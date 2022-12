Les résolutions du nouvel an pour les DSI

2. Je vais définir mon plan de contrôle zéro confiance. Nous continuerons à voir une augmentation des industries nécessitant des cadres de confiance zéro, tels que ceux mis en place par le gouvernement américain. Ces exigences auront un effet d’entraînement mondial sur les industries des infrastructures critiques. Alors, par où commencer ? Vous devez disposer d’un cadre de gestion des identités, de gestion des politiques et de gestion des menaces faisant autorité pour faire correctement confiance au zéro. Et si vous ne disposez pas d’un plan de contrôle bien défini et faisant autorité sur votre environnement multi-cloud, comment pouvez-vous parvenir à une gestion cohérente des identités, des politiques ou des menaces pour l’ensemble de votre entreprise ? La sécurité dans le multicloud, plus que tout autre aspect, doit être cohérente et commune. Les silos sont l’ennemi d’une véritable sécurité zéro confiance.

3A. J’établirai des ensembles de compétences précoces pour tirer parti du quantum. L’informatique quantique devient réelle, et si vous n’avez personne dans votre entreprise qui comprend comment cette technologie fonctionne et comment elle influence votre entreprise, vous manquerez cette vague technologique. Identifiez l’équipe, les outils et les tâches que vous consacrerez au quantique et commencez à expérimenter. Pas plus tard que le mois dernier, nous avons annoncé la solution d’informatique quantique Dell sur site, qui permet aux organisations de tous les secteurs de commencer à tirer parti du calcul accéléré grâce à la technologie quantique, autrement non disponible aujourd’hui. Investir dans la simulation quantique et permettre à vos équipes de science des données et d’IA d’apprendre les nouveaux langages et capacités du quantique est essentiel en 2023.

3B. Je vais déterminer où se situent mes risques de cryptographie quantique. L’informatique quantique est si perturbatrice car elle modifie de nombreux éléments de l’informatique moderne. Avec l’essor de l’informatique quantique, il est nécessaire de mieux comprendre la cryptographie post-quantique, le développement de systèmes cryptographiques pour les ordinateurs classiques capables d’empêcher les attaques lancées par les ordinateurs quantiques. Dans le monde entier, les acteurs malveillants tentent activement de capturer et d’archiver le trafic chiffré en supposant que des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pourront éventuellement déchiffrer ces données.

Vous voulez atténuer votre risque ? Je suggère de commencer par comprendre où se situe votre plus grand risque, ainsi que l’horizon temporel qui vous inquiète. Pour ce faire, commencez par cataloguer vos actifs cryptographiques, puis identifiez les données chiffrées les plus exposées aux réseaux publics et leur capture possible. C’est le premier endroit où vous avez besoin de cryptographie post-quantique. En 2022, le NIST a sélectionné les premiers algorithmes post-quantiques viables, et en 2023, ces outils commenceront à émerger. Au fil du temps, ils seront nécessaires partout, mais en 2023, savoir où les utiliser en premier est une étape critique.

4. Je déciderai si mon architecture multi-cloud edge doit être une extension cloud ou cloud-first. En 2023, davantage de vos données et de votre traitement seront nécessaires dans le monde réel. Du traitement des données en temps réel dans les usines à l’alimentation des systèmes de contrôle des robots, la périphérie se développe rapidement dans le monde multi-cloud. Cette année, vous devrez faire un choix sur l’architecture de périphérie que vous souhaitez à long terme.

La première option consiste à traiter les bords comme une extension de vos nuages. Dans ce modèle commun, pour chaque cloud, vous disposez d’une périphérie équivalente (par exemple, GPCP-Anthos, Azure-ARC, AWS-EKS). Cela fonctionne bien si vous n’avez qu’un ou quelques nuages. La deuxième option consiste à traiter votre périphérie comme une plate-forme que tous vos clouds peuvent partager. Cette architecture edge-first est nouvelle, mais avec des efforts comme Project Frontier, nous voyons un moyen de créer une plate-forme edge partagée stable qui peut être utilisée par n’importe quel edge défini par logiciel (par exemple, ARC, Anthos, EKS, applications IoT, ou des outils de gestion de données). Bien que les plates-formes de périphérie multi-cloud ne font que commencer, il est essentiel de prendre une décision maintenant sur ce à quoi vous voulez que votre périphérie ressemble à l’avenir. Souhaitez-vous une prolifération de périphéries pour chaque service cloud que vous utilisez ou souhaitez-vous que ces services cloud soient fournis sous forme de logiciel sur une plate-forme commune ?

Espérons que ces quatre résolutions nous permettront à tous de mieux nous préparer pour l’avenir multi-cloud. L’innovation n’a jamais été aussi omniprésente et aussi rapide que nous le prévoyons en 2023, ce qui accroît l’urgence de prendre des décisions tournées vers l’avenir qui nous aideront à naviguer dans le flux technologique qui nous arrive.

Ce contenu a été produit par Dell. Il n’a pas été rédigé par la rédaction de MIT Technology Review.