Les résolutions du Nouvel An “condamnées” de Twitter se sont transformées en mèmes

Envisagez-vous également de commencer votre entraînement le premier jour de la nouvelle année ? Ou cherchez-vous un régime alimentaire sain pour vous mettre en forme pour l’année à venir ? Non, vous souhaitez économiser de l’argent en ne dépensant pas beaucoup en nourriture et en vêtements. Ou est-ce que votre résolution du Nouvel An n’est pas si « nouvelle » ? Chaque année, la plupart d’entre nous se promettent d’obtenir une transformation positive pour se rendre compte que cela ne dure pas. Le 1er janvier, nous commençons à réfléchir à ce qui devrait être fait pour rendre l’année mémorable et productive. À notre grande déception (qui devient souvent synonyme de paresse), les promesses restent sur le papier lui-même qui est désormais l’histoire de tous les autres ménages. Ne vous inquiétez pas, car vous n’êtes pas seul ! La plus grande partie de la population maintient les thèmes de résolution du Nouvel An récurrents chaque année dans la mesure où cela a maintenant inspiré des mèmes sur Internet.

Nous savons que c’est un nouveau départ pour l’année qui nous motive à faire quelque chose d’original et à rendre la vie digne d’être vécue ! Mais, il est assez difficile d’actualiser ce à quoi nous avons pensé au lieu de simplement faire du vélo sur une route de rêve. Ne vous inquiétez pas, presque tout le monde se bat contre cela, ce qui a rendu la «chose» de résolution du Nouvel An assez courante. Comme pour tout ce qui peut être relaté, comment les gens pourraient-ils s’empêcher de transformer un concept aussi « répétitif » en un mème ? Alors que nous nous préparons à changer nos calendriers pour 2023, jetez un coup d’œil à ces mèmes de résolution du Nouvel An, aux blagues ROFL et aux jeux de mots hilarants qui sont trop pertinents pour être manqués. Rappelez-vous, ceux-ci peuvent également inspirer votre moi intérieur à vous défier et à vous réveiller plus fort dans l’année à venir !

Nous ne pouvons pas dire si vous pouvez vous motiver ou non, mais nous sommes sûrs que ces mèmes du Nouvel An et ces blagues hystériques chatouilleront vos os amusants et vous feront rire aux éclats ! Ne vous inquiétez pas car ces mèmes pourraient vous faire mal aux côtes (de rire) mais pas à vos engagements !

Certains d’entre nous n’ont même pas de “pla…”

