Les responsables américains de la santé se préparent à une nouvelle poussée de Covid à l’automne, mais avec moins de décès

Le CDC adopte une approche plus ciblée qui vise à s’assurer que les personnes les plus à risque de maladie grave ont accès aux vaccins, aux traitements antiviraux et à d’autres traitements pour protéger leur santé.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies, dans un rapport publié début août a déclaré que les niveaux élevés d’immunité de la population américaine contre la vaccination et l’infection ont considérablement réduit la menace d’hospitalisation et de décès par Covid.

Au cours des deux dernières années, l’automne et l’hiver ont provoqué des surtensions dévastatrices de Covid qui ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et poussé les hôpitaux au point de rupture. Mais les responsables américains de la santé disent que la nation est dans une situation bien différente aujourd’hui en raison de l’arsenal d’outils dont les médecins disposent désormais pour combattre le virus.

Dans le même temps, des sous-variantes omicron plus transmissibles se répandent. Cela crée une tempête parfaite avant les mois froids et les vacances qui forcent les gens à l’intérieur à proximité les uns des autres et un agent pathogène aéroporté très contagieux.

« Il va être vraiment, vraiment important pour les gens d’obtenir ce vaccin Covid mis à jour, nouveau et très spécifique, car je pense que cela va beaucoup aider à prévenir les infections, et je pense que cela va beaucoup aider à empêcher les gens de l’hôpital », a déclaré Jha. Les États-Unis ont obtenu jusqu’à présent 171 millions de doses des nouveaux rappels de Pfizer et Moderna qui ciblent l’omicron.

Les États-Unis se préparent à une campagne de rappel après la fête du Travail avec des vaccins reformulés qui ciblent à la fois la souche originale du virus apparue à Wuhan, en Chine, en 2019 et l’omicron BA.5, la variante dominante en circulation. Les responsables de la santé publique pensent que les rappels reformulés fourniront une protection plus durable contre l’infection et aideront à éviter une forte augmentation qui taxe les hôpitaux.

Mais Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota, a déclaré que la réalité est que personne ne sait vraiment ce qui se passera à l’automne. “Nous ne savons pas”, a-t-il dit.

Si Covid mute d’une manière qui donne vie à une nouvelle variante dominante et que les rappels tardent à être diffusés au public, les États-Unis pourraient subir 1,3 million d’hospitalisations et 181 000 décès au cours des neuf prochains mois, selon le scénario le plus pessimiste des scientifiques. .

On ne sait pas non plus à quel point les nouveaux boosters omicron seront efficaces dans le monde réel. La Food and Drug Administration a autorisé les tirs mercredi sans résultats d’essais humains sur les tirs BA.5. Mais le Dr Peter Marks, chef du bureau de la FDA responsable de l’examen des vaccins, a déclaré que les données disponibles suggèrent que les injections offriront une protection nettement meilleure.

Mais de nombreuses personnes aux États-Unis n’ont toujours pas reçu leur premier rappel avec l’ancien vaccin, et il n’est pas clair que ces personnes seront plus disposées à prendre les nouveaux vaccins. Environ 76% des personnes âgées de 12 ans et plus ont reçu leurs deux premières doses de vaccin, selon les données du CDC. Parmi ces personnes, environ la moitié ont obtenu leur troisième injection.

Mais la projection est basée sur des hypothèses optimistes concernant la couverture et l’efficacité du rappel, selon les scientifiques. Le modèle suppose que les injections s’avéreront efficaces à 80 % pour prévenir la maladie, que la campagne de vaccination s’intensifiera rapidement et que le public adoptera largement les nouveaux rappels.

Selon une étude publiée dans t Le New England Journal of Medicine par Weill Cornell Medicine au Qatar. L’étude a examiné les dossiers médicaux de 100 000 personnes au Qatar de décembre 2021 à février 2022.

Environ 95% des personnes âgées de 16 ans et plus aux États-Unis, en fait, ont des anticorps Covid d’une sorte – soit de la vaccination, soit d’une infection antérieure, selon l’enquête du CDC sur les données des donneurs de sang. Cela signifie que plus de personnes aux États-Unis ont au moins une certaine protection contre les maladies graves et la mort de Covid qu’à tout autre moment de la pandémie.

