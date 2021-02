MIAMI (AP) – L’administration Biden a rejeté une demande de rencontre avec le président du Salvador lors d’un voyage inopiné à Washington la semaine dernière, alors que les critiques du dirigeant centraméricain se multiplient parmi les démocrates, ont déclaré lundi trois personnes au courant de la décision.

Le voyage de Nayib Bukele, qui n’a pas été rapporté auparavant, est intervenu après qu’un haut responsable de la Maison Blanche a averti dans une interview avec un média salvadorien très critique de Bukele que l’administration Biden s’attendait à avoir des «différences» avec lui.

Bukele a rapidement adopté la politique d’immigration radicale de l’ancien président Donald Trump limitant les demandes d’asile, ce qui lui a valu un grand soutien des États-Unis pour son style de gouvernement dur au Salvador, où il est populaire. Mais comme d’autres dirigeants mondiaux liés d’amitié avec Trump, il fait face à une montée en flèche pivotant vers l’administration Biden, qui cherche à annuler ces politiques et a signalé que sa relation avec El Salvador était en cours de révision.

Le voyage surprise du président au milieu d’une pandémie a posé un dilemme aux décideurs politiques américains. Ils ont reçu peu de préavis et évitent généralement les réunions en personne en raison du coronavirus et parce que de nombreux postes de direction restent vacants, ont déclaré les trois personnes, qui sont toutes à Washington et ont insisté pour parler de manière anonyme en échange d’une discussion sur une décision interne. fabrication.

En rejetant la demande de Bukele, les responsables de Biden voulaient s’assurer que Bukele n’essayait pas de présenter une réunion comme une manifestation de soutien avant les élections législatives de plus tard ce mois-ci, où il cherche à élargir sa base de pouvoir, ont déclaré les gens. Cependant, ils ont fait une exception pour le président équatorien Lenín Moreno, qui a rencontré à Washington de hauts responsables de Biden 11 jours avant l’élection présidentielle de la nation andine.

Bukele a insisté sur le fait que le voyage était privé et qu’il n’a demandé aucune rencontre avec les responsables de Biden.

Quel «président du monde ira en voyage avec sa femme et sa petite fille pour s’asseoir à Washington et demander que des réunions aléatoires aient lieu immédiatement? Cela n’a même pas de sens », a-t-il déclaré dans un message texte.

L’histoire continue

Les trois personnes n’ont pas dit comment la demande de réunion avait été faite. Mais ils ont dit que la décision de ne pas rencontrer Bukele était délibérée.

Alors que l’administration Biden espère à terme engager Bukele dans son plan de 4 milliards de dollars pour s’attaquer aux causes profondes de la migration en provenance d’Amérique centrale, elle a de sérieuses inquiétudes quant à son respect de l’état de droit et de la démocratie, ont ajouté le peuple.

«Il est clair que les conditions ont changé pour Bukele», a déclaré José Miguel Vivanco, directeur pour les Amériques de Human Rights Watch à Washington. «Sa popularité au Salvador ne le protège pas d’un examen légitime à Washington de son bilan en matière de droits de l’homme et de respect de l’état de droit.»

La section Hémisphère occidental du département d’État a déclaré que l’administration Biden appréciait ce qu’elle considère comme une relation solide entre le Salvador et les États-Unis et travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour relever les défis de la région. Un porte-parole a refusé d’autres commentaires.

Lors de la visite à Washington, Bukele a rencontré Luis Almagro, le secrétaire général de l’Organisation des États américains, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Alexandra Hill, qui n’a pas accompagné le président lors de ce voyage.

L’OEA, qui a annoncé l’année dernière qu’elle enverrait une mission d’observation au Salvador pour l’élection du 28 février au Congrès, n’a pas répondu à une demande de commentaires ni fait de déclaration sur la visite. Almagro est connu pour tweeter régulièrement à propos de ses rencontres avec des dignitaires en visite et le même jour, il a rencontré Bukele a promu sa participation à un appel Zoom avec des diplomates de Colombie.

Bukele a pris ses fonctions en 2019 en tant que vœu indépendant de sauver le Salvador des profondes divisions laissées par la violence incontrôlée des gangs et la corruption systémique dans les gouvernements de droite et de gauche qui ont suivi la fin d’une guerre civile sanglante en 1992.

Les sondages indiquent qu’une majorité écrasante de Salvadoriens approuve son approche dure, qui est créditée pour réduire les niveaux élevés de violence, et ses alliés devraient remporter la majorité lors du vote du Congrès de ce mois-ci.

Mais de plus en plus, les démocrates, mais aussi certains républicains, ont critiqué Bukele pour ses tactiques fortes comme l’envoi de troupes pour encercler le Congrès l’année dernière pour faire pression sur les législateurs pour qu’ils votent sur le financement de la lutte contre les gangs.

Au cours du week-end, deux démocrates de la Chambre, la représentante Norma Torres et la représentante Albio Sires, le président de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre sur l’Amérique latine, ont envoyé une lettre à Bukele l’exhortant à «ne pas attiser les divisions dans l’intérêt du gain politique».

La lettre a été motivée par le meurtre, le 31 janvier, de deux personnes revenant d’un rassemblement par les opposants de Bukele du parti de gauche FMLN. La police a arrêté deux membres du FMLN et un garde du corps qui travaille pour le ministère de la Santé en tant que suspects.

Bukele et ses opposants se sont emparés de l’incident déroutant, qui fait l’objet d’une enquête, pour s’accuser mutuellement d’incitation à la violence politique.

«On dirait que les partis moribonds ont mis en pratique leur plan final», a écrit Bukele immédiatement après les meurtres, contrant les critiques sur les réseaux sociaux des opposants selon lesquelles sa rhétorique était responsable des décès. «Ils sont tellement désespérés de ne pas perdre leurs privilèges et la corruption.»

L’administration Biden a mis fin la semaine dernière aux accords bilatéraux de l’ère Trump avec El Salvador, le Honduras et le Guatemala qui exigeaient que les personnes demandant l’asile à la frontière américano-mexicaine se rendent à la place dans l’un des pays d’Amérique centrale et y poursuivent leurs revendications.

La législation adoptée l’année dernière et soutenue par les démocrates limite l’aide étrangère américaine au Salvador pour financer l’achat de matériel militaire américain. Le département d’État doit également établir dans les six mois une liste publique d’individus corrompus en Amérique centrale faisant l’objet de sanctions, une décision qui pourrait inclure certains des politiciens les plus puissants de la région.

Juan González, directeur principal du Conseil national de sécurité pour l’hémisphère occidental, a déclaré le mois dernier que l’administration Biden s’attendait à avoir des «différends» avec le président salvadorien et que tout dirigeant qui ne serait pas disposé à lutter contre la corruption ne serait pas considéré comme un allié des États-Unis.

Les commentaires de González ont eu un poids supplémentaire parce qu’ils étaient ses premiers en tant que chef de la politique de la Maison Blanche envers l’Amérique latine et parce qu’ils ont été faits dans une interview avec El Faro, une cible fréquente de Bukele.

___

Joshua Goodman sur Twitter: @APJoshGoodman