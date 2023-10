Les responsables de Biden sous pression pour calmer la ferveur anti-musulmane à la suite des attaques du Hamas

« Cela a donné l’impression que c’était acceptable de faire cela aux Palestiniens parce qu’ils sont Palestiniens », a-t-elle déclaré lors de l’appel. «C’est déshumanisant, et cela ouvre la porte aux gens qui pensent que, eh bien, vous savez, certaines choses sont acceptables parce qu’il doit s’agir de mauvaises personnes. Ce doivent être des terroristes.

Également présent à l’appel, Warren David, président de l’Amérique arabe, a déclaré à Andrew Miller, secrétaire d’État adjoint chargé des affaires israélo-palestiniennes, que ses membres étaient « indignés – indignés – pour le moins, face à la rhétorique qui sort du ces derniers jours » de la part de l’administration Biden.

David a mis en garde contre « la diabolisation des Palestiniens de Gaza et des Arabes en général » qui « a réellement intensifié la haine » contre eux. Et il a demandé à Miller ce que le Département d’État et le président Joe Biden prévoyaient de faire pour « revenir sur leur discours négatif » à la lumière de l’assassinat de Wadea Al-Fayoume.

« Nous pensons que de grands dégâts ont été causés à l’image des Arabes aux États-Unis », a déclaré David lors de l’appel. « D’une certaine manière, c’est pire que ce qui s’est passé le 11 septembre. »

En réponse, Miller a souligné que « l’intention de l’administration Biden n’a certainement pas été d’attiser le sentiment anti-arabe » et a salué la poursuite des discussions pour « s’assurer que nous ne contribuons pas involontairement à un problème ». Il a également déclaré que « le peuple palestinien n’est pas responsable des actions du Hamas » et que l’administration prend la sécurité des groupes minoritaires « très, très au sérieux ».

Néanmoins, la discussion a mis en évidence la mesure dans laquelle les Arabes américains et les musulmans de tout le pays craignent d’être victimes d’une réaction similaire à celle du 11 septembre après le déchaînement du Hamas. Cela a également souligné les frustrations croissantes qu’ils ressentent face à la posture de l’administration, même si le ton du président a évolué.

Ces frustrations ainsi que le malaise exprimé lors de cet appel pourraient ne faire que prendre de l’importance à mesure que le conflit en Israël s’intensifie. Alors que Biden se préparait à se rendre en Israël cette semaine, une explosion dans un hôpital de Gaza a aurait revendiqué des centaines de vies et une inquiétude internationale accrue concernant les victimes civiles. Israël et le Hamas ont lancé des accusations contradictoires quant à la responsabilité de l’explosion.

Immédiatement après le meurtre par le groupe militant palestinien Hamas de plus de 1 000 civils et soldats israéliens lors d’un raid surprise ce mois-ci, Biden a offert son soutien sans équivoque à Israël. Il a déclaré que l’attaque du Hamas était « un mal pur et pur » et a promis que les États-Unis « soutiendraient Israël ». Ces derniers jours, Biden a exprimé son inquiétude pour les civils palestiniens et le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé que les États-Unis et Israël étaient convenus d’élaborer un plan pour acheminer l’aide humanitaire à Gaza.

Dimanche, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré qu’il était « essentiel » que les civils palestiniens puissent se rendre dans des endroits « qui ne seront pas soumis aux bombardements militaires » et « avoir accès à l’essentiel : à la nourriture, à l’eau, aux médicaments, abri. »

Environ 3 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon des responsables palestiniens. Le bilan des morts en Israël s’élève à 1.400, selon les autorités israéliennes.

« Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que l’écrasante majorité des Palestiniens n’a rien à voir avec le Hamas et les attaques effroyables du Hamas, et qu’ils en souffrent également », a déclaré Biden lors d’une annonce sur les infrastructures à Philadelphie la semaine dernière.

Il a tenu des propos similaires lors d’un dîner de la Campagne des Droits de l’Homme ce week-end, dénonçant « une crise humanitaire à Gaza ». Et après le meurtre d’Al-Fayoume, Biden s’est dit « choqué et écoeuré » par la nouvelle. « Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique », a-t-il ajouté.

