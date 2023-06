Les responsables de Batavia nomment un nouvel échevin dans le 4e quartier et approuvent le permis pour une nouvelle «brasserie» – Shaw Local

Le 13 juin, le conseil municipal de Batavia a nommé Dustin Pieper, du bloc 100 de North Prairie Street, comme nouvel échevin du 4e arrondissement, en remplacement de l’ancien échevin Tom Connelly, qui a été réélu en avril mais a démissionné en mai.

Tom Connelly a démissionné de son poste d’échevin du 4e arrondissement de Batavia en mai, après avoir été réélu aux élections du 4 avril. (Photo fournie)

Pieper travaille comme ingénieur et vit à Batavia depuis plus de quatre ans, selon sa candidature.

Pieper et une autre candidate, Katherine Swiecicki, ont été interviewés individuellement lors de la réunion du comité plénier du 13 juin. Après un vote à huis clos, Pieper a été annoncé vainqueur par le maire Jeffery Schielke.

« Au nom de la ville, je dirais que nous serions chanceux si l’un de vous deux était sélectionné », a déclaré l’échevin Dan Chanzit.

Pieper sera assermenté lors de la réunion du conseil municipal du 20 juin.

Également lors de la réunion du 13 juin, les responsables ont approuvé un permis pour Grainology Brewstillery, qui devrait ouvrir plus tard cette année.

Les co-fondateurs de la brasserie, Michael Reed et Jason Kelly, ont demandé un permis d’utilisation conditionnelle leur permettant d’ouvrir une brasserie et un bar de plus de 5 000 pieds carrés au 131 Flinn St., selon les documents de la réunion.

« Notre projet actuel [opening] le calendrier avec certaines éventualités est le 15 novembre, plus ou moins un mois. Cette année est donc l’objectif », a déclaré Reed. « Nous visons une vie meilleure grâce à la chimie, une expérience du champ à la fourchette [and] une expérience du grain au verre.

Des documents ont montré que Grainology comprendra un coin salon extérieur à construire une fois l’installation principale ouverte. La distillerie et le taproom couvriront environ 9 571 pieds carrés.