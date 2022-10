Les responsables antidopage font l’annonce de Valieva

L’Agence antidopage russe (RUSADA) a commenté vendredi le cas du patineur artistique

Les responsables antidopage russes ne prévoient pas de divulguer les détails d’une audience impliquant la championne olympique de patinage artistique Kamila Valieva, a-t-on annoncé.

L’Agence antidopage russe (RUSADA) a déclaré le mois dernier qu’elle avait achevé une enquête sur les circonstances entourant le test positif de Valieva pour la substance interdite trimétazidine, dont la nouvelle est apparue aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février.

La directrice générale de la RUSADA, Veronika Loginova, a déclaré le mois dernier que l’affaire passerait devant un comité disciplinaire antidopage (DAC), suggérant qu’une audience aurait lieu en octobre.

Vendredi, RUSADA a confirmé dans un communiqué de presse que les détails de l’audience ne seraient pas rendus publics, citant le statut de Valieva, 16 ans, en tant que “personne protégée” à cause de son âge.

“Afin de protéger les intérêts du patineur – membre du ROC (Comité olympique russe), qui est une personne protégée, RUSADA déclare que… tous les processus et procédures liés au traitement des résultats, y compris l’accusation et la décision finale sont confidentiels », lire une déclaration sur le site Web de RUSADA.

“Dans le strict respect des principes des normes antidopage internationales et russes, et compte tenu également de la nature et des circonstances de l’affaire, RUSADA n’a pas l’intention d’annoncer la date de l’audience, la décision ou d’autres détails de l’affaire.”

Le scandale de dopage de Valieva est devenu la plus grande histoire des Jeux d’hiver de Pékin 2022.

Alors âgée de 15 ans, Valieva avait déjà aidé la Russie à remporter l’or dans l’épreuve par équipe de patinage artistique avant que son test de dopage positif ne soit signalé.

Le résultat était basé sur un échantillon prélevé en décembre 2021 lors des championnats nationaux russes, mais qui a été envoyé pour analyse dans un laboratoire de Stockholm, en Suède, accrédité par l’Agence mondiale antidopage.

Malgré les efforts de l’AMA, du Comité international olympique (CIO) et de l’Union internationale de patinage (ISU) pour que Valieva soit bannie de la compétition individuelle à Pékin, elle a été autorisée à concourir par un panel d’urgence du Tribunal arbitral du sport (TAS).

La grande favorite pour l’or et la détentrice du record du monde de points pour ses routines, Valieva a fini par terminer une quatrième décevante alors que la pression de son épreuve a fait des ravages.

Valieva et son équipe, qui comprend l’entraîneur renommé Eteri Tutberidze, ont nié avec véhémence tout acte répréhensible tout au long du scandale de dopage.

Ils ont suggéré lors de l’audience d’urgence de la CAS à Pékin que le résultat positif pourrait provenir d’une contamination par des médicaments pour le cœur que le grand-père de Valieva prenait.

Les responsables russes ont également déclaré que Valieva avait systématiquement réussi d’autres tests antidopage, tandis que des questions ont été posées concernant le retard avec lequel le laboratoire de Stockholm a signalé le résultat positif.

La RUSADA a été chargée d’enquêter sur l’affaire, bien que les responsables de l’AMA aient averti qu’ils surveillaient de près l’évolution de la situation et se réservaient le droit de contester le résultat s’ils n’étaient pas satisfaits.

Valieva et ses collègues patineuses artistiques russes ont été bannies de toutes les compétitions de l’ISU cette saison en raison du conflit en Ukraine, ce qui signifie qu’elle sera restreinte aux tournois dans son pays d’origine.

