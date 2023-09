Les responsables de Columbia-Shuswap demandent une révision de la réponse aux incendies de forêt en Colombie-Britannique

Le conseil d’administration du district régional de Columbia Shuswap (CSRD) est unanimement en faveur du soutien à l’appel du maire de Barrière au gouvernement provincial pour qu’il termine un examen de la saison des incendies 2023.

Le président du conseil d’administration du CSRD, Kevin Flynn, a déclaré le 14 septembre que le conseil d’administration avait voté en faveur d’un examen similaire à celui qui a été mené après la saison des incendies de forêt de 2003.

« Je soutiens pleinement cette motion et c’est déjà quelque chose qui a été demandé verbalement », a déclaré Flynn. « Lorsque les émotions ne sont pas si vives, nous devons parler des améliorations et des choses qui ont été bien faites. »

On pense que plus de 130 structures dans le district régional de Columbia Shuswap ont été perdues à cause de l’incendie de forêt de Bush Creek East.

L’incendie a ravagé la région de North Shuswap le mois dernier et s’étend désormais sur une superficie estimée à 43 380 hectares et est toujours incontrôlable.

Les résidents ont défié un ordre d’évacuation du CSRD mis en place le 18 août, après que l’incendie de forêt s’est propagé aux communautés de Lee Creek, Scotch Creek et Celista.

«Je suis l’exemple même de la désobéissance civile en ce moment parce que je n’ai pas suivi l’ordre de partir… Je suis resté sur place et j’ai combattu les incendies pour sauver ma maison, mes voisins, ma communauté…», a déclaré Jay Simpson, directeur de la zone électorale F. de retour le 23 août.

Il était frustré de constater que les autorités empêchaient des produits tels que de l’eau en bouteille, de la nourriture et du carburant pour les générateurs d’atteindre les citoyens qui combattaient les incendies dans les zones d’évacuation.

Cependant, au fil des jours, BC Wildfire a déclaré qu’elle « avançait de manière collaborative, en impliquant la communauté et en engageant un dialogue en termes de travail collaboratif en cours à North Shuswap ».

Environ 25 sections locales ont commencé à s’entraîner avec BC Wildfire à la fin du mois d’août. Le cours intensif d’une journée leur permettrait d’obtenir la certification S100, ce qui signifie qu’ils pourraient travailler pour BCWS et être couverts par une assurance/responsabilité civile.

Maintenant que le conseil d’administration du CSRD soutient l’appel du maire de Barrière, Ward Stamer, en faveur d’une révision, la question se déroulera entre les représentants de la Southern Interior Local Government Association (SILGA) et devrait être un sujet abordé lors de la prochaine Union des municipalités de la Colombie-Britannique. Conférence de l’association cette semaine.

« Je ne sais pas si vous pouvez demander plus. Il semble que le maire Stamer s’en occupe assez bien », a déclaré Simpson. « C’est génial, nous en avons besoin et j’y suis certainement très favorable. »

@Jen_zee

[email protected]

Feux de forêt en Colombie-BritanniqueFeux de forêt de 2023 avant JCDistrict régional de Columbia ShuswapDistrict de BarrièreShuswap