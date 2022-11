Les responsables américains offrent un ton plein d’espoir sur Covid à l’approche de l’hiver

Les responsables fédéraux de la santé ont exprimé leur optimisme mardi sur le fait que le pays était mieux préparé à faire face à une flambée d’infections à Covid-19 cet hiver par rapport à un an plus tôt, et ils ont renouvelé leurs appels aux Américains pour qu’ils reçoivent une injection de rappel mise à jour avant les vacances.

Alors que la trajectoire du virus reste incertaine, le Dr Anthony S. Fauci, conseiller médical en chef du président Biden, a déclaré que l’administration espérait que la combinaison d’infections et de vaccinations avait créé “suffisamment de protection communautaire pour que nous n’allions pas voir une répétition”. de ce que nous avons vu l’année dernière à cette époque », lorsqu’une toute nouvelle variante, Omicron, est apparue apparemment à l’improviste.

Alors que les familles se rassemblent pour Thanksgiving, les responsables ont observé une nouvelle sous-variante d’Omicron, XBB, avec une certaine appréhension. Cette sous-variante, qui a provoqué une vague d’infections à Singapour et en Inde, semble beaucoup mieux capable d’échapper aux anticorps créés par une infection ou une vaccination antérieure. La protection des anticorps, qui constitue la première ligne de défense de l’organisme contre le virus, “est diminuée de plusieurs manières avec XBB”, a déclaré le Dr Fauci lors d’un briefing à la Maison Blanche.

Mais il a déclaré que les responsables étaient encouragés par les données montrant que la flambée des infections par XBB dans des pays comme Singapour n’était pas accompagnée d’une augmentation proportionnelle des hospitalisations. Les experts disent depuis longtemps que d’autres parties du système immunitaire peuvent intervenir pour conjurer une maladie grave si le virus esquive les anticorps.