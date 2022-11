Les responsables de Batavia approuvent les frais pour les sacs en plastique – Shaw Local

Le conseil municipal de Batavia a voté le 21 novembre pour approuver une ordonnance prévoyant une redevance de 10 cents pour les sacs en plastique à usage unique dans 17 entreprises de la ville.

“Cela vise à décourager l’utilisation de types de sacs à élimination unique, en particulier dans les magasins de détail, les points de vente de 5 000 pieds carrés ou plus”, a déclaré l’échevin Dan Chanzit. «Les frais sont censés être pour les articles à emporter que vous achetez. Ce n’est pas destiné aux restaurants ou aux services comme les commandes de pharmacie ou le nettoyage à sec, des choses comme ça.

Selon les documents de la réunion, les frais seront en vigueur pour 17 détaillants éligibles à partir du 1er juillet 2023. Ils s’appliqueront aux magasins de 5 000 pieds carrés ou plus, dont 17 à Batavia, selon l’administrateur municipal Laura Newman. Cela comprend des détaillants à grande surface tels que Walmart, Kohl’s et Target, ainsi qu’une épicerie indépendante et un grand magasin de bijoux et de vin.

Les entreprises recevront 4 cents sur les frais de sac de 10 cents, selon les documents.

Au début de 2023, la ville dévoilera une campagne d’information de six mois au début de l’année prochaine pour préparer les acheteurs avant l’entrée en vigueur des nouveaux frais.

“Je pense qu’il doit y avoir une certaine éducation et une certaine surveillance afin que nous puissions surmonter toutes ces préoccupations que les gens ont”, a déclaré le maire de Batavia, Jeffery Schielke.

Schielke a déclaré que Batavia est la première ville du comté de Kane à mettre en place des frais de sac et que St. Charles et Elgin envisageaient des ordonnances similaires.

“Cela a été fait ailleurs, [but] on a l’impression d’être les premiers », a déclaré Carolyn Burnham, membre de la Batavia Environmental Commission. “Nous pouvons regarder Woodstock, [which has] le fait depuis un moment. Nous regardons Oak Park qui le fait depuis un moment.

La Commission environnementale de Batavia proposé la redevance. La commission a travaillé sur la proposition avec un comité des ressources naturelles de Genève et de Saint-Charles. Il a déclaré que Genève ne pouvait pas imposer de frais de bagage car elle n’avait pas de pouvoirs de règle à domicile, mais Saint-Charles le pouvait.

“Dans toutes les recherches que nous avons vues et que nous avons, nous n’avons pas pris cela à la légère lorsque nous vous l’avons présenté”, a déclaré Burnham. “La recherche que nous avons lue a indiqué qu’une taxe de 10 cents semblait être la marque où cela changerait le comportement sans être trop onéreux.”

L’échevin Nicholas Cerone a déclaré que lui et d’autres résidents étaient préoccupés par la mise en œuvre des frais et les conséquences imprévues.

“Je préférerais que ce soit tout le comté ou Tri-Cities afin que nous ne perdions pas cet avantage concurrentiel”, a-t-il déclaré. “Aussi petit que 10 cents, il se multiplie.”

L’impact de la taxe sur les sacs sera évalué par le conseil municipal après une période de six mois.

“Si nous l’appliquons à 17 entreprises et que nous voyons ‘Ok, ils ont vendu 25 000 sacs au cours des six premiers mois, puis les six mois suivants, ils en vendent 5 000, nous savons que c’est une énorme réduction”, a déclaré l’échevin Alan Wolff. “Nous devons voir comment cette mise en œuvre fonctionne, et si cela fonctionne, comment pouvons-nous l’étendre.”

La journaliste du Daily Herald, Susan Sarkauskas, a contribué à ce rapport.