Les responsables américains de la santé ont presque émis un avertissement sur le vaccin Johnson & Johnson alors que le Dr Fauci confirmait que la pause du jab se terminerait la semaine prochaine.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré qu’il s’attendait à ce que les responsables décident de l’avenir du vaccin d’ici la fin de cette semaine et a prédit qu’il reviendrait avec certaines restrictions.

Les responsables américains ont presque émis un avertissement sur le vaccin Johnson & Johnson Crédit: AFP

Le Dr Fauci a confirmé que la pause du jab se terminera la semaine prochaine Crédits: Splash

« D’ici vendredi, nous devrions avoir une réponse quant à notre objectif, a-t-il déclaré dans l’émission » This Week « d’ABC News.

« Je penserais que nous n’allons pas aller au-delà de vendredi dans le prolongement de cette pause. »

Fauci a déclaré qu’il était possible que le vaccin Johnson & Johnson revienne avec certaines restrictions.

« Mon estimation est que nous continuerons à l’utiliser sous une forme ou une autre. Je doute très sérieusement qu’ils l’annulent simplement.

« Je ne pense pas que cela va arriver », a-t-il déclaré sur « Meet the Press » de NBC News.

« Je pense qu’il y aura probablement une sorte d’avertissement, de restriction ou d’évaluation des risques. Je ne pense pas que cela va simplement revenir en arrière et dire: » D’accord, tout va bien. Revenez en arrière. »

« Je pense que cela dira probablement: ‘D’accord, nous allons l’utiliser, mais soyez prudent dans ces certaines circonstances.' »

Il a également déclaré à CNN « État de l’Union: » Je ne veux pas devancer le CDC, la FDA et le comité consultatif, mais j’imagine que ce que nous dirons est: qu’il reviendrait et qu’il le ferait. revenir dans une sorte d’avertissement ou de restriction. «

Neuf femmes aux États-Unis ont développé un trouble rare de la coagulation sanguine Crédit: AP

Fauci a déclaré qu’il était possible que le vaccin revienne avec certaines restrictions Crédit: CNN

Plus tôt cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et la Food and Drug Administration des États-Unis ont demandé aux États d’arrêter temporairement le jab de J&J «par prudence» après que neuf femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

Ceux qui ont été piégés avec le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 temporairement mis en attente devraient être « attentifs à certains symptômes », a averti mercredi le Dr Anthony Fauci.

« C’est un événement très rare. C’est moins d’un sur un million », a-t-il déclaré à CBS News.

« Cela dit, vous voulez toujours être attentif à certains symptômes, tels que des maux de tête sévères, une certaine difficulté à bouger ou une gêne thoracique et des difficultés respiratoires. »

En mars, Johnson & Johnson a interrompu les livraisons de vaccins Covid-19 d’une usine après que 15 millions de doses aient été ruinées dans une confusion d’usine désastreuse.

Le jab a été temporairement interrompu la semaine dernière Crédit: Reuters

Pourquoi les États-Unis ont-ils suspendu le vaccin Johnson et Johnson? Le 13 avril, la FDA a demandé aux États de cesser temporairement d’utiliser le jab de J & J «par prudence» après que six femmes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine. Cependant, il n’y a pas eu de lien entre la maladie des femmes et le vaccin. « À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares », a déclaré la FDA dans un déclaration commune avec le CDC. « La sécurité du vaccin COVID-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19. » Les six cas sont survenus chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes se développant six à 13 jours après avoir reçu le vaccin. Les médecins traitent généralement ce type de caillot sanguin avec de l’héparine, mais les régulateurs de la santé ont noté que cela pourrait être dangereux dans ce cas et ont recommandé un traitement différent. « Jusqu’à ce que ce processus soit terminé, nous recommandons cette pause », ont ajouté la FDA et le CDC. « Ceci est important pour s’assurer que la communauté des fournisseurs de soins de santé est consciente du potentiel de ces événements indésirables et peut planifier en raison du traitement unique requis avec ce type de caillot sanguin. »

Les travailleurs d’une usine de Baltimore qui fabrique les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca ont accidentellement combiné les ingrédients des deux injections selon les rapports.

Le mois dernier, un homme de 74 ans a été hospitalisé après que sa «peau s’est décollée» d’une grave éruption cutanée provoquée par le vaccin Johnson & Johnson.

Richard Terrell a reçu le vaccin à dose unique à Ashland, en Virginie, le 6 mars et a commencé à souffrir de symptômes quatre jours plus tard.