Les responsables canadiens de la cybersécurité appellent à la vigilance lors de la visite de Zelenskyy

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est en visite au Canada, de hauts responsables de la sécurité réitèrent un appel à « adopter un état de vigilance accru et à renforcer… la sensibilisation et la protection contre les cybermenaces malveillantes ».

Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et le Centre canadien pour la cybersécurité (CyberCentre) ont insisté particulièrement sur cet appel auprès des opérateurs de sites Web gouvernementaux et d’infrastructures critiques.

« Comme indiqué précédemment, nous avons observé qu’il n’est pas rare de voir une augmentation des campagnes de déni de service distribué (DDoS) contre les pays de l’OTAN qui soutiennent l’Ukraine ou accueillent des visites de responsables du gouvernement ukrainien », a déclaré le CSE dans un communiqué publié vendredi.

Zelensky est au Canada pour s’adresser au Parlement vendredi lors de sa première visite à Ottawa depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La Chambre des communes a modifié ses plans de séance pour l’occasion, ouvrant la salle aux sénateurs et à d’autres dignitaires qui viendront s’y rendre. aux galeries d’observation ci-dessus.

Le Cyber ​​Centre affirme que les organisations canadiennes devraient visiter son site Web pour en savoir plus sur les attaques DDoS et sur la manière d’y faire face.

Les attaques DDoS se produisent lorsqu’un adversaire submerge un serveur pour refuser l’accès aux autres, mais ce faisant, le site n’est pas piraté. Depuis le début de la semaine, il y a eu une tentative « persistante » de perturber les sites du gouvernement fédéral, ainsi que ceux des secteurs canadiens de la finance, des transports et de l’énergie, selon le CSE.

Le CST et le Cyber ​​Center affirment travailler en étroite collaboration avec d’autres agences gouvernementales pour « neutraliser les menaces lorsqu’elles se produisent ».

Le CST a ajouté que le Canada et ses agences, comme tous les pays et organisations, sont toujours soumis à des cybermenaces continues et travaillent chaque jour pour se défendre contre elles.

« Chaque jour, les systèmes défensifs du CST peuvent bloquer plus de six milliards d’événements ciblant les réseaux du GC. Ces actions défensives sont le résultat des capacités dynamiques de cyberdéfense existantes du CST, qui restent prêtes à défendre les systèmes du gouvernement du Canada et à contribuer à la protection contre de futures attaques.

Un soutien « inébranlable » à l’Ukraine

En avril, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les tentatives de destruction des infrastructures du gouvernement canadien par des pirates informatiques russes ne dissuaderaient « en aucun cas » le soutien indéfectible du Canada à l’Ukraine.

Trudeau a fait ces commentaires, comparaissant avec le premier ministre ukrainien, après qu’une cyberattaque ait brièvement interrompu le site Web du premier ministre.

« Au cas où quelqu’un se poserait la question, le fait que la Russie puisse fermer une page Web officielle du gouvernement du Canada pendant quelques heures ne nous dissuadera en aucun cas de notre soutien inébranlable à l’Ukraine », a déclaré Trudeau.

La veille, une poignée d’autres sites Web gouvernementaux ne parvenaient pas non plus à se charger, un groupe dit « hactiviste » prétendant être à l’origine de ce qui semblait être des attaques DDoS.

À l’époque, le CST n’avait ni confirmé ni infirmé les affirmations du pirate informatique russe, mais avait déclaré qu’il était « au courant d’informations selon lesquelles certains sites Web du gouvernement du Canada étaient hors ligne ».

AVERTISSEMENTS PASSÉS EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

À la suite de la perturbation des sites Web du gouvernement canadien, le CSE a déclaré à CTV News que le Canada avait constaté une « augmentation notable » des activités de cybermenace de la part d’acteurs alignés sur la Russie.

« Ces [attacks] sont accrocheurs, mais ne signifient pas que le site Web a été piraté ou que des informations ont été compromises », a déclaré Sami Khoury, chef du Cyber ​​Centre, lors d’une séance d’information en avril sur les cybermenaces contre les infrastructures critiques du Canada.

Selon son Cyber ​​Threat Bulletin, le CST a déclaré qu’il s’attend à ce que « les acteurs moyennement et hautement sophistiqués continueront presque certainement à cibler (l’infrastructure du gouvernement canadien) au cours des 12 prochains mois et au-delà ».



–Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTV News