, des marques de brûlures et au moins huit avions de chasse détruits.

Les images et le rapport des responsables locaux de mercredi contredisaient le récit antérieur du Kremlin de ce qui s’était passé en Crimée, une péninsule stratégique du sud de l’Ukraine que la Russie avait illégalement annexée en 2014, et suggéraient que les destructions y étaient bien plus importantes que ce qui était reconnu.