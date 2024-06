Les responsables américains et chinois de la défense s’affrontent sur la sécurité en Asie-Pacifique

SINGAPOUR — Les dirigeants de la défense des États-Unis et de la Chine ont exposé ce week-end leurs visions concurrentes d’un ordre de sécurité moderne dans l’Indo-Pacifique, la partie américaine défendant le réseau élargi de partenariats de sécurité de Washington, tandis que les responsables chinois promouvaient leurs propres alliances de ce type et lançaient les États-Unis en tant qu’agresseur étranger s’immisçant dans les affaires asiatiques.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Dong Jun ont chacun prononcé un discours lors du Shangri-La Dialogue, une conférence annuelle sur la sécurité internationale à Singapour – l’un des rares contextes qui rapproche les hauts responsables des armées rivales par le biais d’un panel. discussions, dîners et cocktails dans un hôtel de luxe. Austin et Dong se sont également rencontrés en marge du sommet vendredi, leur première réunion en deux ans.

Les discours concurrents au cours des débats du week-end – faisant en grande partie référence à des événements récents, tels que la série d’exercices militaires à grande échelle menés par la Chine autour de Taiwan il y a moins de deux semaines – ont souligné le sentiment que les tensions régionales sont devenues de plus en plus incendiaires.

Le dialogue a également permis aux deux puissances de faire valoir leurs arguments devant un public international composé de leurs pairs, notamment des responsables de la défense de la Corée du Sud, du Japon, du Vietnam, de l’Indonésie, des Philippines, du Cambodge et d’autres pays voisins – eux-mêmes cibles des campagnes d’influence américaines et chinoises. les spectateurs souvent mal à l’aise d’une lutte de pouvoir stratégique mondiale.

Austin et Dong ont tous deux fait appel à des valeurs communes et au respect du droit international, sans citer le nom du pays de l’autre, lors d’une conférence qui tournait néanmoins presque entièrement autour des relations entre les États-Unis et la Chine.

Dans son discours à la conférence samedi, Austin a souligné le vaste et croissant réseau de partenariats de sécurité des États-Unis dans la région Indo-Pacifique – un avertissement clair à Pékin, selon les observateurs, qu’une nouvelle agression militaire chinoise dans la région pourrait inciter les États-Unis à réagir.

« Nous opérons avec nos alliés et partenaires comme jamais auparavant », a déclaré Austin, soulignant que les États-Unis ont récemment « conclu une série d’accords historiques avec nos alliés et partenaires pour transformer notre posture de force dans tout l’Indo-Pacifique ».

Les forces américaines, japonaises et sud-coréennes s’entraînent ensemble de manière « sans précédent », a-t-il déclaré. Les États-Unis et les Philippines, ainsi que l’Australie et la France, ont récemment réalisé leur plus grande étude annuelle Balikatan exercice naval conjoint. Les États-Unis ont également forgé de nouveaux niveaux de coopération en matière de défense avec l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines.

Et ce n’était « qu’un point de départ », a ajouté Austin. « Nous sommes sur le point de subir des changements encore plus puissants » dans la posture des forces américaines dans la région Indo-Pacifique, a-t-il déclaré.

Les remarques de Dong dimanche reflétaient largement la rhétorique d’Austin, mais renversaient les affirmations de respect de l’ordre international et les allégations d’agression illégale pour rejeter la faute sur Washington et ses alliés et partenaires. C’est la Chine qui est attachée à la paix et qui a fait preuve d’une énorme « retenue » dans la région Asie-Pacifique, a déclaré Dong, faisant allusion aux États-Unis – sans les nommer – comme un étranger néfaste cherchant à influencer les affaires d’une région où ils n’appartient pas.

La Chine a également de vastes partenariats stratégiques dans le monde, a déclaré Dong, ainsi que la capacité et la volonté d’armer et de former d’autres pays de la région. « Nous disposons d’un système d’éducation militaire bien établi et nous sommes prêts à fournir un plus grand soutien aux autres pays en matière de formation du personnel et à proposer des cours sur mesure pour répondre à différents besoins », a-t-il déclaré.

Dans des remarques qui s’inscrivent étroitement dans les arguments habituels de Pékin, Dong a décrit les aspirations de la Chine à vivre dans un « monde multipolaire » – par opposition à un monde dominé par les États-Unis – et a fait appel à la « sagesse asiatique unique » et à l’expérience partagée du reste de la région. de « l’impérialisme » par des forces extérieures.

Les différends entre la Chine et Taïwan et dans la mer de Chine méridionale sont des questions régionales qu’il est préférable de résoudre entre États de la région et non par des étrangers, a-t-il déclaré – encore une fois, sans faire référence aux États-Unis.

« Quiconque ose séparer Taiwan de la Chine ne finira que par l’autodestruction », a prévenu Dong.

