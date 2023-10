Les responsables canadiens intensifient leurs appels à l’accès humanitaire à Gaza

Les responsables canadiens lancent des appels de plus en plus urgents à Israël pour qu’il autorise l’accès humanitaire à la bande de Gaza – ou mette complètement fin aux combats.

Dans une déclaration samedi soir, le Premier ministre Justin Trudeau s’est concentré sur la détérioration de la situation à Gaza, qualifiant un couloir humanitaire vers la région d’« essentiel pour répondre aux besoins urgents des civils ». Trudeau a également déclaré que le droit international et les droits des travailleurs comme les médecins et les journalistes doivent être respectés.

« Les Canadiens et les peuples du monde entier doivent soutenir fermement la protection des civils, tant israéliens que palestiniens », a déclaré Trudeau.

Israël a de nouveau exhorté dimanche les civils du nord de Gaza à évacuer vers le sud de ce petit territoire, en prévision d’une éventuelle opération militaire terrestre. Israël affirme qu’il est déterminé à détruire le Hamas mais ne veut pas nuire aux civils.

Dans une interview sur Romarin Barton En directla ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a exhorté les pays de la région à s’entendre sur un accord permettant l’établissement d’un corridor humanitaire.

« Il faut absolument que de la nourriture, de l’eau et du carburant soient acheminés vers Gaza, parce que c’est l’un des pires endroits au monde à l’heure actuelle », a-t-elle déclaré à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton, dans une interview diffusée dimanche.

Trudeau et Joly ont réaffirmé la position du gouvernement selon laquelle Israël avait le droit de se défendre dans les limites du droit international.

REGARDER | Un Canadien coincé à Gaza appelle à l’aide du gouvernement : « Nous attendons juste une lueur d’espoir », déclare un Canadien coincé à Gaza Vidéo en vedetteMoe Nasser est un Canadien coincé à Gaza. Il a rejoint Rosemary Barton pour discuter des conditions sur le terrain dans la ville et de ses tentatives de départ.

Plusieurs députés libéraux ont également fait des déclarations en faveur d’un couloir humanitaire et des restrictions imposées aux opérations militaires israéliennes et au blocus de la bande de Gaza. Israël a ordonné un « siège complet » du territoire, bloquant les expéditions de biens essentiels comme la nourriture et l’eau.

Députés libéraux Iqra KhalidNathaniel Erskine-Smith et Yasser Naqvi toutes les déclarations publiées appelant à la fin de la violence et à l’aide aux civils.

Pendant ce temps, lors du congrès fédéral du NPD à Hamilton, en Ontario, les délégués ont approuvé une motion appelant à un cessez-le-feu et au rétablissement de l’aide humanitaire à Gaza.

La situation dans le sud de Gaza est incroyablement complexe, selon les responsables

Une autre priorité urgente pour les responsables canadiens est la sécurité des citoyens canadiens à Gaza. Lors d’un point de presse destiné aux journalistes dimanche, Affaires mondiales Canada a déclaré que s’il y avait un accord permettant aux Canadiens et aux autres citoyens internationaux de quitter le passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, la fenêtre serait courte.

« Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir les portes d’une frontière, il y a beaucoup de circonstances et de conditions qui doivent être réunies pour que ce passage soit relativement sûr », a déclaré Alexandre Lévêque, sous-ministre adjoint au GAC.

« Pour que tout s’arrange, les autorités frontalières égyptiennes [and] Les autorités frontalières israéliennes doivent avoir un plan et se mettre d’accord sur ce point », a-t-il déclaré.

Lévêque a déclaré qu’il ne connaissait pas les détails du blocage des négociations entre les différentes parties.

Vendredi, certains espéraient qu’un accord serait conclu pour permettre aux Canadiens de quitter Gaza, mais l’accord a échoué.

« Je peux comprendre la déception, la peur et l’anxiété », a déclaré Joly à Barton.

Moe Nasser, l’un des Canadiens coincés dans le territoire, a déclaré à Barton qu’il se sentait incroyablement anxieux face à la situation incertaine.

REGARDER | Les tentatives visant à faire sortir les civils canadiens de Gaza : L’accord international de sortie de Gaza échoue, environ 150 Canadiens restent coincés Vidéo en vedetteUn accord international permettant aux ressortissants étrangers de quitter le territoire palestinien assiégé vers l’Égypte par la porte de Rafah a échoué, laissant environ 150 Canadiens coincés dans la bande de Gaza samedi après-midi.

« À l’heure actuelle, tout le monde est une cible, donc à tout moment nous pouvons disparaître », a-t-il déclaré. « Les minutes passent et nous sommes reconnaissants d’être en vie et nous sommes désolés pour les vies perdues. »

Les responsables ont déclaré qu’environ 300 personnes – dont des citoyens, des résidents permanents et leurs familles – avaient demandé de l’aide à GAC.

« La situation reste extrêmement fluide et peu sûre », a déclaré Julie Sunday, sous-ministre adjointe d’AMC.

Dimanche, a également déclaré que GAC avait eu confirmation de la mort d’un autre Canadien dans la région depuis la semaine dernière, ce qui signifie que cinq Canadiens sont désormais morts et trois sont toujours portés disparus.

GAC a déclaré qu’ils étaient également confrontés à une situation fluide à la frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie, car plusieurs centaines de Canadiens pourraient tenter de quitter la Cisjordanie. Le passage prévu devrait maintenant être fermé demain, a déclaré dimanche, mais GAC semble être prêt à aider les Canadiens à quitter la Cisjordanie dès que cela devient possible.