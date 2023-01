Les responsables brésiliens étaient au courant de la protestation, pensaient pouvoir la contenir

Commentez cette histoire Commenter

BRASÍLIA – Au moins cinq jours avant qu’une horde d’émeutiers de droite ne prennent d’assaut les bâtiments gouvernementaux au cœur de la démocratie brésilienne, l’appel a été lancé via Telegram et WhatsApp. Le message, partagé par des groupes de fervents partisans de l’ex-président trumpien du pays, Jair Bolsonaro, a exhorté les camionneurs, les agriculteurs, les éleveurs de bétail, les propriétaires d’armes à feu, les chefs d’entreprise et le «peuple brésilien» à agir.

“ATTENTION PATRIOTS DE TOUT LE BRÉSIL. LE 08 JANVIER, NOUS ARRÊTERONS BRASÍLIA.

À la suite de l’assaut extraordinaire contre le Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel brésiliens, les autorités ont lancé une vague d’arrestations – au moins 1 500 lundi soir – une toile d’araignée d’enquêtes sur des financiers obscurs et une salve de récriminations sur la sécurité défaillante. Tandis que les Brésiliens déploraient la destruction des édifices fédéraux emblématiques de leur pays – du verre brisé, des meubles éclatés, une toile perforée par le maître brésilien Emiliano Di Cavalcanti – ils faisaient également le point sur la pourriture au cœur de leur démocratie : une horde radicalisée de fanatiques politiques qui survivent sur un régime régulier de désinformation et de théorie du complot.

Le cri de ralliement de dimanche est venu après une opération de sécurité massive pour l’investiture du président Luiz Inácio Lula da Silva, le lion de la gauche latino-américaine qui avait battu Bolsonaro lors de l’élection la plus serrée de l’histoire du Brésil. Bolsonaro, qui pendant des années a semé le doute sur la fiabilité des élections au Brésil, a refusé de concéder, faisant croire à ses partisans que l’élection avait été volée.

Depuis la défaite électorale de Bolsonaro en octobre, des milliers de ses partisans avaient campé devant des installations militaires à travers le pays, y compris le quartier général des forces armées ici dans la capitale. Malgré toutes les preuves du contraire, les bolsonaristes étaient convaincus que les généraux brésiliens agiraient pour empêcher l’investiture de Lula le 1er janvier. Lorsque cela ne s’est pas produit, selon les autorités, le message a semblé se transformer en provocation d’une action militaire par une démonstration de force publique.

Des donateurs d’au moins 10 États brésiliens, certains liés aux grands intérêts agroalimentaires du Brésil, un pilier du soutien de Bolsonaro, ont couvert les coûts des bus pour transporter des milliers de bolsonaristes supplémentaires vers la capitale ces derniers jours, ont indiqué les autorités.

Pendant des semaines, les émeutiers potentiels ont été nourris de théories du complot via les réseaux sociaux. L’un d’eux a affirmé que Bolsonaro était allé en Floride pour échapper à un complot d’assassinat. Un autre a présenté Lula comme un communiste prêt à imposer une «dictature» pro-LGBTQ et favorable à l’avortement dans la plus grande nation d’Amérique latine.

L’action de dimanche a été promue avec le hashtag #Brazilianspring.

L’administration de Lula était consciente du risque, ont déclaré des responsables. Mais les responsables avaient reçu des assurances, le ministre de la Justice Flavio Dino et le conseiller principal de Lula Paulo Pimenta ont déclaré, sous la forme de plusieurs messages d’Ibaneis Rocha, le gouverneur pro-Bolsonaro du district fédéral de Brasilia, que tout était sous contrôle.

Non seulement la présence de sécurité dimanche était beaucoup plus petite que le jour de l’inauguration, mais certains policiers – une force de sécurité considérée comme favorable à Bolsonaro – n’avaient pas érigé de barricades qui, selon les responsables de Lula, auraient empêché les émeutiers d’entrer sur la Plaza de les Trois Pouvoirs, siège du Congrès, du Palais du Planalto et de la Cour Suprême.