Un subtil changement régional – contre la Chine

La frustration croissante ressentie par de nombreux voisins régionaux de la Chine face aux intimidations chinoises en mer, ainsi qu’aux menaces criminelles et cybermenaces posées par les entreprises affiliées à l’État chinois, était également palpable ce week-end, alors que des universitaires et des représentants d’autres pays asiatiques se sont rapprochés. aux États-Unis ces derniers mois, a écarté les affirmations de Dong et accusé la Chine de malhonnêteté.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr., dans son discours d’ouverture vendredi soir, a présenté ce que beaucoup ont interprété comme un avertissement à la Chine, faisant référence aux « actions illégales, coercitives, agressives et trompeuses » qui compromettaient la sécurité régionale dans les eaux territoriales revendiquées par les Philippines. — une référence probable à l’intensification de l’agression des garde-côtes chinois et de la milice maritime qui ont régulièrement bloqué le passage des navires philippins près des îles contestées ces derniers mois.

Les remarques de Marcos illustrent le tournant radical qu’a pris le gouvernement philippin au cours des deux dernières années, en s’alignant plus étroitement sur Washington et en rompant avec l’approche plus déférente de l’administration précédente à l’égard de la Chine. Tout acte « délibéré » entraînant la mort de Philippins lors de l’affrontement avec la Chine serait considéré comme un « acte de guerre », déclenchant une réponse militaire américaine dans le cadre du traité de défense mutuelle entre les deux pays, a déclaré Marcos.

D’autres ont également soulevé des objections.

Lors d’une séance de questions-réponses qui a suivi le discours de Dong dimanche, Chung Min Lee, expert en sécurité en Corée et en Asie du Nord-Est au Carnegie Endowment for International Peace, s’est adressé au ministre avec acuité, exposant les contradictions entre les affirmations de paix et de coopération de Dong. de la tribune et les cyberattaques soutenues par l’État contre les voisins de la Chine, son soutien à la dictature de la Corée du Nord et les comportements menaçants de ses garde-côtes dans les eaux contestées.

« Comment pouvons-nous vous faire confiance alors que votre travail et vos actions sont totalement opposées ? » a demandé Chung, suscitant les applaudissements du public multinational.

Pendant ce temps, lorsqu’un officier militaire chinois et universitaire à l’Institut chinois d’études sur la guerre, le colonel Cao Yanzhong, a suggéré samedi que l’expansion de l’OTAN en Europe « avait conduit à la crise ukrainienne », Austin a suscité des applaudissements lorsqu’il a déclaré qu’il était « respectueusement » en désaccord avec cette affirmation.

« J’ai trouvé frappant qu’il y ait eu des applaudissements spontanés et généralisés », a déclaré le sénateur Chris Coons (Démocrate de Del.), qui a assisté à la conférence après avoir rencontré des responsables à Taiwan et aux Philippines. L’idée selon laquelle les États-Unis et l’OTAN ont déclenché la guerre en Ukraine est « un récit que j’entends beaucoup dans les pays du Sud », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont pu étendre leurs alliances stratégiques dans la région Indo-Pacifique « en grande partie grâce à l’agressivité de la Chine », a déclaré aux journalistes le sénateur Dan Sullivan (Républicain de l’Alaska), autre membre de la délégation sénatoriale à Singapour.

Pour les petits pays d’Asie du Sud-Est, la Chine est un « fait géopolitique » incontournable, a déclaré Bilahari Kausikan, ancien ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères de Singapour, dans une interview. Mais il existe également une acceptation croissante, bien que souvent tacite, du fait que les États-Unis constituent également une « partie irremplaçable de l’équilibre sécuritaire », a déclaré Bilahari. « Ce n’est pas tant un succès de la politique américaine qu’un échec de la politique chinoise. »

Même si certains responsables asiatiques ont toléré une dissidence publique plus forte à l’égard de la Chine que les années précédentes, beaucoup ont pris soin de ne pas pousser leurs critiques trop loin.

Wang Dong, chercheur à l’Université de Pékin et membre de la délégation chinoise à Singapour, a observé qu’aucun responsable d’un autre pays n’a fait de déclarations aussi fortes que celle de Marcos, déclarant : « L’absence de soutien public à la position de Marcos en dit long sur ce que les autres pays de la région considèrent. une approche pragmatique.

Dewi Fortuna Anwar, un universitaire indonésien, s’est demandé lors d’une séance de questions-réponses si les rebondissements des relations entre les États-Unis et la Chine laisseraient le reste de la région « piétiné ». Et le ministre singapourien de la Défense, Ng Eng Hen, a souligné que la région trouvait « rassurante » l’aversion déclarée de Washington et de Pékin au conflit, mais a également déclaré que « la plupart d’entre nous ici seraient d’accord sur le fait que les États-Unis et la Chine sont les facteurs dominants pour décider du sort de l’Asie de cette décennie et au-delà. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé tardivement à la conférence dimanche, a également parcouru prudemment la Chine, critiquant son prétendu soutien militaire à la Russie, mais appelant également Pékin à participer au prochain sommet de paix en Ukraine en Suisse.