Mais certains dirigeants arabes américains et musulmans, ainsi que leurs alliés, ont rejeté les récentes déclarations de Biden, les qualifiant de trop peu et trop tard. Ils ont déclaré lors d’entretiens qu’ils avaient été horrifiés par les récentes remarques de faucons de la politique étrangère tels que le sénateur Lindsey Graham (RS.C.), qui a décrit la guerre entre Israël et le Hamas comme une « guerre de religion ». Mais ils ont déclaré qu’ils étaient également bouleversés par les remarques faites par les responsables de Biden et d’autres démocrates avec lesquels ils sont le plus souvent alignés.

Oday Al-Fayoume embrasse la mère de l’un des amis de son fils assassiné lors d’une veillée en l’honneur de Wadea. | Nam Y. Huh/AP

Plusieurs ont exprimé leur déception commentaires faits la semaine dernière » par la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui a qualifié de « honteux », « faux » et « répugnant » le plaidoyer des législateurs progressistes en faveur d’un cessez-le-feu. Ils étaient particulièrement frustrés étant donné que deux des principaux politiciens libéraux prônant un cessez-le-feu sont les représentants Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) et Ilhan Omar (Démocrate du Minnesota). Ces membres, les deux premières femmes musulmanes élues au Congrès, faisaient partie d’un groupe de législatrices progressistes de couleur qui ont reçu un briefing de sécurité de la police du Capitole au milieu d’une recrudescence des menaces.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que Biden s’était fermement opposé à l’islamophobie ainsi qu’à l’antisémitisme tout au long de sa présidence. Ils ont noté qu’il avait déclaré à plusieurs reprises que le Hamas ne représentait pas le peuple palestinien et avait ordonné à ses plus hauts responsables de la sécurité nationale de rencontrer des dirigeants musulmans la semaine dernière, et a appelé les responsables de l’application des lois à identifier toute menace intérieure potentielle qui pourrait émerger en relation avec la guerre entre Israël et le Hamas.

Ils ont également souligné les efforts et les déclarations de Biden visant à lutter contre la haine anti-musulmane avant le début de la guerre. Lors d’une célébration de l’Aïd al-Fitr à la Maison Blanche en mai dernier, il a déclaré que la lutte contre l’islamophobie était une « priorité » pour son administration et a vanté la création d’un groupe de travail chargé de lutter contre les attaques contre les musulmans.

« Le président Biden et le vice-président Harris ont été sans équivoque : il n’y a pas de place pour la haine en Amérique – ni contre les musulmans, ni contre les Arabes américains, ni contre les juifs – ni contre qui que ce soit », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Robyn Patterson. « Dès le premier jour de son mandat, le président Biden a levé l’interdiction imposée aux musulmans par l’administration précédente. Il a ensuite créé le premier groupe de travail interinstitutions chargé de lutter contre les attaques contre les musulmans ainsi que les préjugés et la discrimination anti-musulmans. Le président Biden a clairement indiqué que lutter contre l’islamophobie est essentiel à ce que nous sommes en tant que pays.

James Zogby, président de l’Institut arabe américain et membre du Comité national démocrate, a déclaré à POLITICO qu’il était « profondément préoccupé » par la récente rhétorique de Biden et de ses collaborateurs.

« Il n’y avait aucun langage de compassion pour les Palestiniens dans les déclarations initiales. Il n’y a eu aucun appel à un cessez-le-feu ou à la retenue », a-t-il déclaré.

Khalil Jahshan, directeur exécutif du Centre arabe de Washington, DC, qui était à l’appel lundi, a déclaré que lors de discussions précédentes avec des responsables de Biden la semaine dernière, les dirigeants arabes américains et musulmans « ont soulevé la question de la violence domestique ici et la nécessité de président d’ouvrir la bouche et de dire qu’il ne s’agit pas d’une guerre contre ses compatriotes américains.

Il a ajouté qu’« au moins sur ce point, ils ont tenu leurs promesses ».

Après l’assassinat d’Al-Fayoume, certains dirigeants musulmans ont également fait valoir en privé auprès des responsables de Biden que le président lui-même devait parler directement de la tragédie, selon une personne proche de leurs conversations.

Et il l’a fait.

« La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix », a déclaré Biden dimanche. « En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine. Nous devons être sans équivoque. Il n’y a pas de place en Amérique pour la haine contre qui que ce soit. »