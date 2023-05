Les responsables de Biden affirment que les passages frontaliers ont diminué de 50% depuis la levée du titre 42

Les passages illégaux ont diminué à moins de 5 000 par jour depuis que la Maison Blanche a levé la politique frontalière du titre 42 de l’ère pandémique jeudi soir, a déclaré Blas Nuñez-Neto, le plus haut responsable de la politique frontalière au Département de la sécurité intérieure, lors d’un point de presse à Washington. .

Nuñez-Neto a attribué les chiffres inférieurs à une application plus stricte de l’immigration par le Mexique et d’autres pays de l’hémisphère, ainsi qu’aux nouvelles politiques de l’administration Biden invitant davantage de migrants à demander à entrer légalement aux États-Unis.

Les responsables de Biden ont prédit pendant des mois que les passages illégaux augmenteraient lorsque la politique frontalière du titre 42 expirerait et que les agents américains ne pourraient plus utiliser ses autorités d’urgence pour expulser rapidement les frontaliers vers le Mexique ou leur pays d’origine.

Mais les migrants interrogés le long de la frontière ces derniers jours ont déclaré qu’ils considéraient la date d’expiration du 11 mai de l’ancienne politique comme une date limite pour rejoindre les États-Unis. Ils ont cité des avertissements de responsables américains selon lesquels la politique pandémique serait remplacée par des mesures plus strictes, notamment des expulsions accélérées.

Les autorités américaines ont procédé à des milliers d’expulsions vers plus de 10 pays depuis vendredi, a déclaré Nuñez-Neto.

Des centaines de migrants, dont des Cubains, des Nicaraguayens et des Vénézuéliens, ont été renvoyés de l’autre côté de la frontière sud en vertu de nouvelles mesures qui permettent pour la première fois l’expulsion formelle à grande échelle de non-Mexicains vers le Mexique, a-t-il déclaré.

Contrairement aux expulsions, les expulsions entraînent des sanctions légales, y compris une interdiction de retour de cinq ans aux États-Unis et d’éventuelles accusations criminelles.

D’autres pays prennent des mesures pour renforcer l’application, a déclaré Nuñez-Neto. Les forces de sécurité au Mexique et au Guatemala ont renforcé leurs frontières sud ces derniers jours pour limiter les nouvelles arrivées, et le Panama et la Colombie ciblent les passeurs qui envoient des personnes dans la dangereuse randonnée à travers les jungles de la région de Darién Gap, a-t-il déclaré.