Les responsables américains de la santé cherchent de nouvelles restrictions sur les plans privés Medicare Advantage

Les responsables fédéraux de la santé proposent un ensemble complet de règles plus strictes régissant les plans de santé privés Medicare Advantage, en réponse à des plaintes à grande échelle selon lesquelles trop de demandes médicales de patients ont été refusées à tort et que la commercialisation des plans est trompeuse.

Medicare Advantage est l’alternative du secteur privé au programme fédéral couvrant les 65 ans et plus et les personnes handicapées. D’ici l’année prochaine, plus de la moitié des bénéficiaires de Medicare devraient être inscrits à des régimes privés. Ces polices sont souvent moins chères que l’assurance-maladie traditionnelle et offrent parfois des avantages supplémentaires attrayants, comme les soins dentaires.

Malgré leur popularité, les plans ont fait l’objet d’un examen minutieux et de critiques considérables ces derniers temps. Un récent rapport de l’inspecteur général du département américain de la Santé et des Services sociaux a révélé que plusieurs plans pourraient refuser de manière inappropriée des soins aux patients. Et presque toutes les grandes compagnies d’assurance du programme, y compris UnitedHealth Group, Elevance Health, Kaiser Permanente et Cigna, ont été poursuivies par le ministère de la Justice pour surfacturation frauduleuse du gouvernement.

La période précédant la date limite d’inscription de cette année, le 7 décembre, a amplifié les critiques généralisées concernant les tactiques trompeuses que certains courtiers et assureurs avaient utilisées pour inciter les gens à changer de régime. En novembre, les démocrates du Sénat ont publié un rapport cinglant détaillant certaines des pires pratiques, y compris des publicités qui semblaient représenter des agences fédérales et des publicités télévisées omniprésentes mettant en vedette des célébrités.