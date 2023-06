Les responsables cubains concluent leur voyage en Russie avec des accords sur le pétrole, le blé et la reprise du tourisme

LA HAVANE, Cuba (AP) – Cuba a déclaré mardi qu’il réaffirmait son alliance avec la Russie à travers une série d’accords considérés comme essentiels pour la nation insulaire, notamment sur l’approvisionnement en pétrole, la vente de blé et la reprise des vols entre les deux pays qui étaient interrompue par la guerre en Ukraine.

Les accords entre deux alliés de longue date confrontés à des sanctions économiques de la part des États-Unis sont le résultat d’une récente visite du Premier ministre cubain Manuel Marrero en Russie et ont été divulgués mardi par Gerardo Peñalver, vice-ministre cubain des Affaires étrangères, dans une interview à la chaîne d’État Site Web Cubadebate.

« Il y a eu des progrès dans le dialogue politique de haut niveau, compte tenu du fait que les deux nations sont des alliés stratégiques et sont sous l’effet de mesures coercitives unilatérales », a déclaré Peñalver, qui était en Russie avec Marrero et d’autres hauts responsables depuis le 6 juin. -17.

Il s’agissait de la plus récente d’une série de rencontres entre des responsables russes et cubains cherchant à renforcer leurs liens stratégiques.

Les responsables n’ont pas fourni de détails sur le contenu des accords signés en Russie ou ceux signés à La Havane au cours des mois précédents, mais Peñalver en a mentionné certains dans des secteurs clés, notamment la poursuite de l’approvisionnement en carburants et lubrifiants « dans les moments difficiles » pour l’île, et le renouvellement des vols entre la Russie et Cuba à partir du 1er juillet.

Peñalver a également mentionné l’expansion des cartes MIR, un système de paiement en Russie qui permet aux touristes russes d’effectuer des retraits en espèces et de convertir des roubles en pesos cubains.

Les cartes MIR sont acceptées dans d’autres pays partenaires de la Russie, y compris la Turquie et le Vietnam, et sont gérées par le système national russe de paiement par carte.

La visite de Marrero comprenait une rencontre avec le président Vladimir Poutine à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour assister au forum économique international. Selon les chiffres russes, l’échange bilatéral en 2022 a clôturé à environ 451 millions de dollars. Les statistiques officielles cubaines indiquent que le commerce entre les deux pays a atteint 633 millions de dollars en 2021, contre 320 millions de dollars en 2020.

L’annonce intervient à un moment de regain de tensions entre Washington et la Russie, les forces ukrainiennes soutenues par les États-Unis cherchant à expulser les Russes de leur territoire. Cela survient également alors que les États-Unis ont confirmé que la Chine exploitait une base d’espionnage à Cuba depuis au moins 2019, dans le cadre d’un effort mondial de Pékin pour améliorer ses capacités de collecte de renseignements.

Interrogé sur l’action secrète chinoise sur l’île, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mardi aux journalistes que les États-Unis continueraient de prendre des mesures pour la contrecarrer.

« Ce n’est pas comme si nous n’en étions pas conscients. Ce n’est pas comme si nous ne l’avions pas surveillé », a déclaré Kirby. « Et franchement, ce n’est pas comme si nous n’avions pas pris de mesures – et nous continuerons à prendre des mesures – pour le contrecarrer et être en mesure de protéger nos propres secrets et notre propre sécurité nationale. »

Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Carlos Fernández de Cossío, a démenti les informations faisant état de telles opérations dans un message publié sur Twitter le 10 juin.

« La spéculation calomnieuse continue, évidemment promue par certains médias pour causer du tort et de l’alarme sans observer les schémas minimaux de communication et sans fournir de données ou de preuves à l’appui de ce qu’ils diffusent », a-t-il écrit.

__

L’écrivain AP Aamer Madhani a contribué depuis Washington.

Andrea Rodríguez, Associated Press