D’autres membres des forces de l’ordre semblaient prendre l’insurrection à la légère. Alors que les émeutiers pillaient et saccageaient les bâtiments gouvernementaux, des officiers ont été photographiés en train d’acheter de l’eau de coco.

“Quand ai-je su pour dimanche?” Dino a demandé lundi. “Durant [last] la semaine. … C’est pourquoi j’ai parlé avec le gouverneur Ibaneis, parce que nous avions le sentiment que quelque chose pouvait arriver.

Dino a déclaré que sa première idée de problème avec la sécurité était un reportage samedi selon lequel Rocha avait changé le plan. Mais plusieurs menaces précédentes, a-t-il dit, avaient été contenues avec succès et les autorités ont accepté les assurances de Rocha.

Dimanche, a déclaré Dino, “l’élément fondamental de notre [security] planifier avec le gouverneur de [Brasília] n’a pas été remplie. J’ai pu voir de la fenêtre du ministère de la Justice que le contingent de la police militaire n’était pas ce qui avait été convenu entre nous et le gouverneur.

La Cour suprême a suspendu Rocha en tant que gouverneur du district fédéral dimanche soir. Certains responsables de l’administration affirment qu’il a peut-être été mal informé par ses agents de sécurité ou qu’il a simplement mal géré l’opération. D’autres pensent qu’il a intentionnellement induit le gouvernement en erreur.

Rocha n’a pas répondu à une demande de commentaire. Il a condamné l’insurrection et limogé son chef de la sécurité dimanche, a nié toute collusion avec les émeutiers et s’est excusé auprès de Lula pour les manquements à la sécurité.

“Je ne peux pas dire ce que le gouverneur a fait pour renforcer la sécurité, mais il était complice”, a déclaré Paulo Pimenta, un conseiller principal de Lula. “Cela faisait partie de cette tentative de coup d’État.”

Quoi qu’il en soit, le résultat a été le 6 janvier au Brésil – une rediffusion de l’insurrection de 2021 par les partisans de Donald Trump au Capitole américain, cette fois doublée en portugais. Les parallèles étaient frappants. Deux présidents d’extrême droite qui ont perdu les élections ont tous deux refusé de céder, donnant de l’oxygène à des partisans radicalisés et guidés par la théorie du complot qui avaient perdu la capacité de séparer la vérité de la fiction. À Brasília comme à Washington, ils ont trafiqué de stupéfiantes contradictions – se considérant comme des patriotes et des défenseurs de la démocratie alors même qu’ils se seraient livrés à une trahison pour la saper.

“Ces gens [on Sunday] étaient motivés par des théories du complot », a déclaré Tai Nalon, directeur exécutif de l’organisation de vérification des faits Aos Fatos. « Ils croient que les gauchistes prennent le pouvoir. Leur argument était que ce programme communiste installerait les droits LGBTQ, des toilettes unisexes et l’avortement. Ce n’est pas logique. C’est juste contre ce qu’ils considèrent comme une façon de penser conservatrice, et ils résument tout cela et l’appellent “communisme”, même si ce n’est pas ce qu’est le communisme, et rien de proche du communisme ne se passe au Brésil.

L’assaut contre le gouvernement, prévu depuis longtemps par les analystes qui ont vu les bolsonaristes suivre le livre de jeu MAGA, a secoué la nation. Les autorités ont procédé à des arrestations massives et en ont promis beaucoup d’autres. Lundi matin, la police militaire et les forces armées agissant sur ordre du tribunal ont finalement évacué les manifestants du camp qui se trouvait devant le quartier général de l’armée depuis près de 70 jours. Environ 1 200 bolsonaristes ont été arrêtés. Ils ont été chargés sur 40 bus; certains ont agité le drapeau brésilien pendant qu’ils étaient emmenés.

Ils faisaient partie des 1 500 suspects qui, selon Dino, ont été arrêtés. La police fédérale examine les vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour identifier et localiser davantage de suspects, comme l’ont fait les autorités américaines au lendemain de l’émeute du Capitole.

