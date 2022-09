Les résidents s’y opposent, mais le conseil de zonage de Joliet approuve le plan de camionnage – Shaw Local

Un groupe d’habitants de l’East Side s’est de nouveau soulevé la semaine dernière pour tenter de bloquer un projet de camionnage à proximité des maisons.

La commission d’appel du zonage de Joliet a recommandé jeudi l’approbation du parking pour camions et de l’installation d’entretien au 811 Rowell Ave. Le conseil municipal aura le dernier mot et devrait voter sur la proposition le 18 octobre.

Certaines des mêmes personnes qui se sont prononcées contre le projet de camionnage se sont également opposées à ce que le parc industriel de Kingsmen soit construit sur une partie de la propriété de Joliet Job Corps sur Mills Road, ce que le conseil a approuvé plus tôt ce mois-ci.

“Je vous demande simplement de tenir compte de la qualité de vie des résidents qui vivent dans cette zone”, a déclaré Betsy Satcher, présidente du East Side Neighbourhood Council, au conseil de zonage.

Satcher et d’autres ont avancé des arguments similaires contre le parc industriel de Kingsmen, affirmant que les résidents de la région du sud-est de Joliet avaient besoin d’une épicerie et d’autres entreprises commerciales pour remplacer les magasins qui ont fermé ces dernières années. Ils s’opposent à un développement plus industriel.

Pro Star Logistics souhaite utiliser le bâtiment situé au 811 Rowell Ave., Joliet, qui faisait autrefois partie d’une opération d’élimination de Joliet, pour une installation d’entretien de camions. 16 septembre 2022 (Bob Okon)

Contrairement au parc industriel de Kingsmen, l’opération de camionnage prévue par Pro Star Logistics se déroulerait sur une propriété déjà zonée à des fins industrielles.

Le site au 811 Rowell Ave. était occupé par Joliet Disposal, qui a conduit des camions pour son entreprise de transport de déchets hors de l’emplacement jusqu’à l’année dernière.

Les membres du conseil de zonage ont déclaré que les nouveaux plans du site créeraient moins de problèmes que l’élimination de Joliet ainsi que d’autres utilisations potentielles du site.

Le plan proposé par Pro Star Logistics nécessite un permis d’utilisation spéciale en raison des ordonnances municipales qui s’appliquent aux installations d’entretien des camions. Pro Star a déclaré aux responsables de la ville qu’elle s’attend à ce que pas plus de cinq camions par jour entrent sur le site.

“Il n’y a probablement pas de plan moins intrusif que ce que vous suggérez”, a déclaré Bob Nachtrieb, membre du conseil de zonage, aux représentants de Pro Star lors de la réunion.

“Cela ne va pas aller mieux que cette proposition particulière”, a déclaré Nachtrieb aux résidents.

Le site se trouve sur une parcelle de 4,2 acres qui fait partie d’un certain nombre de propriétés industrielles et commerciales qui bordent le côté ouest de l’avenue Rowell. Des maisons et deux églises bordent l’autre côté de la rue.

La propriété industrielle au 811 Rowell Ave. Joliet est l’un des nombreux sites industriels qui bordent le côté ouest de la rue tandis que les maisons bordent l’autre côté. (Bob Okon)

“Nous n’avons pas besoin d’une opération de camionnage dans notre quartier”, a déclaré Patsy Withers, qui vit dans le quartier de l’autre côté de Rowell.

Nachtrieb et d’autres membres du conseil de zonage ont noté que Pro Star Logistics avait besoin d’un permis d’utilisation spéciale en raison des ordonnances municipales exigeant le permis pour une installation d’entretien de camions. D’autres opérations industrielles pourraient emménager sans passer par la ville pour approbation en raison du zonage sur la propriété.

Le vote a été de 5 à 1, Colette Safford ayant été la seule à voter contre.

Safford voulait que le vote soit déposé jusqu’à ce que les représentants de Pro Star rencontrent les résidents pour discuter du plan. Elle a également déclaré que les opérateurs moins désirables pourraient s’installer sur le site.

“Cependant, étant donné les problèmes des voisins, je vais voter non”, a déclaré Safford.