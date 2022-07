Les responsables américains sont de plus en plus préoccupés par une action potentielle de la Chine à Taiwan

WASHINGTON – L’administration Biden est devenue de plus en plus inquiète cet été à propos des déclarations et des actions de la Chine concernant Taïwan, certains responsables craignant que les dirigeants chinois ne tentent de s’opposer à l’île autonome au cours de la prochaine année et demie – peut-être en essayant de couper accès à tout ou partie du détroit de Taïwan, par lequel transitent régulièrement des navires de la marine américaine.

Les inquiétudes internes se sont accentuées ces derniers jours, alors que l’administration s’efforce discrètement de dissuader la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, d’effectuer une visite proposée à Taiwan le mois prochain, selon des responsables américains. Mme Pelosi, démocrate de Californie, serait la première oratrice à se rendre à Taïwan depuis 1997, et le gouvernement chinois a dénoncé à plusieurs reprises ses plans signalés et menacé de représailles.

Les responsables américains voient un plus grand risque de conflit et d’erreur de calcul concernant le voyage de Mme Pelosi alors que le président Xi Jinping de Chine et d’autres dirigeants du Parti communiste se préparent dans les semaines à venir pour une importante réunion politique au cours de laquelle M. Xi devrait prolonger son règne.