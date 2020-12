LONDRES – Des responsables britanniques et américains se sont disputés jeudi matin sur la façon dont la Grande-Bretagne avait battu les États-Unis pour autoriser un vaccin contre le coronavirus, un débat englobant les normes réglementaires et la politique qui s’est enflammé alors que les pays riches se disputent les premiers envois de vaccins. Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que les régulateurs britanniques n’avaient pas examiné les données aussi attentivement que leurs homologues américains de la Food and Drug Administration. « Nous avons l’étalon-or d’une approche réglementaire avec la FDA », a déclaré le Dr Fauci jeudi. «Le Royaume-Uni ne l’a pas fait aussi soigneusement et ils ont eu quelques jours d’avance.» Gavin Williamson, secrétaire britannique à l’éducation, a déclaré jeudi que la Grande-Bretagne avait remporté la course pour autoriser le premier vaccin contre le coronavirus entièrement testé car ses régulateurs étaient meilleurs que les Français, les Belges ou les Américains.

«Nous avons les meilleurs régulateurs médicaux», a déclaré M. Williamson. «Nous sommes un pays bien meilleur que chacun d’entre eux.» Ces remarques ont attiré l’attention des scientifiques britanniques, mais ont également provoqué des inquiétudes plus sérieuses selon lesquelles tout battement de poitrine par des ministres du gouvernement depuis que la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le coronavirus risquait de saper la confiance du public en un. Plusieurs législateurs de haut niveau du gouvernement du Premier ministre Boris Johnson ont incorrectement présenté la scission de la Grande-Bretagne avec l’Union européenne comme la raison pour laquelle il a autorisé un vaccin en premier. En fait, la Grande-Bretagne reste sous l’égide réglementaire du bloc en ce qui concerne les approbations de médicaments et de vaccins, et a pu agir plus rapidement grâce à une ancienne loi lui permettant de prendre ses propres décisions en cas d’urgence de santé publique. Alors que d’un point de vue politique, le Brexit a peut-être permis à la Grande-Bretagne d’autoriser le vaccin plus tôt, le divorce a rendu le travail de ses régulateurs médicaux plus difficile à d’autres égards. «Le nationalisme des vaccins n’a pas sa place dans Covid ou dans d’autres questions de santé publique d’importance mondiale», a déclaré Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust et conseiller scientifique du gouvernement britannique. «La science a toujours été la stratégie de sortie de cette horrible pandémie – cette science a été mondiale.»

Le gouvernement britannique a décrit mercredi la logistique complexe impliquée dans sa tentative de distribution du vaccin contre le coronavirus.

Environ 800 000 doses du vaccin Pfizer, développé avec BioNTech, une petite société allemande, étaient emballées mercredi dans l’usine de fabrication belge de la société pour être expédiées en Grande-Bretagne. Comment et quand ils arriveront sont gardés secrets pour des raisons de sécurité, a déclaré la société, bien que la BBC ait rapporté jeudi que certaines des doses étaient transportées par l’Eurotunnel entre la France et la Grande-Bretagne. La logistique du déplacement, du dégivrage et de la préparation du vaccin signifiait qu’il ne serait administré que dans 50 hôpitaux britanniques au départ. Le vaccin doit être transporté à des températures semblables à celles du pôle Sud et dans des plateaux de 975 doses. Mais déjà jeudi, l’euphorie parmi les responsables de la santé et les législateurs britanniques d’avoir autorisé un vaccin cédait la place à une prise de conscience des choix difficiles impliqués dans la manière de l’administrer. Les hôpitaux se préparaient à vacciner d’abord les médecins et les infirmières du Service national de santé du pays, envoyant même ces derniers jours des courriels internes décrivant les plans pour planifier les injections. Un comité consultatif gouvernemental a suggéré que les agents de santé plus âgés ou plus vulnérables, ainsi que les médecins et les infirmières qui travaillent avec des patients fragiles, seraient parmi les premiers en ligne. Mais jeudi, les dirigeants des hôpitaux semblaient devoir changer leurs plans: le gouvernement a accordé la priorité à la vaccination des travailleurs des maisons de retraite et des personnes âgées de 80 ans et plus avec des rendez-vous préalablement prévus dans les hôpitaux qui ont le vaccin.