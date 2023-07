Les responsables de Biden ont été invités à limiter les contacts avec les entreprises de médias sociaux

Le gouvernement américain agissait comme un « ministère orwellien de la vérité », a déclaré un juge fédéral

Un juge fédéral de Louisiane a interdit à certains responsables de l’administration Biden de contacter les plateformes de médias sociaux au sujet de questions de modération de contenu, ce qui, selon les critiques, pourrait entraver les efforts de lutte contre la propagation de la désinformation avant l’élection présidentielle américaine de 2024.

Dans une décision de 155 pages publiée mardi, Terry Doughty – un juge nommé par l’ancien président américain Donald Trump – a décidé de limiter la surveillance gouvernementale au contenu des entreprises de médias sociaux. « contenant la liberté d’expression protégée. »

Le jugement intervient en réponse à une action en justice intentée par les procureurs généraux républicains de Louisiane et du Missouri, qui avaient affirmé que des responsables du gouvernement fédéral avaient conspiré pour faire taire les points de vue conservateurs en ligne, sous le voile de la désinformation.

« Les preuves produites jusqu’à présent décrivent un scénario presque dystopique », dit Doughty. Il a ajouté que les efforts pour organiser le débat en ligne, en particulier concernant la pandémie de Covid-19, avaient conduit le gouvernement américain à assumer « un rôle similaire à un ‘ministère de la vérité’ orwellien. »

Le juge a cependant déclaré que les responsables gouvernementaux pourraient toujours demander la modération par les entreprises de médias sociaux dans les affaires pénales et dans les cas où la sécurité nationale est menacée.

En savoir plus Des millions de personnes rejoignent le rival Twitter de Zuckerberg

Dans sa décision, Doughty a également fait référence à plusieurs échanges entre des responsables gouvernementaux et Big Tech – dont un dans lequel l’ancien directeur de la stratégie numérique de la Maison Blanche, Rob Flaherty, s’est plaint à Google que certains contenus YouTube étaient « entonnoir » les gens vers les faussetés vaccinales. Flaherty a écrit dans un e-mail que c’était une préoccupation « partagé aux niveaux les plus élevés (et je veux dire les plus élevés) » de la Maison Blanche.

Cependant, Nina Jankowicz, spécialiste de l’étude des campagnes de désinformation, a déclaré que la décision représentait un « militarisation » du système judiciaire fédéral. « C’est une décision intentionnelle et délibérée de perturber le travail qui doit être fait avant les élections de 2024, et c’est vraiment effrayant », a-t-il ajouté. a-t-elle déclaré, selon The Guardian jeudi.

Jankowicz a également noté que « rien de ce que le gouvernement a fait n’est en fait de la censure » et cela « C’est un moment vraiment sombre pour les États-Unis qu’une injonction aussi large soit accordée. »

D’autres, dont le sénateur américain du Missouri, Eric Schmitt, ont un avis différent. Schmitt, qui était l’un des initiateurs du procès, a décrit la décision comme une « énorme victoire pour le premier amendement et un coup porté à la censure. »

La Maison Blanche a déclaré que le ministère de la Justice examinait la décision. Il a ajouté que les entreprises de médias sociaux « ont la responsabilité essentielle de tenir compte des effets que leurs plateformes ont sur le peuple américain. »