Ali Mokdad, épidémiologiste à l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, a déclaré que son groupe prévoyait une augmentation des cas, des décès et des hospitalisations de Covid cet automne.

“BA.5 est la variante la plus contagieuse, certainement la plus immunitaire que nous ayons vue”, a déclaré Jha. a déclaré à NBC News en juillet . “Cela signifie que si vous avez été infecté plus tôt, vous courez toujours un risque très élevé de réinfection. Cela signifie que si vous n’avez pas été vacciné récemment, vous avez un risque très élevé d’avoir une percée.”

Omicron a également continué à évoluer vers des sous-variantes plus transmissibles et immuno-évasives. La sous-variante BA.5 est devenue dominante cet été, repoussant BA.2. Bien que BA.5 n’ait pas été associé à une maladie plus grave, il est plus efficace pour échapper à l’immunité et infecter les personnes vaccinées ou qui se sont remises de Covid.

Mais l’étude du Qatar pourrait ne pas bien s’appliquer à la population américaine, qui compte une importante population âgée et de nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. , comme l’obésité ou le diabète . Le Qatar, en revanche, a une population très jeune – seulement 9% de ses habitants ont 50 ans ou plus, contre plus d’un tiers de tous les Américains.

Alors que le CDC pensait auparavant que cette infection offrait environ 90 jours de protection, Jha a déclaré aux journalistes en juillet que les infections percées sont devenues plus fréquentes et se produisent plus tôt avec BA.5. Il a dit qu’il n’est pas clair combien de temps dure l’immunité après avoir récupéré d’une infection BA.5.

Osterholm a déclaré que la pandémie était entrée dans une autre période sans précédent. Auparavant, les infections avaient atteint des sommets élevés, puis avaient fortement diminué avant la prochaine vague. Mais au cours des trois derniers mois, les infections, les hospitalisations et les décès ont plafonné à un niveau élevé sans aucun signe d’une autre variante déplaçant BA.5, a-t-il déclaré.

“Nous constatons maintenant que de plus en plus de gens en sont à leurs deuxième et troisième épisodes”, a déclaré Osterholm. “Quelle est l’interaction entre l’augmentation de la vaccination, l’infection naturelle et l’immunité liée à l’infection ? Nous ne savons tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

On ne sait pas si le modèle actuel de transmission se poursuivra ou si les États-Unis seront confrontés à une autre vague, a déclaré Osterholm. À l’heure actuelle, les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 88 000 nouvelles infections par jour, ce qui est probablement un vaste sous-dénombrement, car les personnes testées positives à domicile ne sont pas détectées par les données officielles.

Plus de 32 000 personnes au total sont hospitalisées aux États-Unis avec Covid en ce moment, et une moyenne de près de 400 personnes meurent encore chaque jour du virus, selon les données du CDC et du Département de la santé et des services sociaux.

C’est une amélioration significative par rapport au pic de l’épidémie à l’hiver 2021, lorsque plus de 3 000 personnes sont mortes par jour en moyenne. Bien que plus doux aujourd’hui que ces premiers jours de la pandémie, Covid tue toujours à quatre ou cinq fois le taux de mortalité de la grippe, dit Jha à la Chambre.

“Si tout le monde était à jour sur ses vaccins et que les gens étaient traités avec Paxlovid car ils sont censés mourir, ils tomberaient à près de zéro à travers l’Amérique”, a déclaré Jha.

Les hospitalisations ont diminué de 75 % et les décès de 85 % par rapport au pic de la poussée d’omicron de l’hiver dernier. Mais si les décès restent à leur niveau actuel jusqu’à l’année prochaine, plus de 140 000 personnes succomberaient au virus, ce qui ferait toujours de Covid l’une des 10 principales causes de décès aux États-Unis.

“Allons-nous continuer à voir ce genre d’activité se maintenir pendant un certain temps ? Les gens diront que cela ne peut pas durer indéfiniment car les personnes infectées développeront une immunité. Mais que se passe-t-il avec une immunité décroissante ?” dit Osterholm.