Les résidus de vape peuvent nuire aux bébés à naître, suggère une étude sur la souris

Crédit : Unsplash/CC0 Domaine public



L’exposition aux résidus de vape et de cigarette électronique sur des surfaces pendant la grossesse pourrait exposer les bébés à naître à un risque de dommages au système immunitaire, suggèrent de nouvelles recherches.

Le liquide de vape contient du propylène glycol, du glycérol et souvent de la nicotine, des arômes et d’autres additifs. Lorsqu’il est chauffé, il peut produire des produits chimiques toxiques comme le formaldéhyde, l’acétaldéhyde et l’acroléine, un polluant atmosphérique dangereux.

« Lorsque les vapes sont utilisées à l’intérieur ou dans un véhicule, la vapeur se condense sur les surfaces, formant une couche épaisse et huileuse, et ce résidu peut être absorbé par la peau », a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Brian Oliver, de l’Université de technologie. Sydney (UTS) et le Woolcock Institute of Medical Research.

« Des recherches antérieures ont montré que le vapotage pendant la grossesse peut causer de graves dommages au bébé, notamment un risque accru de mortinatalité, un faible poids à la naissance et des problèmes de développement », a-t-il déclaré.

Dans une nouvelle étude, dirigée par le Dr Chantal Donovan et le Dr Richard Kim de l’UTS School of Life Sciences, des souris enceintes ont été exposées à des résidus de vapeur de cigarette électronique sur des serviettes. Leur progéniture a ensuite été infectée par la grippe et la réponse de leur système immunitaire a été évaluée.

Les chercheurs ont découvert que chez la progéniture exposée, un type spécialisé de cellule immunitaire, appelé CD8+ Les lymphocytes T sont devenus dérégulés. CD8+ Les lymphocytes T sont essentiels pour mettre en place une réponse immunitaire efficace contre les infections, ainsi que contre le cancer.

L’étude intitulée « L’exposition maternelle à la vapeur de cigarette électronique altère les réponses des cellules immunitaires des poumons et de la moelle osseuse chez la progéniture en l’absence ou en présence d’une infection grippale » vient d’être publiée. publié dans le American Journal of Physiology-Physiologie cellulaire et moléculaire pulmonaire.

Le Dr Donovan a déclaré que l’étude a révélé pour la première fois que l’exposition maternelle à la vapeur électronique entraîne des effets significatifs et durables sur les réponses des cellules immunitaires des poumons et de la moelle osseuse chez la souris.

« L’étude soutient le nombre croissant de preuves sur les dangers de l’exposition à la cigarette électronique et souligne que même une exposition tierce à la vapeur électronique pendant la grossesse pourrait avoir des effets à long terme », a-t-elle déclaré.

En Australie, le vapotage est interdit dans les espaces publics clos, y compris les lieux de travail, les transports publics et les restaurants, à l’instar des interdictions de fumer. Cependant, il existe encore de nombreux domaines dans lesquels les personnes vulnérables pourraient être exposées.

« Les visiteurs des maisons d’amis ou de parents qui vapotent ne réalisent peut-être pas qu’ils sont exposés à des produits chimiques nocifs simplement en touchant un plan de travail ou en s’asseyant sur le canapé. Les personnes qui vapotent doivent comprendre que cela ne les affecte pas seulement », a déclaré le Dr. dit Kim.

De nouvelles réglementations sur le vapotage ont été récemment introduites en Australie pour restreindre les ventes de vape aux pharmacies, y compris les variétés sans nicotine, et limiter les arômes, afin de protéger la santé publique, en particulier chez les jeunes.

Plus d’informations :

Chantal Donovan et al, L’exposition maternelle à la vapeur de cigarette électronique altère les réponses des cellules immunitaires des poumons et de la moelle osseuse chez la progéniture en l’absence ou en présence d’une infection grippale, American Journal of Physiology-Physiologie cellulaire et moléculaire pulmonaire (2024). DOI : 10.1152/ajplung.00078.2024

Fourni par l’Université de technologie de Sydney