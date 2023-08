Les responsables britanniques interdits d’appeler la Russie et la Chine « États hostiles » – The Times – RT World News

Le changement de politique rapporté a été condamné comme « pathétique » et « orwellien » par les faucons

Le ministère britannique des Affaires étrangères a interdit aux représentants du gouvernement de décrire la Russie, la Chine ou d’autres pays comme « Etats hostiles » Le Times a rapporté lundi, citant plusieurs sources.

Le libellé a effectivement été interdit d’utilisation dans les documents officiels et même dans la correspondance interne entre les fonctionnaires et diverses agences gouvernementales, selon le journal. Un responsable anonyme d’un autre département a déclaré au Times qu’il avait récemment vu une soumission rejetée par le ministère des Affaires étrangères concernant la langue utilisée.

« Les États ne sont pas eux-mêmes hostiles par nature, ils font juste des choses hostiles », a expliqué le ministère des Affaires étrangères, cité par le responsable.

Outre l’interdiction du libellé de la correspondance actuelle, des documents officiels antérieurs ont également été modifiés, y compris l’examen intégré de la politique étrangère et de défense de 2021, a rapporté le Times. Le document utilise maintenant « acteurs hostiles » au lieu de « Etats hostiles » tandis que des termes tels que « Activité hostile de l’État » ont été remplacés par « menaces de l’État ».

Le changement de politique, qui viserait principalement à réparer les liens avec la Chine, aurait mal tourné dans divers départements gouvernementaux. Certains responsables ont décrit les changements comme « ridicule » et dit qu’ils ont causé « beaucoup de perplexité à travers le gouvernement. »















Le gouvernement a reconnu le changement de politique, expliquant que la nouvelle formulation a été introduite pour maintenir la position de Londres en ligne avec celle de ses alliés.

« L’actualisation de l’examen intégré utilise une gamme de termes pour décrire les activités des acteurs étatiques et non étatiques, y compris les « menaces étatiques ». Cette terminologie est convenue dans l’ensemble du gouvernement et est largement utilisée par nos alliés », un porte-parole a déclaré aux médias, insistant sur le fait que le Royaume-Uni continue de prendre « une action forte » contre « menaces de l’État ».

La nouvelle politique a été durement critiquée par des politiciens bellicistes, dont l’ancien chef des conservateurs, Sir Iain Duncan Smith, qui a condamné le changement comme « pathétique. »

« C’est un langage politique orwellien dans lequel vous inventez des termes qui n’ont eux-mêmes aucun sens pour décrire de véritables circonstances dangereuses et difficiles parce que vous avez une arrière-pensée telle que ne pas effrayer votre propre peuple ou ne pas contrarier ceux avec qui vous avez affaire. L’idée que la Chine n’est pas un État hostile est absurde », a déclaré le député au Times.

Duncan Smith a doublé dans un poste sur X (anciennement Twitter), semblant comparer la Chine moderne à l’Allemagne nazie.

« Un pays coupable de génocide, de travail forcé, d’invasion des mers de Chine méridionale et qui envisage d’envahir Taïwan n’est apparemment pas un État hostile. Les responsables doivent se rappeler que l’apaisement n’a pas fonctionné dans les années 1930 et qu’il ne fonctionnera plus maintenant », il a écrit.