Un haut responsable brésilien a déclaré que les autorités traquaient les transferts électroniques qui ont financé les bus qui ont transporté des bolsonaristes à Brasilia la semaine dernière. Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’une enquête en cours, a refusé de nommer les suspects. Mais ce responsable et un autre qui a parlé dans les mêmes termes ont déclaré que “certains” des financiers étaient impliqués dans l’agro-industrie brésilienne. L’un des responsables a déclaré qu’un hôtelier basé à Rio de Janeiro semblait être impliqué.

Le président Biden et Lula se sont entretenus par téléphone lundi, a indiqué la Maison Blanche. Biden “a transmis le soutien indéfectible des États-Unis à la démocratie brésilienne et au libre arbitre du peuple brésilien, tel qu’exprimé lors de la récente élection présidentielle brésilienne, que le président Lula a remportée”, a déclaré la Maison Blanche, et a invité Lula à Washington le mois prochain.

Malgré les aveux de son propre ministre de la Justice selon lesquels le responsable avait connaissance à l’avance d’attaques potentielles à Brasilia, Lula a insisté lundi soir sur le fait que les événements de dimanche l’avaient surpris. Il a critiqué la police et les responsables du renseignement pour avoir « négligé leur devoir » et a affirmé que la police était de connivence avec les émeutiers.

« Nous pouvions voir les policiers parler aux [rioters]”, a déclaré Lula.

Les émeutiers eux-mêmes étaient issus des rangs des théoriciens du complot de droite – et semblaient adhérer à des théories farfelues. Dimanche, une femme avec les émeutiers près du bâtiment du ministère de la Défense a accepté un enregistrement audio de son entretien avec un journaliste uniquement si elle se couvrait le visage d’un drapeau brésilien.

Elle a dit qu’elle campait à l’extérieur du quartier général militaire depuis que Lula a été déclaré vainqueur le jour des élections. Elle a dit avoir entendu dire que Bolsonaro s’était enfui en Floride “parce qu’autrement il serait tué” par une milice dirigée par Alexandre de Moraes, un juge principal de la Cour suprême et un ennemi juré de Bolsonaro.

“Lula”, a-t-elle dit, “essaye de nous asservir”.

Dimanche soir, la Cour suprême a bloqué 17 influenceurs pro-Bolsonaro pour avoir prétendument aidé à la coordination des attaques. Comme au lendemain de l’insurrection américaine, les partisans de droite au Brésil ont cherché lundi à éloigner leur icône – Bolsonaro – de l’assaut, tout en accusant les infiltrés de gauche de la violence.

« Est-ce que ces infiltrés [leftists] qui a promu le chaos et le vandalisme hier sera tenu pour responsable ? » Carlos Jordy, un législateur pro-Bolsonaro de Rio, a demandé dans un tweet lundi.

L’objectif de l’assaut de dimanche reste flou. Pimenta a déclaré que les bolsonaristes espéraient déclencher un niveau de chaos qui aurait déclenché une loi accordant à l’armée des pouvoirs extraordinaires pour faire respecter la paix – comme cela s’est produit dans les bidonvilles à flanc de colline de Rio en 2014 alors que le pays se préparait à accueillir la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Jeux.

D’autres notent que Dino a annoncé la semaine dernière qu’il éliminerait les camps de protestation, suggérant que leur dissidence serait bientôt terminée de manière désagréable.

Beaucoup disent qu’il est difficile de déterminer une justification logique. Les théories du complot qui ont circulé autour des groupes Telegram et WhatsApp ces derniers jours ont suggéré que certains bolsonaristes pensaient que Lula et Moraes seraient arrêtés dans une sorte d’opération coordonnée alors qu’ils prenaient d’assaut les bâtiments gouvernementaux dimanche.

Aucun plan de ce type ne semblait exister.

“Beaucoup de ces personnes ont campé au quartier général militaire pendant des semaines et pensaient qu’en entrant dans ces bâtiments, elles forceraient une sorte de réponse”, a déclaré Ana Julia Bonzanini Bernardi, professeur à São Paulo qui étudie la désinformation et les médias sociaux. «Je pense que beaucoup d’entre eux pensaient vraiment que l’armée allait prendre le relais.