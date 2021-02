Les responsables américains mettent en garde les gouverneurs contre l’assouplissement des restrictions

Vendredi, le gouvernement fédéral a mis en garde les gouverneurs impatients contre l’assouplissement des mesures de contrôle de la pandémie, affirmant qu’une récente forte baisse des cas et des décès de coronavirus aux États-Unis «pourrait caler» et «potentiellement se stabiliser à un nombre encore très élevé» – une évolution inquiétante qui survient comme plus de cas de nouvelles variantes préoccupantes ont été trouvés et pourraient suggérer qu’un retour à la normale n’est pas encore aussi proche que de nombreux Américains l’avaient espéré. «Les choses sont précaires», a déclaré Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, lors d’un briefing de la Maison Blanche sur la pandémie. « Ce n’est pas le moment d’assouplir les restrictions. » Son avertissement a été renforcé par le Dr Anthony S.Fauci, le principal épidémiologiste du gouvernement, alors que l’administration Biden s’efforçait de rester en avance sur toute nouvelle vague. Le président Biden lui-même s’est envolé pour Houston pour présenter le dernier site de vaccination de masse du gouvernement.

Selon une base de données du New York Times, les cas de virus à travers les États-Unis semblent se stabiliser après la forte baisse qui a commencé en janvier, avec des chiffres comparables à ceux rapportés fin octobre. Les cas ont légèrement augmenté d’une semaine à l’autre ces derniers jours, bien que les tests et les rapports de conditions météorologiques extrêmes aient limité la semaine précédente au Texas et dans d’autres États, et tous les États n’ont pas communiqué de données complètes sur les vacances de la fête des présidents. La moyenne de sept jours des nouveaux cas était de 77 800 à compter de jeudi.

Alors que les décès ont tendance à fluctuer davantage que les cas et les admissions à l’hôpital, a déclaré le Dr Walensky lors du briefing de vendredi, la moyenne la plus récente sur sept jours est légèrement supérieure à la moyenne plus tôt dans la semaine. La moyenne sur sept jours des décès nouvellement signalés était de 2165, jeudi. «Nous, au CDC, considérons qu’il s’agit d’un changement de trajectoire très préoccupant», a-t-elle déclaré, ajoutant: «Je veux être claire: les cas, les admissions à l’hôpital et les décès – tous restent très élevés et le récent changement de la pandémie doit être pris très au sérieux. . » L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 26 février 2021 à 13 h 54 HE Les responsables de la santé américains mettent en garde les gouverneurs contre un assouplissement des restrictions, avertissant qu’une récente chute des cas de virus « pourrait être en train de ralentir ».

Le chef de la plus grande caisse de retraite du Canada démissionne après avoir voyagé aux Émirats arabes unis pour se faire vacciner.

Les pays de l’UE qui veulent désespérément davantage de vaccins sont confrontés à des marchés gris et à des offres exorbitantes, ainsi qu’à d’autres nouvelles du monde entier. Le Dr Walensky a déclaré qu’une partie de l’augmentation pourrait être attribuable à de nouvelles variantes du coronavirus qui se propagent plus efficacement et plus rapidement. La soi-disant variante B.1.1.7, qui est apparue pour la première fois en Grande-Bretagne, représente désormais environ 10% de tous les cas aux États-Unis, contre 1 à 4% il y a quelques semaines, a-t-elle déclaré. La capacité des États-Unis à suivre les variantes est beaucoup moins robuste que celle de la Grande-Bretagne. «Je sais que les gens sont fatigués; ils veulent revenir à la vie, à la normale », a-t-elle déclaré. «Mais nous n’en sommes pas encore là.» Les cas ayant diminué, certains gouverneurs des États-Unis ont commencé à assouplir les restrictions en matière de pandémie. Les États avec des gouverneurs républicains semblaient plus désireux de faire des reculs, bien que New York, qui a un démocrate comme gouverneur, ait également assoupli les restrictions sur une variété d’activités.