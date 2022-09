OTTAWA –

Alors que les funérailles de la reine Elizabeth II doivent avoir lieu lundi, le gouvernement fédéral canadien n’a pas encore confirmé s’il suivra l’exemple d’autres pays du Commonwealth et annoncera une fête nationale en l’honneur de la reine.

Le Royaume-Uni aura un jour férié le jour des funérailles de la reine – marquant la fin des 10 jours de deuil – tandis que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont toutes deux annoncé des jours fériés les 22 et 26 septembre respectivement pour pleurer le monarque britannique le plus ancien. .

Le porte-parole du Bureau du Conseil privé, Stéphane Shank, a écrit dans un courriel à CTVNews.ca « de plus amples détails concernant les événements commémoratifs pour Sa Majesté la reine Elizabeth II seront disponibles dans les prochains jours », mais il n’a pas précisé si cela inclurait un jour férié.

Alors que le Canada est toujours au milieu de sa période de deuil officiel – qui doit se terminer avec les funérailles de la reine le 19 septembre – de nombreux événements commémoratifs ont déjà été planifiés : il y aura un service commémoratif sur invitation seulement à la cathédrale Christ Church à Ottawa, avec des représentants du gouvernement, des dignitaires et d’autres invités, ainsi qu’un défilé à Ottawa avec les Forces armées canadiennes et la GRC, une salve de 96 coups de canon et un survol d’un chasseur CF-18.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a déclaré samedi qu’il était convaincu que le gouvernement trouverait le moyen approprié de marquer la vie de la reine, et tous les détails seront annoncés bientôt.

« En tant que gouvernement, nous reconnaissons l’importance pour le Parlement, la Chambre des communes et le Sénat d’avoir l’occasion de réfléchir au décès de Sa Majesté, à ses services remarquables au Canada, d’offrir nos condoléances au roi Charles III et à la famille royale, et aux Canadiens », a-t-il déclaré devant Rideau Hall samedi.

“Nous réfléchissons actuellement à la manière la plus appropriée de le faire”, a-t-il ajouté. «Mon collègue, le leader du gouvernement à la Chambre, discutera bien sûr avec les leaders de l’opposition à la Chambre, et nous sommes très confiants que dans peu de temps, nous aurons le moment approprié et le mécanisme approprié par lequel les parlementaires pourront se réunir, réfléchir et exprimer leurs sympathies à l’égard de ce moment historique pour notre pays.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a tweeté samedi qu’il y aurait une “session spéciale” de la Chambre des communes jeudi pour donner aux députés la possibilité de rendre hommage à la reine Elizabeth II. Le Parlement du Canada devait reprendre le 19 septembre, mais a été retardé d’un jour pour les funérailles de la reine, a également écrit Holland.

Des livres de condoléances ont été établis par les gouvernements provinciaux et municipaux à travers le pays, et jusqu’à présent, près de 35 000 personnes ont signé le livre de condoléances en ligne du gouvernement fédéral.



Avec des fichiers de Tom Yun et Rachel Aiello de CTVNews.ca